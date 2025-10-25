قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز از نقطه 10 میلیون و 895 هزار تومان معاملات خود را در بازار شروع خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد ارزش طلا ۱۸ عیار در یک ماه گذشته 9.2 درصد رشد کرده و طی شش ماه اخیر افزایش 67.4 درصدی را ثبت کرده است؛ رشدی که در مقایسه با آغاز سال، جهش قابل توجهی محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای بلندمدت، بهای طلا ۱۸ عیار در یک سال گذشته 137 درصد افزایش یافته است.