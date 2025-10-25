En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان

معاملات طلا ۱۸ عیار امروز از مبدا قیمت ۱۰ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان شروع می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۶۲۴۱
| |
2602 بازدید
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز از نقطه  10 میلیون و 895 هزار تومان معاملات خود را در بازار شروع خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد ارزش طلا ۱۸ عیار در یک ماه گذشته 9.2 درصد رشد کرده و طی شش ماه اخیر افزایش 67.4 درصدی را ثبت کرده است؛ رشدی که در مقایسه با آغاز سال، جهش قابل توجهی محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای بلندمدت، بهای طلا ۱۸ عیار در یک سال گذشته 137 درصد افزایش یافته است.

قیمت هر گرم طلا 18 عیار 10 میلیون و 895 هزار تومان
میزان افزایش ماهانه 9.2 درصد
میزان افزایش شش‌ماهه 67.4 درصد
میزان افزایش سالانه 137 درصد
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت طلا طلای 18 عیار خرید طلا فروش طلا بازار طلا طلا
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا طلا در ایران گران شد؟
قیمت طلا امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۴ شهریور
طلای ۱۸ عیار چند شد؟
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۲ خرداد
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه اول شهریور
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۳ مهر
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت
طلای 18 عیار چند؟
قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز یکم مرداد
قیمت طلای ۱۸ عیار صبحگاه شنبه ۲۵ مرداد
طلای ۱۸ عیار پر کشید
قیمت طلای ۱۸عیار در بازار امروز چهارشنبه ۱۶ مهر
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز 26 تیر ماه
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت
طلای ۱۸ عیار چند شد؟
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور
قیمت طلای 18 عیار امروز 31 اردیبهشت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
FATF درخواست ایران را رد کرد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۰ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bcH
tabnak.ir/005bcH