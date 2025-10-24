توضیح هاشمیان درباره حرکت خاص پایان بازی

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مقابل ذوب‌آهن برد قلدرانه ای کسب کردیم. من اگر بخواهم به برداشت هر کسی جواب بدهم درست نیست. شاید از نظر یک نفر پایان کار و از نظر یک نفر دیگر شروع کار باشد. تا روزی که روی نیمکت پرسپولیس باشم سر تمرین و بازی می روم و در کنار کادر فنی تلاش خود را می کنم تا بهترین نتیجه را برای بازیکنان و تیم به وجود آوریم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وحید هاشمیان، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری بعد از برتری مقابل ذوب‌آهن، اظهار داشت: بازی بسیار خوبی نه فقط از طرف ما بلکه از طرف تیم ذوب آهن هم بود. یک نیمکت بسیار با شخصیت و خوب با سرمربیگری قاسم حدادی فر که شخصیت بالایی دارد. یک بازی پاک بدون وقت تلف کردن از حریف دیدیم. امیدوار هستم روند خود را ادامه دهند و مطمئن هستم حدادی فر می تواند با این تیم خوبی که ساخته و فوتبال بازی می کند به موفقیت برسد.

وی افزود: پس از مدت‌ها انتظار، بالاخره شاهد نتیجه تلاش‌های بازیکنان و مربیان بودیم. بازیکنان پرسپولیس، که از تعصب و علاقه به تیم برخوردارند، همراه با مجموعه تیم شامل مدیر و کادر فنی، در شرایط سختی که پس از بازی با خیبر به وجود آمده بود، واکنش مثبتی نشان دادند و یک بازی قلدرانه انجام دادند. خوشحالم که توانستیم هوادارانی که در این مدت صبر و حمایت کردند را خوشحال کنیم. از تماشاچیان و هواداران محترم که در استادیوم حاضر شدند، قدردانی می‌کنم. می‌دانم که هواداران از نقاط مختلف، حتی از مناطق دورتر، با شرایط سخت به استادیوم آمده‌اند و ما موظفیم که برای خوشحال کردن همه این عزیزان تلاش کنیم. این پیروزی نتیجه حمایت و همراهی آنها بود و من این پیروزی را به همه آنها تبریک می‌گویم.

هاشمیان در رابطه با وضعیت مصدومیت بازیکنان این تیم به خصوص امید عالیشاه نیز گفت: در خصوص بازیکنان، باید بگویم که برخی از آنها به دلیل مصدومیت نتوانستند در بهترین شرایط خود قرار بگیرند، اما با غیرت و تلاش فراوان به میدان آمدند. به نظر من، یکی از دلایل اصلی موفقیت امروز ما، غیرت بازیکنان و تلاش کادر فنی بود، همچنین برگشت بازیکنان مصدوم که نوید می‌دهد در صورت آمادگی کامل، می‌توانیم نتایج بهتری کسب کنیم. عالیشاه امروز دچار مصدومیت شد. او جزو بازیکنانی هست که ژن پرسپولیس را در خود دارد؛ پرسپولیس به بازیکنانی نیاز دارد که تا دقیقه آخر برای تیم بجنگند، حتی اگر دچار مصدومیت شوند، باید بلند شوند و ادامه دهند. امیدوارم نسل جدید پرسپولیس و بازیکنانی که به تیم ملحق می‌شوند، بتوانند ویژگی‌هایی مانند سروش، عالیشاه و کنعانی را در خود داشته باشند و به تیم کمک کنند.

سرمربی پرسپولیس در مورد بازی دادن به بازیکنان جوان این تیم اظهار داشت: در حال حاضر، بازیکنانی مانند محمد صادقی، یعقوب براجعه ، سهیل صحرایی و علیرضا عنایت زاده را داریم که جوانانی با پتانسیل بالا هستند و امیدوارم در شرایط مناسب، شانس بازی کردن پیدا کنند تا در آینده پرسپولیس به موفقیت‌های بیشتری دست یابد.

