دیدار دو تیم پرسپولیس و ذوب‌آهن اصفهان، از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی سرخپوشان تمام شد؛ هرچند پیروزی دیرهنگامی بود و مدیران پرسپولیس تصمیم دارند سرمربی خود را تغییر دهند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز، جمعه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ذوب‌آهن اصفهان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید.

محمد عمری در دقیقه ۳۸ و علی علیپور در دقیقه ۸۲ گل‌های پرسپولیس را وارد دروازه ذوب‌آهن کردند.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلی‌گنجی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، امید عالیشاه، محمد عمری و علی علیپور.

ترکیب ابتدایی ذوب‌آهن: داود نوشی‌صوفیانی، آرش قادری، نادر محمدی، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضی‌پور، حسن شوشتری، جلال‌الدین علی‌محمدی، پویا مختاری، آرش مرتضوی و امید لطیفی.

بازی با حملات پرسپولیس آغاز شد. در دقیقه ۱، ارسال علی علیپور برای محمد عمری پیش از آنکه به مقصد برسد، توسط دروازه‌بان ذوب‌آهن مهار شد.

در دقیقه ۱۵، حرکت دیدنی عمری در عمق دفاع ذوب‌آهن، موقعیت مناسبی برای میلاد محمدی ایجاد کرد اما شوت او با برخورد به مدافع حریف به کرنر رفت.

پرسپولیس خیلی زود دست به تعویض زد و اوستون اورونوف در دقیقه ۲۸ جای امید عالیشاه را گرفت.

در دقیقه ۲۹، همکاری خوب اورونوف و عمری، موقعیت شوت‌زنی دیگری برای مهاجم پرسپولیس رقم زد، اما داوود نوشی‌صوفیانی در دو مرحله توپ را مهار کرد.

در آن‌سوی میدان، ذوب‌آهن در دقیقه ۳۵ با پرتاب اوت بلند نادر محمدی تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما ضربه سر آرش قادری را پیام نیازمند با واکنشی عالی مهار کرد.

در نهایت، در دقیقه ۳۸ پرسپولیس مزد برتری خود را گرفت. همکاری مثلث اورونوف، میلاد محمدی و محمد عمری با شوت کات‌دار و دقیق عمری به گل نخست و تنها گل بازی تبدیل شد تا شاگردان هاشمیان با برتری به رختکن بروند.

در نیمه دوم نیز پرسپولیس بر بازی مسلط بود. پاس میلاد محمدی در دقیقه ۴۷ به علی علیپور رسید اما شوت او از بالای دروازه عبور کرد. در دقیقه ۵۴ نیز شوت جلال علی‌محمدی از پشت محوطه را پیام نیازمند با واکنشی مطمئن مهار کرد.

در دقیقه ۵۹ پرسپولیس می‌توانست گل دوم را به ثمر برساند. پاس در عمق عمری به علیپور او را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد و توپ را وارد دروازه کرد، اما داور به نشانه آفساید، گل را مردود اعلام کرد.

در دقیقه ۶۳، شوت سنگین پدرام قاضی‌پور از روی ضربه ایستگاهی با واکنش سریع و مشت نیازمند به بیرون فرستاده شد. در دقیقه ۷۱، حرکت خطرناک علی اسلامی از سمت چپ و پاس او به زاینوویچ، با بدشانسی ذوبی‌ها به تیرک دروازه برخورد کرد و از بالای دروازه به بیرون رفت.

پرسپولیس در دقیقه ۸۲ بار دیگر به گل رسید؛ میلاد محمدی با حرکت از سمت چپ توپ را روی دروازه فرستاد و علی علیپور با ضربه سر توپ را وارد دروازه ذوب‌آهن کرد.

به گزارش تابناک، پرسپولیس در شرایطی موفق شد مقابل ذوب‌آهن به پیروزی برسد که در هفت هفته ابتدایی با یک پیروزی، یک شکست و پنج تساوی تحت فشار بود و این نتایج عاملی برای فشار به وحید هاشمیان شده است و مدیران فعلی این باشگاه، قصد برکناری او و آوردن یک مربی خارجی را دارند. حالا هاشمیان که اصالتی اصفهانی دارد، پس از پیروزی مقابل سپاهان، به دومین پیروزی خود در لیگ برتر مقابل ديگر تیم اصفهانی لیگ برتر شد. حالا مدیران پرسپولیس باید تصمیم بگیرند که همچنان به برکناری هاشمیان بیاندیشند یا با حمایت از او، فضای تیم را آرام کنند.