نیوشا ضیغمی قربانی سرقت شد!

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ طي روزهاي اخير «نيوشا ضيغمي»، بازيگر سينما و تلويزيون در صفحه شخصي اينستاگرام خود ماجراي سرقت از كارت عابر بانكش را اطلاعرساني ميكند. همزمان با افشاي اين ماجرا، معاون فرهنگي و اجتماعي پليس فتا نيز از دستگيري متهم اين پرونده خبر ميدهد.
شخصي كه از كارت عابربانك اين بازيگر سرقت كرده با پول آن سكه خريده است.
نيوشا ضيغمي در مورد جزييات اين اتفاق ميگويد: «آن روز در خانه بودم كه متوجه شدم مبلغ زيادي از كارت عابر بانكم كسر شده است. همان موقع پي بردم كه شايد از روي كارت عابر بانكم كپي شده باشد. خيلي نگران بودم. سريع با پليس تماس گرفتم و ماجرا را توضيح دادم؛ آنها مرا راهنمايي كردند و گفتند كه بايد حضورا به پليس فتا مراجعه كنم. من هم حضورا به پليس فتا مراجعه و شكايتي مبني بر اين موضوع ثبت كردم.»
ضيغمي در ادامه ميگويد: «بنده از طريق پليس فتا متوجه شدم؛ اغلب سرقتهايي كه از كارت عابر بانك افراد انجام ميشود توسط دستفروشان صورت ميگيرد؛ افرادي كه جهت برداشت غيرمجاز از كارت عابر بانك شهروندان اقدام ميكنند، دستگاهي دارند كه همان موقع مشخصات كامل كارت عابر بانك افراد را كپي ميكند. بارها و بارها براي همه ما اتفاق افتاده كه فروشندگان كارت عابر بانكمان را ميگيرند و رمز را ميخواهند؛ در همين حين افرادي كه قصد سرقت از كارت عابر بانك را دارند مشخصات كارت را كپي و رمز كارت را نيز ثبت ميكنند. اين افراد بعد از جمعآوري اطلاعات به صورت آنلاين مبالغي را از حساب افراد كسر ميكنند. فردي كه كارت عابر بانك مرا كپي كرده به مغازهاي در اسلامشهر رفته و سكه خريده است.»
پرونده سرقت با بيش از ۲۵ شاكی و ۳ ميليارد تومان هزینه
نيوشا ضيغمي، بازيگر سينما و تلويزيون در پاسخ به اينكه اين پرونده چند شاكي دارد نيز ميگويد: «پرونده بيش از ۲۵ شاكي دارد و مبالغي كه سرقت شده حدود ۳ ميليارد تومان است. در اداره پليس فتا به من گفتند وقتي كارت و رمز در اختيار فروشنده قرار ميگيرد حكم اين را دارد كه او صاحب كارت است.»
همچنين «جواد مختاررضايي»، معاون فرهنگي و اجتماعي پليس فتا در واكنش به صحبتهاي اين بازيگر گفته است: «يكي از بازيگران كشور با مراجعه به پليس فتا شكايتي مبني بر برداشت غيرمجاز از حساب بانكي خود ثبت كرد. بررسيهاي تخصصي نشان داد كه كارت بانكي او در يكي از پمپ بنزينهاي سطح شهر به روش اسكيمينگ؛ كپيبرداري از اطلاعات كارت بانكي مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. با پيگيري كارشناسان پليس فتا، متهم شناسايي، دستگير و پس از تشكيل پرونده به مراجع قضايي تحويل داده شد.»