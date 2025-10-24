«فارس»، ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود ساخت

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، مجمععمومی عادی سالیانه این شرکت (منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴) با حضور بیش از ۷۶.۸۳ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان به ریاست حسین، حسینزاده در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد برگزار شد.
در این نشست، محمد شریعتمداری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس با ارائه گزارشی از عملکرد تولیدی و مالی گروه، به تشریح دستاوردها و برنامههای توسعهای هلدینگ پرداخت.
* مأموریت ما ایجاد سود پایدار در میانمدت و بلندمدت است
وی در آغاز سخنان خود با قدردانی از تلاشهای تمامی کارگران، کارشناسان و مهندسان این گروه که در شرایط طاقتفرسای جوی مشغول تلاش و کوشش و خلق ثروت هستند، یکی از برجستهترین مزیتهای هلدینگ خلیجفارس را انبوه نیروی انسانی متخصص عنوان و تأکید کرد که این نیروی انسانی متخصص، ارزشمندترین دارایی گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس است.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم رعایت الزامات حاکمیتی اظهار داشت: «ما در مجموعه هلدینگ خلیجفارس ناچار به رعایت الزامات حاکمیتی هستیم، اما وظیفه اصلی ما حکمرانی نیست؛ مأموریت ما تأمین سود سهامداران و ایجاد سود پایدار در میانمدت و بلندمدت است.»
شریعتمداری افزود: «اگر قرار باشد اقدامی برای حل مشکلات مجموعه انجام دهم، در گام نخست، مسئلهیابی دقیق و رفع چالشهای بالادستی صنعت خواهد بود.»
او با اشاره به جمعبندی انجامشده در هلدینگ، دو محور اصلی، مأموریتهای خود را چنین برشمرد: «ایجاد ساختار پایدار برای تأمین خوراک بهعنوان ماده اولیه و تضمین گردش چرخهای تولید در صنعت پتروشیمی، از اولویتهای ماست چراکه نبود خوراک پایدار، همه ابزارها و ظرفیتهای موجود را بیاثر میکند. موضوع خوراک یکی از تهدیدهای میانمدت شرکت است.»
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس اضافه کرد: «تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژهها و بخشی از طرحهای در دست اقدام در سالهای گذشته به دلیل محدودیت در منابع مالی داخلی و خارجی با کندی یا توقف مواجه بودهاند؛ بنابراین اولویت دیگر تأمین مالی تکمیل پروژههاست و هیچ پروژهای بدون پیوست تأمین مالی آغاز نخواهد شد.»
وی همچنین تأکید کرد: «بنا نیست یک شرکت تولیدی به دلیل نوع محصولش، وضعیت خوراک، قیمت بازار، انباشت نیروی غیرمتخصص و ناشی از فشارها و سفارشها و مسائل دیگر تولید همراه با ضرر کند، اینجا یک مجموعه اقتصادی است و باید جلوی تولید با ضرر را گرفت حتی اگر منجر به تعطیلی آن شرکت شود و من شجاعت انجام این کار را دارم، نمیشود که از جیب سهامداران هزینه تولید محصولی پرداخت شود که حاصل آن ضرر باشد.»
* رکورد تاریخی تولید گروه با رشد بیش از ۲ میلیون تن نسبت به سال مالی قبل
مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس با اشاره به جایگاه این مجموعه در سطح جهانی گفت: «هلدینگ خلیجفارس در میان ۱۰۰ شرکت شیمیایی برتر جهان، در رتبه دوازدهم قرار گرفته است.»
وی افزود: «در سال گذشته، رکورد تاریخی تولید گروه با رشد بیش از ۲ میلیون تن نسبت به سال مالی قبل به ثبت رسید. در این موفقیت، مجتمعهای پتروشیمی بندر امام، نوری، گاز بیدبلند خلیجفارس، پالایشگاه گاز هویزه خلیجفارس، پتروشیمی گچساران و پتروشیمی پارس نقش پررنگی داشتند.»
*رشد ۶۴ درصدی سود خالص
به گفته شریعتمداری، درآمد عملیاتی تلفیقی گروه ۴۲ درصد رشد داشته و سود خالص نیز با افزایش ۶۳ درصدی نسبت به سال مالی ۱۴۰۳ همراه بوده است. روند بازدهی سهام هلدینگ نیز تقریباً همتراز با شاخص کل بازار حرکت کرده و سهم فارس و شرکتهای گروه از کل بازار به ۱۴.۹۲ درصد افزایشیافته است. همچنین، ارزش بازار هلدینگ خلیجفارس به ۸۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
او در خصوص افزایش سرمایه نیز گفت: «این سیاست همواره در دستور کار شرکت بوده است؛ باهدف جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف، استفاده از ظرفیتهای قانونی و تأمین مالی طرحها از محل سود انباشته؛ در سال مالی اخیر، سرمایه شرکت با رشد ۲۵ هزار میلیاردتومانی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید (معادل ۳۳.۳۳ درصد افزایش).»
