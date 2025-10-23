پایان مسابقات پومسه با ۳ طلا و ۳ برنز برای ایران

به گزارش تابناک، رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین و در بخش پومسه امروز پنجشنبه در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین برگزار شد که نمایندگان ایران با کسب سه مدال طلا و سه برنز به کار خود پایان دادند.

در بخش پسران بهداد نقی‌ئی ابتدا در رقابت با کالب آنجلو کالده از فیلیپین با امتیاز ۸.۵ به برتری رسید و به یک‌چهارم نهایی رسید. او در مرحله بعد در رقابتی نزدیک رقیبی از چین تایپه را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

نقی‌ئی در نیمه‌نهایی حریفی از تایلند را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و فینالیست شد.

نماینده جوان پومسه کشورمان در فینال هم با امتیاز خوب ۸.۷۶ از شد رقیب چینی گذشت و نخستین طلای کاروان ایران را بر گردن آویخت.

در بخش دختران زینب شهریاری ابتدا با نماینده سنگاپور رقابت کرد که با امتیاز ۸.۴ به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد. او در یک‌چهارم نهایی حریفی از هنگ‌کنگ را با امتیاز ۸.۵۶ از پیش رو برداشت تا در نیمه نهایی به مصاف نماینده چین تایپه بود. او با برتری در این مرحله به دیدار نهایی رسید. شهریاری در فینال با امتیاز ۸.۸۶ از سد کریستین آگوئیلا از فیلیپین گذشت و با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد تا دومین طلای کاروان ایران هم به نام تکواندو ثبت شود.

در بخش میکس نیز تیم ایران متشکل از زینب شهریاری و بهداد نقی‌ئی در نخستین دیدار خود برابر تیم پاکستان به برتری رسیده و راهی یک‌چهارم نهایی شدند.

نمایندگان ایران در این مرحله به مصاف تیم کره‌جنوبی رفت که با امتیاز ۸.۶۵ حریف خود را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید تا مدال برنز خود را قطعی کند.

دو پومسه‌کار ایران برای رسیدن به فینال رودرروی تیم چین‌تایپه قرار گرفتند که با کسب ۸.۶۳ امتیاز پیروز مسابقه شدند و به دیدار نهایی رسیدند.

در فینال تیم کشورمان برابر تایلند با امتیاز ۸.۷۸ به برتری رسیدند و سومین طلای کاروان کشورمان در این بازی‌ها را به نام خود ثبت کردند.

در ادامه این رقابت‌ها و در بخش فری‌استایل نیز محمدامین حبیب‌زاده و سنا شایگان به مدال برنز رسیدند.

حبیب‌زاده در رقابت با ۷ شرکت کننده دیگر امتیاز ۷.۱۴ را بدست آورد و پس از نمایندگان تایلند و چین در رده سوم قرار گرفت.

در بخش دختران نیز سنا شایگان امتیاز ۶.۹۰ را بدست آورد و پشت سر رقبایی از چین‌تایپه و چین به مدال برنز رسید.

همچنین در قسمت میکس فری‌استایل نیز تیم ایران متشکل از محمدامین حبیب‌زاده و سنا شایگان به مدال برنز رسید.

تیم ایران در این بخش موفق با کسب امتیاز ۶.۸۸ شد و پس از نمایندگان تیم‌های تایلند و چین در رده سوم قرار گرفتند.

هدایت تیم پسران برعهده سیدحسین موسی‌نیا است و مربیگری تیم دختران را مهدیه عقبایی برعهده دارد.