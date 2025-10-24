پزشکیان: مشکل کشور ریشه در نحوه مدیریت ما دارد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴، در آخرین گام از برنامههای سفر دولت وفاق ملی به آذربایجان غربی، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، با اشاره به ضرورت شناخت دقیق وضعیت کشور و برنامهریزی بر مبنای واقعیتها گفت: باید ابتدا موقعیت خود را در کشور بشناسیم، سپس مسیر حرکت را مشخص کنیم.
رئیسجمهور افزود: کشور در شرایط سخت اعتباری قرار دارد؛ از دوران جنگ تا امروز، نظام بودجهریزی ما با مشکلات مزمن روبهرو بوده است. مالیاتها بهدرستی اخذ نشده و اعتبارات مصوب نیز بهطور کامل تخصیص نمییابد. بنابراین هرکس وعده بدهد که همه کارها را میتوان بدون محدودیت انجام داد، از واقعیتهای اقتصادی کشور بیخبر است.
پزشکیان تصریح کرد: در موضوع آموزش، مدرسهسازی و توسعه زیرساختها، آنچه امروز پیش میرود عمدتاً با کمک مردم شکل گرفته است. ما مدارس را با همراهی مردم ساختهایم، نه با بودجه دولتی، زیرا دولت منابع کافی ندارد. در برخی مناطق محروم بیش از هزار مدرسه و ۳ هزار فضای ورزشی با همت مردم ساخته شده است.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اعتبارات دولتی تنها بخشی از مسیر را هموار میکند؛ اما اگر قرار بود همه کارها با بودجه دولتی پیش برود، بسیاری از طرحها نیمهتمام میماند. آنچه امروز انجام میشود، نتیجه مشارکت مردم، پیگیریهای محلی و بهره گرفتن از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و خیرین است.
پزشکیان افزود: تنها برای سال جاری، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی در طرحهای آموزشی و عمرانی بهکار گرفته شده است. این نشان میدهد که سرمایه اصلی ما مردماند؛ همانها که در سختترین شرایط، باایمان و همکاری، کارهایی را به سرانجام میرسانند که بودجههای دولتی از انجام آن ناتوان بودهاند.
وی با بیان اینکه میزان کل اعتبارات بودجه روشن و غیرقابل پنهانسازی است، اظهار داشت: اگر ما اعتباری را به طرحی ندادیم، دلیل دارد؛ نمیتوانیم یکباره بیاییم و اجرای ۳۰۰ پروژه را امضاء کنیم در حالی که منابع لازم موجود نیست.
رئیسجمهور ادامه داد: هماکنون پروژههایی به ارزش چند هزار همت در دست اجراست که باید تکمیل شوند و وعدههایی بهمیزان شش میلیون میلیارد تومان داده شده که منابع مالی آن موجود نیست. باید از خود بپرسیم چرا حرفی میزنیم که توان اجرای آن را نداریم.
وی تأکید کرد: اگر قرار است پروژهای آغاز شود، باید توان اتمام آن هم وجود داشته باشد؛ اجرای پروژه بدون تأمین منابع، راه به جایی نمیبرد. دولت آماده است هرچه لازم است امضا کند و پای کار بایستد، اما شرط آن، واقعبینی نسبت به منابع و ظرفیتهای مالی کشور است.
پزشکیان با اشاره به تجربه خود در دوران نایبرئیسی مجلس گفت: زمانی که آقای روحانی برای افتتاح پروژهای به تبریز آمد، ۳ پروژه مصوب را مطرح کردم و گفتم ۳ طرح را امضاء کنید، پولش را بدهید تا همان ۳ طرح را به پایان برسانیم؛ اما همه پروژهها با هم آغاز شدند و زخمی روی زمین ماندند و هیچکدام بهطور کامل تمام نشدند.
رئیسجمهور افزود: اکنون کلی پروژه نیمهتمام در کشور داریم، در حالی که کل بودجه عمرانی دولت حدود ۳ هزار و ۵۰۰ همت است. با این وضعیت اگر حتی هیچ پروژه جدیدی هم آغاز نکنیم و فقط تکمیل طرحهای نیمهتمام را دنبال کنیم، ۱۵ سال زمان میخواهد تا آنها به پایان برسند.
پزشکیان تأکید کرد: باید واقعیت را بپذیریم و مدیریت علمی و منطقی داشته باشیم. وقتی کاری را میتوان با ۲ نفر انجام داد، بهکارگیری ۱۰ نفر نتیجه را خراب میکند. توسعه بیرویه ادارات و ساختمانها از نظر اقتصادی غلط است و باید بررسی شود که ادامه آن منطقی است یا خیر!
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت صرفهجویی در هزینههای اداری گفت: اگر هر اداره بتواند تنها ۱۰ درصد از هزینههای خود را کاهش دهد، گام بزرگی برداشتهایم. همین اندازه صرفهجویی میتواند معادل میلیاردها دلار صرفهجویی ارزی در کشور باشد. با همین میزان صرفهجویی تنها در حوزه انرژی، روزانه حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت را حفظ خواهیم کرد، در حالی که برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت، ۵ تا ۶ میلیارد دلار سرمایه لازم است. وقتی با اندکی صرفهجویی میتوان چنین نتایجی گرفت، ادامه روند پرهزینه گذشته جایز نیست.
