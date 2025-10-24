در پی پخش تبلیغی که در آن رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، رونالد ریگان، سیاست تعرفه‌ای را به‌چالش می‌کشد، دونالد ترامپ اعلام کرد تمام مذاکرات تجاری با کانادا متوقف می‌شود.

واکنش تند و عصبی ترامپ به مذاکرات تجاری با کانادا

«با توجه به رفتار فاحش آن‌ها، تمامی مذاکرات تجاری با کانادا از همین لحظه خاتمه می‌یابد.» این‌ها واکنش عصبی دونالد ترامپ به پخش یک آگهی تبلیغی کانادا در خصوص تعرفه‌هایی است که ترامپ علیه کشورهای دیگر وضع می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تمام مذاکرات تجاری با کانادا به‌دنبال آنچه او «تبلیغاتی جعلی» خواند، متوقف شده است.

در این تبلیغ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، رونالد ریگان، اظهاراتی منفی درباره‌ی تعرفه‌ها بیان می‌کند.

هفته گذشته، «داگ فورد» نخست‌وزیر ایالت انتاریو، گفته بود که این تبلیغ ضد تعرفه توجه ترامپ را جلب کرده است.

در این تبلیغ، ریگان که جمهوری‌خواه بود ـ تعرفه بر کالاهای خارجی را به‌دلیل ایجاد بیکاری و جنگ‌های تجاری مورد انتقاد قرار می‌داد.

فورد روز سه‌شنبه گفت: «شنیده‌ام که رئیس‌جمهور تبلیغ ما را دیده است. مطمئنم از آن خوشش نیامده.»

ترامپ در طول دوران ریاست‌جمهوری خود، از تعرفه‌ها به‌عنوان اهرم فشار علیه کشورهای مختلف استفاده کرده است.



جنگ تجاری او موجب شد تعرفه‌های آمریکا به بالاترین سطح خود از دهه‌ی ۱۹۳۰ برسد و او بارها تهدید به اعمال تعرفه‌های جدید کرده است؛ مسئله‌ای که نگرانی‌هایی را میان فعالان اقتصادی و کارشناسان برانگیخته است.

«مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا، روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که اگر مذاکرات درباره‌ توافق‌های تجاری مختلف با واشنگتن به نتیجه نرسد، کانادا اجازه نخواهد داد آمریکا به‌شکل ناعادلانه‌ای به بازارهای این کشور دسترسی داشته باشد.

ترامپ اوایل امسال بر فولاد، آلومینیوم و خودروهای وارداتی از کانادا تعرفه‌هایی اعمال کرده بود؛ اقدامی که با پاسخ متقابل اتاوا روبه‌رو شد. دو کشور طی هفته‌های اخیر در حال مذاکره بر سر توافقی احتمالی برای بخش‌های فولاد و آلومینیوم بودند.

سال آینده، ایالات متحده، کانادا و مکزیک قرار است توافق تجارت آزاد قاره‌ای که در سال ۲۰۲۰ امضا شده بود را مورد بازبینی قرار دهند.