دنیای زیرزمینی شرخرها در تلگرام و اینستاگرام!

باورش سخت است اما شرخرها از روزگاری که با چسباندن یک برگه روی دیوارهای شهر، خود را تبلیغ می‌کردند، عبور کرده‌اند و برای جذب مشتری وارد فضای مجازی شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۶۲۱۴
440 بازدید

گشت‌وگذار در فضای مجازی با جست‌وجوی کلمه کلیدی «شرخر» نشان می‌دهد که اینستاگرام و کانال‌های فعال در تلگرام، همان بسترهایی هستند که شرخرها به شیوه خود در آن فعالیت می‌کنند. 

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، گاهی نام خود را «کارراه‌انداز» می‌گذارند تا با شکل و شمایلی شیک نظر مشتری را جذب کنند و گاهی هم بدون هیچ تعارفی در صفحات مجازی خود می‌نویسند «امورات خود را به ما بسپارید، وصول چک، سفته، ‌ناموسی، زهرچشم؛ تسویه هم بعد از اتمام کار».

هرچند فعالیت‌های پلیس برای مقابله با این افراد مشهود است، رجوع مشتری‌ به شرخرها و فعالیت آنها در بسترهای مختلف فضای مجازی نشان‌دهنده این واقعیت است که یک جای کار می‌لنگد.

همه‌جور کار جز اسیدپاشی

کم نیستند صفحاتی که با نام «شرخر» یا «شرکار» در اینستاگرام به‌شکل چراغ‌خاموش فعال هستند و اگر بخواهیم با حدس و گمان حرف بزنیم احتمالا باید این شکل فعالیت را به‌دلیل رصد فضای مجازی و محدودیت‌های این بستر مرتبط دانست. جست‌وجوی صفحاتی که نام شرخر را به انگلیسی انتخاب کرده‌اند، نشان می‌دهد که برخی از این صفحات با پست‌های حداقلی و البته قدیمی هنوز بازارشان پررونق است.

سند این ادعا هم در بخش نظرات صفحه شرخرها عیان می‌شود. به‌عنوان مثال، در صفحه یک شرخر که در انتشار پیام‌های به‌قول خودش آگاهی‌بخش به مشتریان کم نگذاشته است، پست‌هایی مانند «شرخر(تهران) تمامی شهرهای ایران در خدمتیم»، «دوستانی که کارشون در رابطه با اسیدپاشی هست پی‌وی نیان، همه کار انجام می‌دیم غیر از این کار» و... به چشم می‌خورد. این دسته از شرخرها تلاش می‌کنند که تصویری گره‌خورده با جوانمردی از خود در ذهن مشتری ترسیم کنند. وقتی روی بخش نظرات آخرین پست‌های این صفحات که ممکن است مربوط به چند سال پیش باشد ‌کلیک کنیم، مشخص می‌شود که اصل داستان در این قسمت جریان دارد. مخاطبان در کامنت‌ها اعلام می‌کنند که در کدام شهر هستند و این نقطه شروع ارتباط می‌شود. براساس اعلام نیاز، مدیر صفحه یا شرخرهای دیگر دست به پاسخگویی می‌زنند و مشتریان را از طریق پیام‌دادن در دایرکت راهنمایی می‌کنند.

پل میان شرخر و مشتری

کم نیستند گروه‌های خصوصی که با دریافت مبلغی و در پوشش وعده «حل‌وفصل سریع»، مأمور تهدید می‌فرستند تا طلب را وصول کنند یا براساس خواسته مشتری دست به گوشمالی و جمع‌آوری اطلاعات بزنند. در یکی از این گروه‌ها که نزدیک به 2هزار عضو دارد، به شکل منظم و دسته‌بندی‌شده، اطلاعات شرخرها در سراسر کشور با نوع فعالیت و قیمت منتشر می‌شود تا مشتریان براساس نیاز خود پیام دهند. در بخش توضیحات این کانال نوشته شده است: «برای استفاده از خدمات گروه و ثبت آگهی و پیداکردن شرخر مورد تأیید، مشخصات خود را به‌صورت زیر برای ادمین ارسال کنید. اگر جزو دسته شرخرها و کارراه‌اندازان در زمینه خدمات گروه هستید، به‌عنوان شرخر خود را به مدیر گروه معرفی کنید تا احراز هویت شوید، پس از آن در کانال آیدی شما قرار داده خواهد شد.»

300میلیون تومان برای گوشمالی سنگین

کانال شرخری که یک نمونه از کانال‌های فعال در حوزه شرخری است، با 3هشتگ سایبری، شرخر و کارفرما دسته‌بندی‌ها را مشخص کرده است. براساس اطلاعات منتشرشده باید گفت که منظور از سایبری، افرادی است که دست به هک اطلاعات می‌زنند. کارفرمایان نیز افرادی هستند که خواسته خود را با قیمت مشخص اعلام کرده‌اند. یکی از سنگین‌ترین قیمت‌های ثبت‌شده در این کانال مربوط به یک درخواست گوشمالی سنگین است که مردی با رقم 300میلیون تومان از رشت ثبت کرده است.

یک مرد هم در کرج برای وصول چک، چنین رقمی را تعیین کرده است. درخواست‌های عجیبی مانند شکستن شیشه با 5میلیون تومان، آتش‌زدن خودرو 30میلیون تومان و درگیری 50میلیون تومان بخشی از درخواست‌های ثبت‌شده در این کانال هستند. در میان درخواست‌هایی که بیشتر از سوی مردها ثبت می‌شود، زنانی هم هستند که برای خواسته‌هایی مانند تهدید تلفنی با 2میلیون تومان، پرینت تماس 20میلیون تومان، رفع مزاحمت 15میلیون تومان و هک گوشی 10میلیون تومان درخواست ثبت کرده‌اند.

 

