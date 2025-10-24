خداحافظی هاشمیان از پرسپولیس صحت داشت؟

پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس پس از برد سرخپوشان مقابل ذوب آهن، کنار زمین حاضر شد و دست وحید هاشمیان را گرفت و با او به سمت هواداران پرسپولیس رفت.

به گزارش تابناک،پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس پس از برد سرخپوشان مقابل ذوب آهن، کنار زمین حاضر شد و دست وحید هاشمیان را گرفت و با او به سمت هواداران پرسپولیس رفت. در ادامه نیز هاشمیان هم عکس یادگاری با بازیکنان و کادرفنی گرفت.

پس از بازی، امین کاظمیان که در دیدار پرسپولیس و ذوب‌آهن در ترکیب حضور نداشت، در پاسخ به اینکه آیا وحید هاشمیان پس از پایان بازی با هواداران خداحافظی کرد، گفت: این موضوع به من ربطی ندارد. من در جریان این مسائل نیستم اما فکر نکنم. آقا وحید نه خداحافظی نکردند و نه چیزی گفتند. فکر کنم با قدرت کارشان را ادامه بدهند.

کاظمیان در واکنش یه اینکه آیا پیمان حدادی در رختکن با بازیکنان صحبت کرده است، گفت: من ندیدم. فکر کنم من زودتر بیرون آمدم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هاشمیان در رختکن با بازیکنان خداحافظی نکرد، گفت: نه، اصلا.