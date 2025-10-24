صبح امروز جمعه، حداقل ۲۰ نفر در پی برخورد یک اتوبوس با یک موتورسیکلت در ایالت آندرا پرادش در جنوب هند، جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر دچار سوختگی شدند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این اتوبوس در جادهای نزدیک روستای چینا تکور در منطقه کورنول در آندرا پرادش آتش گرفت.
به گفته پلیس، این اتوبوس که با ۴۲ مسافر از حیدرآباد به بنگلور در حرکت بود، بلافاصله پس از برخورد در آتش سوخت.
گزارشها حاکی از آن است که اکثر مسافران هنگام وقوع حادثه خواب بودند.
پس از آتشسوزی، مردم محلی به محل حادثه شتافتند و قبل از رسیدن آتشنشانان و تیمهای پلیس، سعی در نجات مجروحان داشتند.
مسافران مجروح به بیمارستان عمومی دولتی کورنول منتقل شدهاند. این نگرانی وجود دارد که تعداد کشتهشدگان بیشتر شود.
پلیس پروندهای تشکیل داده و دستور تحقیقات صادر کرده است.