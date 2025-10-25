اقدام ساده برای رفع خشکی پوست

افراد از شوینده‌های ملایم و مرطوب‌کننده‌های حاوی گلیسیرین استفاده کنند، کرم‌های محافظ با پایه روغنی را به‌ویژه در هوای خشک و سرد به کار ببرند و نوشیدن آب کافی را فراموش نکنند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران،با آغاز فصل پاییز و کاهش رطوبت هوا، پوست انسان بیش از سایر فصول در معرض خشکی، خارش و حساسیت قرار می‌گیرد؛ تغییرات دما، وزش بادهای سرد و استفاده از وسایل گرمایشی در محیط‌های بسته، سد دفاعی طبیعی پوست را تضعیف و می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلاتی مانند التهاب، ترک‌خوردگی و حتی اگزما شود. مهدی قهار ترس، عضو هیأت علمی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به افزایش این مشکلات در پاییز، درباره روش‌های پیشگیری و مراقبت از پوست توضیح می‌دهد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: خشکی پوست در فصل پاییز به دلیل تبخیر سریع آب از سطح پوست افزایش می‌یابد و می‌تواند حساسیت، التهاب و ترک‌خوردگی ایجاد کند.

دکتر قهار ترس افزود: با رعایت چند نکته ساده، بسیاری از مشکلات پوستی قابل پیشگیری است و پوست در این فصل سالم و نرم باقی می‌ماند.