به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، آندرس اینیستا، اسطوره باشگاه بارسلونا، در آستانه دیدار حساس الکلاسیکو تأکید کرد که این مسابقه «بزرگترین بازی فوتبال در جهان» است و سخنان جنجالی لامین یامال را صرفاً تلاشی برای افزودن کمی چاشنی به ماجرا دانست.
اینیستا که امروز در دومین کنگره بینالمللی ارتباطات سلامت در یکی از بیمارستانهای شهر بارسلونا شرکت کرده بود، درباره صحبتهای یامال پیش از دیدار الکلاسیکو گفت:
همیشه از دو طرف حرفهایی زده میشود. ال کلاسیکو فراتر از هر بازیکن، رئیس یا مدیر است. مهمترین چیز خود فوتبال و بازیکنانی هستند که در زمین حضور دارند. این بازی بزرگترین رقابت فوتبالی دنیاست.
اظهارات او در واکنش به گفتههای لامین یامال مطرح شد؛ ستاره ۱۸ ساله بارسا روز گذشته در گفتوگویی با ایبای یانس، استریمر و خالق محتوای معروف اسپانیایی، گفته بود:
رئال مادرید دزدی میکند و بعدش هم شکایت دارند! همیشه کارشان همین است.
اینیستا با نادیده گرفتن جنبه جنجالی این سخنان گفت:
چنین حرفهایی معمولاً برای گرم کردن فضای بازی زده میشود. این مسائل بیرونیاند و آنچه واقعاً اهمیت دارد، اتفاقاتی است که در زمین و در طول ۹۰ دقیقه رخ میدهد. به نظرم لامین فقط خواسته کمی چاشنی به ماجرا بدهد. فراتر از آن، مطمئنم شاهد بازی فوقالعادهای خواهیم بود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا یامال باید در خارج از زمین محتاطتر رفتار کند یا نه، افزود:
هر کسی مسیر و زندگی خودش را دارد. من دوست ندارم نصیحت کنم، مخصوصاً وقتی خودم در تیم نیستم. اگر در تیم بودم، شاید بهتر میتوانستم نظر بدهم. اگر باشگاه چیزی را مناسب نداند، خودش در داخل آن را حل میکند.
اینیستا در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی بارسلونا گفت:
بارسا در فرم خوبی به مادرید میرود و از اعتمادبهنفس بالایی برخوردار است. البته در الکلاسیکوها شرایط همیشه متفاوت است؛ این بازیها همیشه خاصاند.
او همچنین از مقایسه خود با پدری خودداری کرد و گفت:
پدری، پدری است. او مسیر خودش را میسازد و به نظرم در حال حاضر تأثیرگذارترین بازیکن تیم است.
در پایان، اینیستا بار دیگر از تمایل خود برای بازگشت به بارسلونا سخن گفت:
دوست دارم روزی به باشگاه برگردم، اما شرایط زیادی باید دست به دست هم بدهند. نمیدانم این اتفاق خواهد افتاد یا نه.