در ادامه شریعتمداری به طرحهای توسعهای اشاره کرد و در مورد پروژه متانول آپادانا، اظهار داشت: «ظرفیت تولید سالانه این واحد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است و در دوران بهرهبرداری برای حدود ۴۲۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.»
وی در مورد پروژههای جمعآوری گازهای مشعل به پالایش گاز بیدبلند خلیجفارس اشاره و تصریح کرد: «با تکمیل این پروژهها، ۵۷ مشعل خاموش شده و از انتشار ۱۰ میلیون تن کربن جلوگیری میشود. این اقدام معادل تحقق ۲۶ درصد از تعهدات زیستمحیطی ایران در توافقنامه پاریس ۲۰۱۵ است.»
*پروژههای توسعهای و اقدامات نوآورانه هلدینگ خلیجفارس
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس افزود: «در حال حاضر ۱۵ پروژه در هلدینگ، ۶ پروژه در سطح مجتمعها و ۵ پروژه در شرکت پترول در حال اجراست. ظرفیت اسمی مجموع این طرحها ۱۲ میلیون تن و میزان سرمایهگذاری انجامشده آنها ۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار و ۱۵۸ همت است.»
فاز دوم پتروشیمی هنگام با تولید ۱۱۵۵ هزار تن در سال اوره، فاز دوم پالایشگاه هویزه با تولید ۱.۳ میلیون تن در سال گاز شیرین C2، صنایع پتروشیمی دهدشت و صنایع پلیمر گچساران هر کدام با تولید ۳۰۰ هزار تن در سال HDPE، بهسازی و احداث تأسیسات جمعآوری گازهای مشعل، هرمز خلیجفارس با تولید ۱.۳ میلیون تن الفین و ۶۰۰ هزار تن HDPE، پتروشیمی الماس ماهشهر با تولید ۱.۳ میلیون تن الفین، پتروشیمی ابن سینا اندیمشک (احداث واحد اتیلن اکساید با ظرفیت ۱۲۱ هزار تن به همراه واحدهای پاییندستی)، PDH/PP پالایش گاز بیدبلند خلیجفارس (احداث واحد پروپیلن و پلیپروپیلن به ظرفیت هر یک ۶۰۰ هزار تن در سال)، PDH/PP پتروشیمی پارس (احداث واحد پروپیلن به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن و پلیپروپیلن با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال)، طرح PVC اروند با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال، شرکت پلیمر آریاساسول تولید پلیاتیلن متوسط / سنگین با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال، پروژه خطوط لوله دارخوین و غرب کارون (۱۹۰ میلیون فوت مکعب در روز)، پتروشیمی گلستان (تولید ۱ میلیون تن اوره در سال) و پارک کود فسفاته چابهار با ۲ میلیون تن محصولات اصلی و جانبی از سوی شریعتمداری بهعنوان ۱۵ پروژه در دست اجرای این گروه پتروشیمی اعلام شد.
او در مورد اهمیت نوآوری، پژوهش و مسئولیت اجتماعی نیز گفت: «در راستای حمایت از ساخت داخل و توسعه فناوری، هلدینگ خلیجفارس اقدام به تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی با سرمایه اولیه ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بهمنظور حمایت از پروژههای فناورانه و تولید دانشبنیان داخلی و تأسیس شرکت مهندسی نوآوری و ساخت فناوریهای نوین خلیجفارس با سرمایه اولیه ۱,۰۰۰ میلیارد تومان جهت بومیسازی دانش فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی کرده است.»
* اجرای طرح رهبران فردای صنعت پتروشیمی، تضمین اشتغال نخبگان بومی
شریعتمداری در ادامه به تشکیل کمیته مسئولیتهای اجتماعی بهمنظور هدفمندکردن هزینهکرد بودجههای CSR در شرکت اصلی و شرکتهای تابعه اشاره کرد و افزود: «بر اساس مصوبه مجمععمومی سالیانه ۱۴۰۳، بودجه مسئولیت اجتماعی هلدینگ ۵۰ میلیارد تومان تعیین و در همین راستا هزینه شده است.»
