En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لولا داسیلوا برای چهارمین دوره نامزد انتخابات می‌شود

رئیس جمهوری برزیل اعلام کرد که با اعلام نامزدی در انتخابات ۲۰۲۶ برای چهارمین دوره ریاست جمهوری مبارزه خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۹۰
| |
305 بازدید
لولا داسیلوا برای چهارمین دوره نامزد انتخابات می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری فرانسه، لولا دا سیلوا این خبر را امروز در جریان یک سفر رسمی به اندونزی اعلام کرد.

وی در جریان سخنرانی در کنار پرابووو سوبیانتو، همتای اندونزیایی خود در جاکارتا گفت: من برای چهارمین دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری برزیل خواهم شد

وی افزود: دوره ریاست جمهوری من در پایان سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد، اما من در حال آماده شدن برای شرکت در انتخابات جدید هستم.

لولا دا سیلوا دو دوره متوالی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ و یک بار هم در سال ۲۰۲۲ به عنوان رئیس‌جمهور برزیل برگزیده شد. وی پیش‌تر در سال‌های ۱۹۸۹، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ نیز در انتخابات ریاست جمهوری برزیل حضور داشت که در این زمینه توفیقی به دست نیاورده بود.

وی از بنیان‌گذاران حزب کارگر برزیل است. در دوران زمامداری وی، اقتصاد برزیل رشد سریعی یافت و نام این کشور به عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان مطرح شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
برزیل لولا داسیلوا انتخابات ریاست جمهوزی نامزدی انتخابات رئیس جمهور برزیل
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لولا داسیلوا پیروز انتخابات ریاست جمهوری برزیل شد
گفت‌وگوی تلفنی بایدن و لولا داسیلوا
رئیس‌جمهور برزیل: ترامپ از خط قرمز عبور کرده
لولا برای سومین دوره ریاست‌جمهوری سوگند یاد کرد
دستور آزادی «لولا داسیلوا» از زندان لغو شد
دومین جراحی رئیس جمهور برزیل پس از خونریزی مغزی
«لولا»، بخت اول انتخابات برزیل
انتصاب لولا داسیلوا به مقام دولتی معلق شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005bYE
tabnak.ir/005bYE