En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درگیری و جنایت به خاطر ماشین لباسشویی

درگیری خانواده عروس و داماد بر سر خرید یک ماشین لباسشویی برای جهزیه، پایان خوشی نداشت و به جنایت منجر شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۱۵۳
| |
735 بازدید

درگیری مرگبار خانواده عروس و داماد بر سر ماشین لباسشویی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، ساعت 8 صبح جمعه دوم آبان ماه به قاضی سالار صنعتگر بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مردی جوان در یکی از بیمارستان های پایتخت جان باخته است. تحقیقات نشان می داد که شامگاه پنجشنبه مرد جوان به همراه برادر و پدرش درحالی که با ضربات چاقو زخمی شده بودند به بیمارستان انتقال یافته و تحت درمان قرار گرفته بودند. تلاش برای نجات 3 مجروح آغاز شد اما یکی از برادرها به رغم تلاش پزشکان به کام مرگ رفت. به دستور بازپرس جنایی تهران تحقیقات برای کشف جزییات بیشتر از این درگیری و دستگیری عاملان جنایت آغاز شد.

رازگشایی

تحقیقات تیم جنایی نشان می داد که درگیری میان دو خانواده عروس و داماد که اهل کشور افغانستان بودند، رخ داده است. عاملان این درگیری مرگبار نیز خانواده داماد بودند که پیش از گرفتن مراسم عروسی به سراغ خانواده عروس رفته و با آنها درگیر شده بودند. در جریان این نزاع، دو برادر داماد با چاقو ضرباتی به پدر و دو برادر عروس زدند و فرار کردند. با افشای این حقیقت، جست و جو برای بازداشت عاملان این جنایت آغاز شد و متهمان ساعتی پس از جنایت، در کارگاهی، دستگیر شدند. متهمان در تحقیقات اولیه به قتل و زخمی کردن دو برادر و پدرشان اعتراف کردند و به دستور بازپرس جنایی در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

به خاطر جهزیه

ضارب مردی به نام احمد است. او مدام گریه می‌کند و می گوید که به خاطر یک مسئله جزئی و پیش پا افتاده دست به جنایت زده است.

  • دلیل اختلافت با مقتول چه بود؟

باور کنید من نمی خواستم به کسی آسیب برسانم. نمی‌دانید الان چه حالی دارم. نذر کرده ام حال پدر و برادر مقتول که در بیمارستان بستری هستند، خوب شود. خدایی نکرده برای آنها اتفاقی نیفتد. از دلیلش هم بخواهم بگویم، واقعا دلیل پیش پا افتاده‌ای بود. به خاطر جهزیه. بهتر بگویم به خاطر یک ماشین لباسشویی. باورتان می شود؟

  • تعریف کن چه اتفاقی افتاد؟

برادرم چند وقت قبل به خواستگاری یکی از همشهریانم رفت و با یکدیگر عقد کردند. قرار بود به زودی مراسم عروسیشان را جشن بگیرند و در حال خرید جهزیه و چیدمان خانه‌شان بودند. مشکل ما به خاطر خرید ماشین لباسشویی بود. خانواده عروس اصرار داشتند که ما باید ماشین لباسشویی بخریم اما رسم خانوادگی ما این است که خرید جهزیه به عهده دختر است. آنها می گفتند رسمشان این است که ماشین لباسشویی را باید داماد بخرد. بر سر همین مسئله جزئی با هم اختلاف پیدا کردیم که روز حادثه ، ناخواسته دست به چاقو شدم.

  • از روز حادثه بگو؟

ما به مقابل خانه عروس رفتیم تا با آنها صحبت کنیم ماشین لباسشویی را بخرند. آنها اما همچنان مرغشان یک پا داشت. درگیری که بالا گرفت، از کوره در رفتم و با چاقو ضرباتی به پدر و برادران عروس زدم اما خیلی پشیمانم. ضربات را من زدم و برادرم نقشی در ماجرا ندارد.

  • می دانی حال پدر و برادر دیگر مقتول وخیم است؟

متهم با گریه می گوید: نذر کرده ام که حالشان خوب شود. ما قرار بود به زودی جشن عروسی به پا کنیم اما به خاطر یک مسئله پیش پا افتاده، عروسی تبدیل به عزا شد. مقصر هم من هستم و امیدوارم برادرم و عروسمان مرا ببخشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل درگیری جنایت جهیزیه
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
فیروز کریمی مجبور به عذرخواهی شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bar
tabnak.ir/005bar