فرصت ثبت‌نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و داوطلبان باید منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در این آزمون ثبت نام کنند.

فرصت ثبت‌نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی تا یکشنبه ۱۱ آبان ماه ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس خواهد بود.

آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ صبح روز جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

پیش از این مجموعه‌های امتحانی (دروس امتحانی، ضرایب دروس امتحانی، رشته گرایش‌ها) آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.

پذیرش دانشجو در دوره دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون که در زمان ثبت‌نام توسط سازمان سنجش منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.

مهمترین تفاوت آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ نسبت به آزمون در ادوار گذشته حذف درس استعداد تحصیلی از مواد امتحانی این آزمون، تعیین ضریب یک برای درس زبان و تعیین ضریب پنج برای دروس تخصصی (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) است.