استوری‌ معنادار اوسمار برای هواداران

اوسمار در آخرین استوری خود تصویری از تمرینات بدنسازی‌اش منتشر کرد و نوشت: متوقف نشو، به تمرین ادامه بده.
کد خبر: ۱۳۳۶۱۲۳
به گزارش تابناک، اخبار درباره توافق نهایی پرسپولیس با اوسمار ویه‌را، سرمربی برزیلی پیشین این تیم، به اوج رسید.

در این شرایط او با انتشار استوری‌های متوالی از تمرینات شخصی‌اش، بار دیگر توجه هواداران ایرانی را جلب کرد.

اوسمار در آخرین استوری خود تصویری از تمرینات بدنسازی‌اش منتشر کرد و با نوشتن جمله‌ی کوتاه «Don’t stop! Keep working» (توقف نکن! به تمرین ادامه بده!)، نشان داد همچنان در آمادگی کامل به سر می‌برد و ذهنش از دنیای فوتبال جدا نشد.

این استوری در حالی منتشر شد که مذاکرات پرسپولیس با اوسمار در مراحل نهایی قرار دارد.

بسیاری از هواداران پرسپولیس نیز با سیل کامنت‌هایی به استقبال او رفتند.

 

استوری‌ معنادار اوسمار: متوقف نشو، به تمرین ادامه بده

 
اوسمار پرسپولیس لیگ برتر اوسمار ویه‌را
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