وی افزود: وقتی دولت را تحویل گرفتیم، با ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق مواجه بودیم. از سوی دیگر، باران نبارید؛ حدود ۱۴ هزار مگاوات از نیروگاههای برقآبی نیز از مدار خارج شدند. اگر همان مسیر قبلی ادامه پیدا میکرد، باید بسیاری از صنایع و مراکز را تعطیل میکردیم، اما با مدیریت مصرف، جلوگیری از فعالیت ماینرها و استفاده از انرژیهای نو، توانستیم وضعیت را کنترل کنیم.
رئیسجمهور توضیح داد: امسال رشد مصرف برق، نهتنها افزایش نداشت، بلکه ۴ درصد هم کاهش یافت، یعنی در مجموع ۹ درصد بهبود ایجاد شد. حدود ۲۰۰۰ مگاوات از محل توقف فعالیت ماینرها، ۲۰۰۰ مگاوات از نصب پنلهای خورشیدی و ۴۰۰۰ مگاوات دیگر از اصلاح بار شبکه و روشهای ترکیبی صرفهجویی شد. با این اقدامها ناترازی برق تا حد زیادی کاهش یافت.
رئیسجمهور با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: درآمد نفتی که در بودجه هر بشکه ۷۰ دلار پیشبینی شده بود، به ۵۱ دلار رسیده و همین باعث کسری حدود ۱۰ میلیارد دلاری در منابع ارزی شده است. در چنین شرایطی به دلیل رکود بخش تولید، مالیات نیز بهدلیل فشار اقتصادی بر مردم کمتر وصول شد.
رئیسجمهور تأکید کرد: اکنون باید تصمیم بگیریم چگونه این وضعیت را مدیریت کنیم. با صرفهجویی، عقلانیت، حذف هزینههای غیرضرور و اتکا به ظرفیتهای داخلی میتوان از بحران عبور کرد؛ راه دیگری جز اصلاح رفتارها و مدیریت دقیق منابع وجود ندارد.
پزشکیان با اشاره به ضرورت مدیریت علمی در همه بخشها گفت: مشکل کشور فقط محدود به بودجه و منابع نیست، بلکه ریشه آن در نحوه مدیریت و نوع مصرف ماست. آب، برق، انرژی و حتی هزینههای روزمره اگر با نگاه علمی و مسئولانه مدیریت نشود، همین وضعیت تورم و کمبودها تکرار خواهد شد.
رئیس جمهور گفت: وقتی من وارد دولت شدم، در دفتر کارم دیدم اتاقها با دهها چراغ روشن هستند. این وضعیت را باید اصلاح کنیم. اگر در مصرف برق و گاز صرفهجویی نکنیم، مجبور میشویم برق و گاز کارخانهها را قطع کنیم و این یعنی بیکاری کارگران و توقف تولید. به همین دلیل از استانداران خواستهام اولویت را حفظ انرژی برای تولید و اشتغال قرار دهند.
پزشکیان تأکید کرد: ۸۸ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود و اگر بهرهوری این بخش را افزایش دهیم، مصرف آب نیز میتواند به تناسب کاهش یابد. این کار شدنی است، نه شعاری. متخصصان، دانشگاهیان و کارشناسان میدانند که با اصلاح روشها، فناوری و مدیریت مصرف، میتوان بحران آب را حل کرد. کشور ما ظرفیت آن را دارد، فقط باید مدیریت علمی را جایگزین رفتارهای احساسی و پرهزینه کنیم.
رئیسجمهور در جمعبندی نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، با اشاره به ضرورت بازگرداندن حقوق منطقه و برخورد عادلانه اظهار داشت: اگر حقی از این استان ضایع شده باشد، بر اساس عدالت بازخواهد گشت و با همه بر مبنای انصاف برخورد خواهد شد. برخی اقدامات زمانبر است و نیاز به فرصت دارد؛ در مسیر اجرای این برنامهها انتظار داریم کمک و همراهی مدیران استانی را شاهد باشیم.
پزشکیان تصریح کرد: موضوع سلامت، معیشت و آموزش به یک اندازه اساسی است؛ طرح محلهمحوری و مسجدمحوری میتواند پیوند میان این حوزهها را تقویت کند و زندگی مردم را سامان دهد. در صورت وجود شک و نیاز به توضیح بیشتر، نشستهای تکمیلی در تهران برگزار میشود تا مسایل بهصورت دقیقتر بررسی و تصمیمگیری شود.
رئیسجمهور افزود: اگر وحدت و انسجام داخلی حفظ و دستبهدست هم داده شود، بسیاری از مشکلات قابل حل است و نیازی به کمک دیگران نیست. برخی پروژهها و برنامههای تحولآفرین در دست پیگیری است که پس از نهاییشدن، آثار مثبت آن ملموس خواهد شد.
پزشکیان در پایان از مدیران خواست صرفهجویی را جدی بگیرند و اظهار داشت: صرفهجویی ۱۰ درصدی رقم بزرگی است و با تحقق آن منابع لازم فراهم میشود تا مدیریت بهتر و اجرای طرحها ممکن شود؛ مسیر توسعه استان با همت جمعی و مدیریت علمی قابل پیشبرد است.