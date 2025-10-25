سه طرح تحقیق و تفحص پتروشیمی در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس

محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از بررسی 3 طرح تحقیق و تفحص در این کمیسیون خبر داد و گفت: طرح تحقیق و تفحص از شرکت پتروشیمی امام خمینی (ره) ماهشهر، شرکت پتروشیمی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پتروشیمی امیرکبیر مطرح شده بود.
وی افزود: این سه طرح در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن با حضور مسئولان ذیربط مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
رستمی تصریح کرد: پس از استماع دیدگاههای متقاضیان تحقیق و تفحص و نظرات اعضای کمیسیون، مقرر شد این سه درخواست در کارگروه تخصصی پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن نیز مورد ارزیابی دقیقتر قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: چنانچه پس از بررسیهای کارگروه، متقاضیان از اطلاعات و مستندات ارائهشده توسط مسئولان مربوطه قانع نشوند، این طرحها وارد فاز اجرایی شده و مطابق آییننامه داخلی مجلس، روند قانونی خود را طی خواهند کرد.