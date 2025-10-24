امنیت ترامپ به چالش کشیده شد!

منابع مطلع از نگرانی کاخ سفید برای امنیت جانی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا خبر می‌دهند.وبگاه خبری-تحلیلی «آکسیوس» روز جمعه به نقل از منابعی در «سرویس مخفی» آمریکا نوشت که اعتراضات مردمی در واشنگتن، باعث نگرانی کاخ سفید نسبت به امنیت ترامپ شده است.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ در این گزارش آمده است: «در ماه سپتامبر، معترضانی از سازمان صلح‌طلب کُدپینک، همزمان با حضور ترامپ به همراه تیمش در رستورانی نزدیک کاخ سفید، به او نزدیک شدند و شعارهایی مانند "واشنگتن را آزاد کنید" و "فلسطین را آزاد کنید" سر دادند و سپس توسط مأموران سرویس مخفی متفرق شدند».

این منابع که نامشان فاش نشد، ضمن اشاره به اینکه کاخ سفید تصمیم ترامپ برای رفتن به رستوران را اعلام نکرده بود، گفتند: «تمام مشتریان رستوران، از جمله کسانی که از قبل رزرو کرده بودند، قبل از ورود ترامپ بازرسی شدند».آکسیوس ادامه داد که حضور اعلام نشده ترامپ در رستوران با هدف تقویت ادعاهای او مبنی بر امن‌تر شدن واشنگتن پس از استقرار گارد ملی انجام گرفت.

طبق این گزارش، «جیمز دیوید ونس» معاون رئیس جمهور، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه و «پیت هگزث» وزیر جنگ آمریکا نیز همراه ترامپ در رستوران بودند.آکسیوس در ادامه نوشت: «این سوال که معترضان چگونه از حضور ترامپ در رستوران مطلع شدند، به موضوع بحث در کاخ سفید تبدیل شده و برخی از مشاوران رئیس جمهور معتقدند که معترضان از کارمندان رستوران یا منبع داخلی، اطلاعاتی دریافت کرده‌اند».

اکنون کاخ سفید هرگونه برنامه‌ای برای رویدادهایی با حضور ترامپ که از قبل به طور عمومی اعلام نشده باشد را لغو کرده است.