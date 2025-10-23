به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری فرانسه، لولا دا سیلوا این خبر را امروز در جریان یک سفر رسمی به اندونزی اعلام کرد.

وی در جریان سخنرانی در کنار پرابووو سوبیانتو، همتای اندونزیایی خود در جاکارتا گفت: من برای چهارمین دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری برزیل خواهم شد

وی افزود: دوره ریاست جمهوری من در پایان سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد، اما من در حال آماده شدن برای شرکت در انتخابات جدید هستم.

لولا دا سیلوا دو دوره متوالی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ و یک بار هم در سال ۲۰۲۲ به عنوان رئیس‌جمهور برزیل برگزیده شد. وی پیش‌تر در سال‌های ۱۹۸۹، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ نیز در انتخابات ریاست جمهوری برزیل حضور داشت که در این زمینه توفیقی به دست نیاورده بود.

وی از بنیان‌گذاران حزب کارگر برزیل است. در دوران زمامداری وی، اقتصاد برزیل رشد سریعی یافت و نام این کشور به عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان مطرح شد.