وی یادآور شد: «بورسیه تحصیلی و حمایت از دانشآموزان و دانشجویان را در دستور کار داریم و با اجرای طرح رهبران فردای صنعت پتروشیمی، اشتغال نخبگان بومی را تضمین میکنیم.»
شریعتمداری همچنین در تشریح ساختار حاکمیت شرکتی و اقدامات راهبردی مجموعه، بر شفافیت و کارآمدی در مدیریت تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس با اشاره به کمیتهها و شوراهای تخصصی فعال در این شرکت گفت: «بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی، کمیتههای انتصابات، ریسک و حسابرسی زیر نظر هیئتمدیره فعالیت میکنند. علاوه بر این، شوراهای تخصصی از جمله شورای مالی، شورای حقوقی، شورای تحول اداری، شورای معاونین و مدیران، کمیته تخصصی خوراک، کمیته پلیمرهای پیشرفته، کمیته تدابیر ویژه، کمیته داخلیسازی و کمیته مسئولیت اجتماعی نیز در حال فعالیت هستند.»
* تمام اقدامات ما باید در معرض دید سهامداران و ذینفعان باشد
شریعتمداری با تأکید بر شفافیت عملکرد در شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس اظهار داشت: «تمام اقدامات ما باید زیر شیشه و در معرض دید سهامداران و ذینفعان باشد. در شورای حقوقی اجازه نمیدهیم اموال سهامداران به خطر بیفتد یاحقی از آنان تضییع شود.»
در ادامه او به اقدامات صورتگرفته در حوزه خوراک و انرژی اشاره کرد و گفت: «کمیته تخصصی تأمین و تخصیص خوراک با برگزاری جلسات منظم هفتگی مأموریت دارد میزان کسری خوراک را شناسایی و برای شرکتهای زیرمجموعه در افقهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت اولویتبندی کند.»
*چه شرکتهایی در اولویت تأمین خوراک هستند؟
به گفته مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، اولویت تأمین خوراک شامل میعانات گازی، گاز غنی، مایعات گازی (NGL) و گاز متان برای شرکتهای نوری، بوعلی سینا، بندر امام، پالایش گاز بیدبلند، پالایش گاز هویزه، هنگام، لردگان و آپادانا است.
شریعتمداری افزود: «درصورتیکه برای این موضوع چارهاندیشی نشود، برخی شرکتها در میانمدت با بحران خوراک روبهرو خواهند شد. از همین رو، فاز نخست کار شامل تدوین نمای کلی و فاز دوم شامل نهاییسازی پیشنهادهای اجرایی است و در فاز سوم، نقشه راه عملیاتی توسط کمیته و مشاوران تخصصی آماده میشود.»
وی از تأسیس شرکت تخصصی پیشران صنعت نفت و گاز خلیجفارس خبر داد و گفت: «هدف از ایجاد این شرکت، مطالعه و شناسایی منابع بالادستی خوراک و سرمایهگذاری مشارکتی برای توسعه و بهسازی میادین است.»
شریعتمداری تأکید کرد: «ورود ما به حوزه بالادست صرفاً باهدف تأمین پایدار خوراک برای شرکتهای تابعه انجام میشود و گزارشهای اولیه برای این منظور آماده است.»
شریعتمداری همچنین درباره تأمین مالی پروژههای توسعهای هلدینگ توضیح داد: «شورایعالی مالی با حضور نخبگان و اساتید برجسته مدیریت مالی کشور تشکیل شده تا از ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه و ظرفیت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیجفارس بهرهگیری شود. همکاری با بانکها و مؤسسات مالی اعتباری، انتشار اوراق ارزی برای تأمین مالی پروژههای جمعآوری گازهای مشعل، و همچنین زمینهسازی برای سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای خارجی همسو با سیاستهای جمهوری اسلامی از دیگر اقدامات در دست اجراست.»
* امکانسنجی «توکننایز» کردن محصولات پتروشیمی در دستور کار
وی از مطالعه امکانسنجی «توکننایز» کردن محصولات پتروشیمی بهعنوان یکی از رویکردهای نوآورانه تأمین مالی در آینده یاد کرد و گفت: «ما امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در بازار سرمایه انجام دادیم.»
در ادامه مجمع، پس از پاسخ به پرسشهای سهامداران، گزارش حسابرس قرائت شد و صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب مجمع رسید.
برای مسئولیتهای اجتماعی نیز رقم ۶۵ میلیارد تومان تعیین شد.
همچنین در پایان روزنامههای ایران و دنیای اقتصاد بهعنوان روزنامههای کثیرالانتشار انتخاب شدند و مجمع با تقسیم سود ۵۱ تومانی بهازای هر سهم موافقت کرد.