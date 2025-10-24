معذرت خواهی قهرمان المپیک از مردم ایران!

به گزارش تابناک؛ آرین سلیمی، قهرمان المپیک، پس از شکست زودهنگام در رقابتهای قهرمانی جهان در ووشی چین، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود، ضمن عذرخواهی و قدردانی از تمام افرادی که او را حمایت کردهاند، به این حذف واکنش نشان داد.
از مردم عزیز کشورم ریاست محترم استاد ساعی و عوامل فدراسیون، کادر فنی استاد افلاکی دکتر یوسفی، استاد حجیزواره، استاد تاجیک، دکتر قلیزادهی عزیز تک به تک بازیکنان تیم ملی خانوادهی عزیزم و مربی عزیزم استاد ناصری بابت تمام زحماتتون و انرژیهای مثبتتون ممنونم و عذرخواهی من رو بپذیرید. همیشه تلاش کردم که پرچم عزیز کشورم بالاتر از همهی کشورها باشه و امروز هم تمام تلاشم رو کردم اما اشتباهاتم رو میپذیرم بابت همه چیز از خدا ممنونم. الحمدلله