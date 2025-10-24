شاگردان یحیی در خانه شکست خوردند

به گزارش تابناک، فولاد خوزستان در هفته هشتم لیگ برتر، در خانه خود میزبان شمسآذر قزوین بود که این رویارویی با برتری یک بر صفر مهمانان به پایان رسید.
شاگردان یحیی گلمحمدی از نخستین دقایق با پاسهای سریع و یورش از جناحین کوشیدند به گل برسند، اما دیواره دفاعی یشمیپوشان سد راه آنان شد.
در آغاز نیمه دوم، تنها دو دقیقه گذشته بود که هومن ربیعزاده با بهرهگیری از ارسال درست صائب محبی، دروازه فولاد را گشود.
پس از این گل، فولاد با دگرگونیهای تهاجمی کوشید بازی را برابر کند، اما پایداری و انسجام دفاع شمسآذر تا پایانی بازی برجای ماند. این شکست فولاد را در جایگاه سیزدهم نگه داشت، شمسآذر با به دست آوردن نخستین پیروزی خود، پنج امتیازی شد و در پایین جدول جای گرفت.