کیهان: صداوسیما در حجاب شکست خورده!

در حالی که جبهه مقابل با همه توان در حال پیادهکردن سناریوی کشف حجاب و برهنگی و تننمایی زنان و دختران غفلتزده در کشورمان است و بسیاری از آقایان راه مقابله را تنها کار فرهنگی و فرهنگسازی میدانند، ضمن تاکید بر اینکه هنجارشکنیهای هدفمند قطعاً نیازمند برخورد بازدارنده با سردمداران و مروجان آن است، آنچه مشاهده میشود، این است که متأسفانه تقریباً کار فرهنگی خاصی هم از سوی آنها که چاره را کار فرهنگی میدانند، مشاهده نمیشود.
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ اکنون و در شرایط بمباران فکری و عقیدتی دختران این سرزمین از سوی دشمن، انصافاً کدام نهاد فرهنگی، از صداوسیما و آموزشوپرورش تا وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و... آن طور که باید کار مؤثر و ویژهای برای پاسخ به شبهات باطل در مورد حجاب، تبلیغ خلاقانه پوشش اسلامی، و نجات دختران معصوم و عزیز و پاکسرشت ایرانی از دام دشمن انجام داده و میدهند؟
عادیانگاری آنچه با تلاش دشمن در عادیسازی ناهنجاریها و ترویج سبک زندگی غربی در جامعه در حال وقوع است، خطای بزرگ و نابخشودنی تمام مسئولان و نهادهایی است که در این زمینه وظیفه قانونی و شرعی و اخلاقی دارند.
قطعاً اگر به طور دقیق به دختران و زنان ایرانی در معرض بیحجابی این آگاهی داده شود که چرا دشمن به ظاهر دلسوز زنان ما فقط دغدغه برداشتن روسری و آرزوی برهنهشدن آنها را دارد و هیچ نیاز و دغدغه واقعی زنان ما برای او مهم نیست، اگر به زنان و دختران ما سرنوشت شوم برهنهشدن زنها در غرب و افزایش چشمگیر ناامنی، تجاوز و فروریختن کانون خانواده در کشورهای غربی و دنبالهرو غرب بهدرستی و وضوح نشان داده شود، اگر نمونههای متعدد زنان موفق ایرانی در عرصههای مختلف علمی، ورزشی، هنری، اجتماعی و... که با حفظ حجاب و بدون مانع به موفقیت رسیدهاند، معرفی شود، بسیاری از آنها در گام نهادن در مسیر دوراهی سبک زندگی غربی یا ایرانی اسلامی آگاهانه و درست تصمیم خواهند گرفت. متأسفانه جای این عرضه واقعیتها بهشدت در کتابهای درسی، در مدارسِ کنکورزده با کمبود هزاران معلم تربیتی و پرورشی، در سریالهای تلویزیونی و تولیدات سینمایی، در عملکرد نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی مختلف، خالی است.
این موضوع در صحبتهای رهبر انقلاب در همان جلسه مذکور با مسئولان نظام نیز به چشم میخورد که فرمودند: «همه توجّه داشته باشند که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم...».
مسئولان امر باید دختران و جوانان این سرزمین را همچون فرزندان خود بدانند و همانطور که دغدغه حفظ و مراقبت از فرزندانشان را دارند، دلسوزانه و دغدغهمند برای خنثیکردن توطئه دشمن در آسیب به دختران و جوانان عزیز ایران تلاش کنند.