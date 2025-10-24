En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آتش‌سوزیِ یک اتوبوس در هند با ۲۰ کشته

صبح امروز جمعه، حداقل ۲۰ نفر در پی برخورد یک اتوبوس با یک موتورسیکلت در ایالت آندرا پرادش در جنوب هند، جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر دچار سوختگی شدند.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۶۵
| |
277 بازدید
آتش‌سوزیِ یک اتوبوس در هند با ۲۰ کشته

صبح امروز جمعه، حداقل ۲۰ نفر در پی برخورد یک اتوبوس با یک موتورسیکلت در ایالت آندرا پرادش در جنوب هند، جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر دچار سوختگی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این اتوبوس در جاده‌ای نزدیک روستای چینا تکور در منطقه کورنول در آندرا پرادش آتش گرفت.

به گفته پلیس، این اتوبوس که با ۴۲ مسافر از حیدرآباد به بنگلور در حرکت بود، بلافاصله پس از برخورد در آتش سوخت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثر مسافران هنگام وقوع حادثه خواب بودند.

پس از آتش‌سوزی، مردم محلی به محل حادثه شتافتند و قبل از رسیدن آتش‌نشانان و تیم‌های پلیس، سعی در نجات مجروحان داشتند.

مسافران مجروح به بیمارستان عمومی دولتی کورنول منتقل شده‌اند. این نگرانی وجود دارد که تعداد کشته‌شدگان بیشتر شود.

پلیس پرونده‌ای تشکیل داده و دستور تحقیقات صادر کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش سوزی اتوبوس حادثه هند آتش گرفتن اتوبوس خبر فوری سوختگی فوت
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فوت دلخراش یک نوجوان با مواد منفجره دست‌ساز
حادثه برای اتوبوس کربلا - مشهد در سبزوار
فوتی‌های واژگونی اتوبوس زائران مینابی به 6 نفر رسید
تصاویر دلخراش مصدومان چهارشنبه‌سوری
حادثه تلخ سوختگی برای دختر دوچرخه‌سوار ایران
اتوبوس مسافربری در مسیر ایلام آتش گرفت
جزئیات حریق ساختمان مسکونی در خیابان مازندران
13کشته نخستین آمار حادثه سقوط اتوبوس
اعلام علت فوت همزمان ۶ نفر در یک باغ‌ویلا
حادثه برای اتوبوس در جاده چالوس
فوت یک زائر ایرانی در حادثه روز گذشته کربلا
حادثه اتوبوسی با ۲۵ مصدوم در قم
شش نفر در پی آتش سوزی باغ شخصی در تهران جان باختند
جان باختن یکی از پرسنل بندر شهید رجایی
قصه ارابه‌های مرگ در جاده‌های ایران
مصدوم حادثه پتروشیمی خارک جان باخت
حادثه برای دو دختر دانش آموز قائمشهری
لحظه هولناک آتش‌گرفتن اتوبوس
فوت ۳ سارق منزل در دو حادثه جداگانه
افزایش مصدومان حادثه کارخانه گرمسار به ۲۱ نفر
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
فیروز کریمی مجبور به عذرخواهی شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bZR
tabnak.ir/005bZR