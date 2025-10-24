En
چرا طلا در ایران گران شد؟

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران با وجود افت ۲۰۱ دلاری اونس جهانی طلا، بازار داخلی ایران افزایشی بود و قیمت سکه و طلا بالا رفت که با کاهش حباب سکه، بازگشت قیمت‌ها به کانال‌های پایین‌تر در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.
چرا طلا در ایران گران شد؟

نادر بذرافشان در تشریح تحولات بازار طلا و سکه در هفته گذشته گفت: طی هفته گذشته و از روز شنبه ۲۶ مهرماه تا امروز جمعه دوم آبان ماه، بازار طلا در سطح جهانی نوسان افزایشی و کاهشی را تجربه کرد؛ اما در مجموع و در پایان هفته انس جهانی طلا روند کاهشی را طی کرد به طوریکه در حال حاضر (ظهر جمعه) اونس جهانی طلا با کاهش ۲۰۱ دلاری به ۴۰۵۱ دلار رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: با این حال طی هفته‌ای که گذشت در بازار داخلی، شاهد روند افزایشی و نوسان افزایشی طلا بودیم و هر مثقال طلای ۱۷ عیار با ۳۳۰ هزار تومان افزایش به ۴۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۷۶ هزار تومان افزایش به ۱۰ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان، هر قطعه تمام سکه طرح جدید با یک میلیون تومان افزایش به ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، هر قطعه تمام سکه طرح قدیم با ۵۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه نیم سکه با ۱۰۰ هزار تومان افزایش به ۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، هر قطعه ربع سکه با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش به ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی بانک مرکزی با ۳۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: با این حال، در طول هفته‌ای که گذشت حباب سکه ۲۰۰ هزار تومان کاهش را تجربه کرد و در حال حاضر به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

بذرافشان در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط و پیش‌بینی‌ها از بازار جهانی طلا و بازار داخلی احتمال کاهش قیمت‌ها و بازگشت به کانال‌های قبلی کمی دور از انتظار است؛ با این حال با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در سطح جهانی در رابطه با طلا صورت گرفته و مواردی که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم (از جمله افزایش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی و کاهش استخراج طلا در سطح جهانی)، احتمال روند کاهشی دور از انتظار است و بازارها در ماه‌های آینده احتمالا شاهد یک روند تدریجی افزایشی باشند.
 

