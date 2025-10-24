خطیب جمعه: دوستی ترامپ با ایران دروغ آشکار است

خطیب نماز جمعه تهران ادعای دوستی ترامپ با مردم ایران را دروغی آشکار خواند و گفت: از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون، دخالت‌ها و جنایات‌ بسیاری علیه ملت ایران همچون حمایت از رژیم پهلوی و ایجاد پایگاه‌های جاسوسی و توطئه توسط آمریکا انجام شده است.

آیت‌الله سیداحمد خاتمی در خطبه‌های دوم نماز جمعه این هفته تهران اظهار داشت: در دیداری که رهبر معظم انقلاب با جمعی از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای جهانی داشتند، بیانیه‌ای جامع ایراد فرمودند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی ادامه داد: در مجموع، دو عنصر اصلی در رهنمودهای ایشان برجسته بود: نخست عنصر امید، ایشان تأکید کردند که ایران عزیز و جوانان آن مظهر امید هستند. کشور ما - به حمدالله - در رشته‌های متعددی از جمله نانو، لیزر، هسته‌ای، صنایع گوناگون، توانمندی‌های نظامی و پیشرفت‌های پزشکی در رتبه‌های ممتاز جهانی قرار دارد؛ همه اینها مایه امید برای آینده‌ هستند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه رهبر انقلاب بارها بیان داشته‌اند که آینده را روشن‌تر از گذشته می‌بینند و امید سرچشمه نشاط ملی است و باید آن را تقویت کرد، به تشریح مبانی فرمایشات رهبری پرداخت و افزود: حضرت علی علیه‌السلام فرموده‌اند «عمل به معنای آرزو است» و این امید است که انسان را همراه، همدم و مونس می‌سازد و مانع پژمردگی و افسردگی او می‌شود. امید موتور محرکه پیشرفت و استقامت است.

عنصر عزّت و اقتدار

آیت الله خاتمی بیان کرد: عنصر دوم که در سخنان رهبری برجسته شد، «عزّت و اقتدار» بود. مقام معظم رهبری دروغ‌های ترامپ را افشا کردند. سه نمونه از این دروغ‌ها را بیان می‌کنم. ترامپ به دروغ می‌گوید در جنگ با تروریسم است اما دروغ می‌گوید.

وی ادامه داد: در جنگ غزه نگویید اسرائیل جنگیده همه کاره در این جنگ رژیم آمریکا بوده ، شما بیش از ۲۰ هزار کودک را به شهادت رساندید. طی ۲ سال گذشته حدود ۷۰ هزار نفر را کشتید. این اطفال آیا تروریست بودند آیا این شیرخوارگان تروریست بودند؟ در ایران بیش از هزار نفر را به شهادت رساندید، نوزاد، طفل و زن بی‌پناه بودند و شما دروغ می‌گویید با تروریسم مبارزه می‌کنید.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: شما تروریست هستید اگر دنیا می‌خواهد یک تروریست را شناسایی کند آن تروریست شخص ترامپ است. چه کسی شهید سلیمانی ما را به شهادت رساند.

آیت الله خاتمی خطاب به ترامپ تصریح کرد: اعتراف کردی که تو دستور دادی. شهدای هسته‌ای شهید تهرانچی و شهید عباسی را شما به شهادت رساندید، شما تروریست هستید. شما تروریست پرور هستید. داعش را چه کسی ساخت؟ خود ترامپ یادش نرود ببیند در حرف‌هایش به رقیب انتخاباتی خود چه گفت.

وی تاکید کرد که شما داعش را ایجاد کردید بنابراین دروغ است که شما می‌خواهید با تروریسم مبارزه کنید.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: از نگاه شما (ترامپ و دولت آمریکا۹، هر کسی که در مقابل شرارت شما بایستد تروریسم است، گروه‌هایی مانند حزب‌الله، انصارالله یمن، حشد الشعبی و حتی سپاه پاسداران «تروریست» خوانده شده‌اند؛ اما این نگاه شما است و دیدگاه ملت‌های آزاده این است که آفرین بر انصارالله یمن، آفرین بر حشد الشعبی و آفرین بر سپاه پاسداران که در مقابل شرارت ایستادند.

وی با برشمردن این نکته که دروغ سوم ترامپ این است که آماده معامله با ملت ایران است، گفت: کدام معامله؟ معامله‌ای که نتیجه‌اش از قبل مشخص است. معامله‌ای که با زورگویی همراه باشد معامله نیست بلکه تسلیم است و ملت عاشورایی ایران تسلیم پذیر نخواهد بود.

ملت ایران شاخ ترامپ - این گاو وحشی - را خواهد شکست

آیت‌الله خاتمی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب و در پاسخ به اظهارات ترامپ گفت: سؤال این است که اصلاً شما چه‌کاره‌ دنیا هستید که تعیین می‌کنید کدام کشور حق دارد صنعت هسته‌ای داشته باشد و کدام کشور نداشته باشد؟ شما چه جایگاهی دارید؟ بله، شما زورگو هستید و با منطق زور می‌خواهید کار دنیا را پیش ببرید.

وی بیان داشت: فرعون نیز چنین روشی داشت؛ منطق شما همان منطق زور است. بوعلی‌سینا جمله‌ای دارد که گویی امروز درباره‌ شما گفته است که «من از گاو می‌ترسم، چون سلاح دارد ولی عقل ندارد.» اما من به این آمریکایی‌ها و به ترامپ می‌گویم به یاری خداوند، ملت ایران شاخ این گاو وحشی را خواهد شکست.

