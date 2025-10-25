En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمان ثبت‌نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ اعلام شد

آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ از فردا؛ دفترچه همزمان منتشر می شود​.
کد خبر: ۱۳۳۶۲۲۱
| |
183 بازدید
زمان ثبت‌نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ فرصت ثبت‌نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از فردا یکشنبه ۴ آبان ماه آغاز می‌شود.

فرصت ثبت‌نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و داوطلبان باید منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در این آزمون ثبت نام کنند.

فرصت ثبت‌نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی تا یکشنبه ۱۱ آبان ماه ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس خواهد بود.

آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ صبح روز جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

پیش از این مجموعه‌های امتحانی (دروس امتحانی، ضرایب دروس امتحانی، رشته گرایش‌ها) آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.

پذیرش دانشجو در دوره دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون که در زمان ثبت‌نام توسط سازمان سنجش منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.

مهمترین تفاوت آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ نسبت به آزمون در ادوار گذشته حذف درس استعداد تحصیلی از مواد امتحانی این آزمون، تعیین ضریب یک برای درس زبان و تعیین ضریب پنج برای دروس تخصصی (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ثبت نام آزمون دکتری دفترچه سنجش موسسات آموزش عالی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چند درصد دانشجویان سهمیه‌ای دانشگاه تهران سهمیه‌ای هستند؟
جزئیات ثبت‌نام آزمون دکتری اعلام شد
زمان ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شوراها
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دكتری اعلام شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
گریه امیر آقایی برای حمایت از پژمان جمشیدی
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bbx
tabnak.ir/005bbx