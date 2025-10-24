En
واکنش حسین تهی به جنجال ازدواجش با دختر دهه هشتادی

حسین تهی، خواننده مطرح رپ ایرانی که چند سال پیش از ایران مهاجرت کرده است، اخیراً با انتشار پستی از ازدواج خود خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۱۰
واکنش حسین تهی به جنجال ازدواجش با دختر دهه هشتادی

به گزارش تابناک، بر اساس اطلاعات منتشرشده، حسین تهی متولد سال ۱۳۶۴ اعلام شده است و همسرش متولد ۱۳۸۰؛ موضوعی که در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی برانگیخت.

کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره اختلاف سنی ۱۶ ساله این زوج نظرات متفاوتی ابراز کردند. برخی این ازدواج را انتخابی شخصی و قابل احترام دانسته‌اند، در حالی که گروهی دیگر آن را نشانه‌ای از روندی رو‌به‌افزایش میان مردان دهه شصتی و دختران دهه هشتادی می‌دانند؛ پدیده‌ای که به گفته کاربران، حتی به میان چهره‌های هنری نیز سرایت کرده است.

حسین تهی در واکنش به این انتقادات با انتشار تصاویری از مراسم ازدواجش نوشت: من ۳۶ ساله متولد ۲۵ ژانویه ۱۹۸۹،  ۶ بهمن ۱۳۶۷ در تهران. دیدم اشتباهی بعضیا زدین ازدواج حسین تهی در ۴۰ سالگی! از همسرم ۱۴ سال بزرگترم.

 وی در ادامه نوشته: سن یک عدده عشق و تفاهم مهمه. مرسی از تبریکاتون