هاشمیان در پاسخ به شایعاتی که در خصوص آخرین بازی‌اش منتشر شده بود، گفت: صادقانه بخواهیم بگوییم، اگر بخواهم به هر برداشت پاسخ بدهم، هر کسی ممکن است دیدگاه متفاوتی داشته باشد. از نظر من، این می‌تواند شروع یک فصل جدید باشد. من همیشه گفته‌ام که تا زمانی که در پرسپولیس حضور دارم، نمی‌دانم که این مدت دقیقاً چه مدت خواهد بود؛ یک روز، یک سال، یا حتی ده سال. تا روزی که در این تیم هستم، تمام تلاشم را برای بهترین شرایط ممکن برای بازیکنان و تیم به کار خواهم بست. بنابراین، بحث خداحافظی فعلاً مطرح نیست و چیزی که مهم است این است که من همچنان در تلاش برای پیشرفت تیم و موفقیت پرسپولیس خواهم بود.

سرمربی پرسپولیس در ادامه صحبت‌های خود به مسائل مربوط به فوتبال جوانان و انتقادات اشاره کرد و گفت: در این فوتبال، بازیکنان جوان هستند، ایده‌ها و تفکرات جدیدی دارند و نیاز به حمایت و راهنمایی دارند. زمانی که فوتبال را شروع کردم و تا به امروز، شاید یکی از سخت‌ترین روزهای من در این چند روز گذشته بوده، اما همیشه به چیزی اعتقاد دارم. من می‌گویم تا زمانی که در این تیم هستم، باید تلاش خودم را بکنم. این تلاش من نه فقط برای خودم، بلکه برای تیم و فوتبال کشور است. من هیچ وقت در مسائل نقل و انتقالات دخالت نمی‌کنم و هیچ‌گاه به کسی نمی‌گویم که برای من چیزی بنویسند یا اینکه کسی را از زیر پای مربی بیندازند تا من برگردم. این اصول من است و کادر فنی تیم نیز همین اعتقاد را دارد.

وی افزود: از همه کسانی که می‌توانند انتقاد کنند، خواهش می‌کنم که انتقاداتشان منصفانه و سازنده باشد. بسیاری از پیشکسوت‌ها به دیدار ما آمده‌اند و در خفا انتقاد کرده‌اند، ولی ما همیشه سعی کرده‌ایم از انتقادات واقعی، حتی اگر خیلی تند هم باشد، استفاده کنیم. اما اگر هدف از انتقادات تخریب افراد باشد یا بخواهند منجر به جابجایی افراد شوند، این به نظر من درست نیست. فضای مجازی باید کنترل شود و امیدوارم که مربیان جوان و خوب مانند آقای نوید کیا، آقای حدادی و سایر مربیان با استعداد حمایت شوند. این افراد می‌توانند آینده‌ساز فوتبال کشور باشند. ما باید از سرمایه‌های خودمان استفاده کنیم و خودزنی نکنیم.

هاشمیان در پایان خاطرنشان کرد: از همه بازیکنان و کادر فنی که در کنار هم تلاش می‌کنیم، تشکر می‌کنم. از هواداران عزیز خودم نیز سپاسگزارم. حق می‌دهیم که بعضی از بازی‌ها که نتیجه نگرفتیم، ممکن است ناراحت شوند. اما به آنها باید بگویم که در بسیاری از این بازی‌ها، ما برتر بودیم، موقعیت‌های گل داشتیم، اما گاهی بدشانسی همراه تیم است. هواداران همیشه با اشتیاق می‌آیند و دوست دارند که تیم نتیجه بگیرد. هدف ما هم همین است. البته گاهی در فوتبال برخی مسائل به سادگی پیش نمی‌رود، اما امروز خدا را شکر علاوه بر ارائه فوتبال خوب، توانستیم پیروز شویم و این پیروزی را تقدیم به بازیکنان، کادر فنی و تمام هواداران عزیز خودمان می‌کنم.