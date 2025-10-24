استوری‌ معنادار اوسمار برای هواداران

به گزارش تابناک، اخبار درباره توافق نهایی پرسپولیس با اوسمار ویهرا، سرمربی برزیلی پیشین این تیم، به اوج رسید.
در این شرایط او با انتشار استوریهای متوالی از تمرینات شخصیاش، بار دیگر توجه هواداران ایرانی را جلب کرد.
اوسمار در آخرین استوری خود تصویری از تمرینات بدنسازیاش منتشر کرد و با نوشتن جملهی کوتاه «Don’t stop! Keep working» (توقف نکن! به تمرین ادامه بده!)، نشان داد همچنان در آمادگی کامل به سر میبرد و ذهنش از دنیای فوتبال جدا نشد.
این استوری در حالی منتشر شد که مذاکرات پرسپولیس با اوسمار در مراحل نهایی قرار دارد.
بسیاری از هواداران پرسپولیس نیز با سیل کامنتهایی به استقبال او رفتند.