خطیب موقت نماز جمعه تهران اضافه کرد: هفته‌ گذشته، پایان قرارداد ۱۰ ساله‌ برجام بود؛ قراردادی که ماجرای آن پر از عبرت و تجربه است. درباره‌ برجام حرف‌های بسیاری وجود دارد، اما من فقط به یک نکته‌ عبرت‌آموز اشاره می‌کنم و آن اینکه معارف دینی ما می‌گوید نباید به دشمن خوش‌بین بود؛ حتی لبخند دشمن نیز جای بدبینی دارد. حضرت علی(ع) فرمودند: اعتماد به دشمن، عامل فریب است از این رو باید از گذشته عبرت گرفت و گذشته را چراغ راه آینده قرار داد.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: مولا امیرالمومنین (ع) فرمودند: اگر می‌خواهید مصون بمانید، عبرت بگیرید. عبرت یعنی از گذشته عبور کردن، اما آن را چراغ راه آینده دیدن. این عبرت‌ها به ما می‌گوید آمریکایی که در برابر چشم جهانیان برجام را پاره کرد، قابل مذاکره نیست و توصیه به مذاکره با چنین دشمنی، ساده‌لوحی سیاسی است.

وی یادآورشد: کسانی که نسخه‌ تعلیق غنی‌سازی را می‌پیچند یا از «مذاکره‌ جامع» حتی در حوزه‌ موشکی سخن می‌گویند، هنوز از گذشته عبرت نگرفته‌اند.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: من در اینجا سخن وزیر امور خارجه را نیز تأیید می‌کنم که گفت آمریکا زیاده‌خواه است و ما به میز مذاکره برنمی‌گردیم. این سخن، سخن درست و منطبق با موضع انقلاب اسلامی است.

آیت الله خاتمی با اشاره به موضوع آتش بس در غزه عنوان کرد: موضوع دیگر، نقض مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی است. پس از ۲ سال جنایات بی‌امان، این رژیم ناچار شد آتش‌بس را بپذیرد؛ اما رژیمی که پایبند به هیچ قانون انسانی نیست، از همان روزهای نخست، آتش‌بس را ده‌ها بار نقض کرده است.

وی گفت: در این مدت کوتاه، بیش از ۸۰ بار آتش‌بس را نقض کرده، ۹۷ فلسطینی را شهید و ۲۲۰ نفر را مجروح کرده است. اردوگاه‌های بسیاری ویران شده و همه‌ این اتفاقات در حضور ترامپ و سران بیش از ۲۰ کشور از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان که همگی در جنایات غزه شریک‌ هستند رخ داده است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: رژیم صهیونیستی نیز رژیمی خون‌خوار و وحشی است و باید در برابر خون‌خواری آن ایستاد.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به ولات حضرت زینب (س) و روز پرستار بیان کرد: پرستاران نیمی از چرخه‌ درمان هستند. نصف درمان، داروست و نصف دیگر، برخورد مهربانانه‌ پرستار. امید است مسئولان نسبت به معیشت و شرایط زندگی این قشر فداکار توجه بیشتری داشته باشند و مشکلات آنان را با جدیت پیگیری کنند.

وی درباره آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: آزادی مهدیه اسفندیاری، که به جرم مقابله با رژیم صهیونیستی دستگیر شده بود، مایه‌ خوشحالی است. اما مایه‌ تأسف است که کشور فرانسه در این زمینه، عملاً در نقش عامل رژیم صهیونیستی ظاهر شد.

امام جمعه موقت تهران درباره پرونده بانک آینده هم بیان کرد: حرکتی که درخصوص بانک آینده انجام شده، حرکتی درست و قابل تقدیر است؛ امیدواریم این اقدام با دقت ادامه یابد و اصلاح ساختار بانکی کشور به‌درستی پیش برود، تا این حرکت درست، خدای ناکرده کُند نشود.

انقطاع الی‌الله، بزرگ‌ترین سرمایه‌ انسان است

آیت‌الله خاتمی در خطبه‌ نخست نماز جمعه هم گفت: پیامبر اکرم (ص) همواره بر این نکته تأکید داشتند که انسان باید فقط دل به خدا ببندد و بس. حضرت زهرا (س) نمونه کامل انقطاع الی‌الله بودند، هیچ‌یک از زنان امت، به پای آن بانوی بزرگوار و صدیقه‌ طاهره، نمی‌رسند. در این دنیا تکیه‌گاه‌های فراوانی وجود دارد که برخی دل به آن‌ها می‌بندند. بعضی از این جاذبه‌ها درونی هستند و برخی بیرونی. سلامتی، نعمتی بزرگ و جاذبه‌ای درونی است. مال و ثروت نیز جاذبه‌ای دیگر است. داشتن هوادار، حزب، باند، خویشاوند یا قبیله نیز از جاذبه‌های بیرونی است و امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرمایند: به هیچ‌یک از این‌ها دل نبند، که ماندنی نیستند. می‌بینید، کسی که تا دیروز سالم و شاد بود، امروز گرفتار بیماری سختی شده است؛ کسی که ثروت فراوان داشت، امروز ورشکسته و درمانده است.

وی افزود: تنها تکیه‌گاه مطمئن، خداوند متعال است. پس بیایید تنها به خدا دل ببندیم. چنان‌که امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: دل را جز به خدا نسپار. هر کس به غیر خدا دل بست، سرانجام ناامید خواهد شد؛ اما آن‌که دلش را به خدا سپرد، هر روز دلبستگی‌اش بیشتر و ایمانش راسخ‌تر می‌شود. پیامبر گرامی اسلام نیز چنین بود.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن می فرماید: ای پیامبر، تنها دل به خدا ببند، و ای امت پیامبر، شما نیز دل به خدا بسپارید. با این دلبستگی، به یاری خداوند، همه‌ توطئه‌ها خنثی شده و باز هم خنثی خواهد شد. امامین انقلاب ما نیز چنین بودند و هستند و راه آنان همان سیره‌ نبوی است.