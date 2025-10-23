En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پایان مسابقات پومسه با ۳ طلا و ۳ برنز برای ایران

در بخش دختران زینب شهریاری با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد و دومین طلای کاروان ایران را ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۷۲
| |
5 بازدید
پایان مسابقات پومسه با ۳ طلا و ۳ برنز برای ایران

به گزارش تابناک، رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین و در بخش پومسه امروز پنجشنبه در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین برگزار شد که نمایندگان ایران با کسب سه مدال طلا و سه برنز به کار خود پایان دادند.

در بخش پسران بهداد نقی‌ئی ابتدا در رقابت با کالب آنجلو کالده از فیلیپین با امتیاز ۸.۵ به برتری رسید و به یک‌چهارم نهایی رسید. او در مرحله بعد در رقابتی نزدیک رقیبی از چین تایپه را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

نقی‌ئی در نیمه‌نهایی حریفی از تایلند را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و فینالیست شد. 

نماینده جوان پومسه کشورمان در فینال هم با امتیاز خوب ۸.۷۶ از شد رقیب چینی گذشت و نخستین طلای کاروان ایران را بر گردن آویخت.

در بخش دختران زینب شهریاری ابتدا با نماینده سنگاپور رقابت کرد که با امتیاز  ۸.۴ به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد. او در یک‌چهارم نهایی حریفی از هنگ‌کنگ را با امتیاز ۸.۵۶ از پیش رو برداشت تا در نیمه نهایی به مصاف نماینده چین تایپه بود. او با برتری در این مرحله به دیدار نهایی رسید. شهریاری در فینال با امتیاز ۸.۸۶ از سد کریستین آگوئیلا از فیلیپین گذشت و با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد تا دومین طلای کاروان ایران هم به نام تکواندو ثبت شود.

در بخش میکس نیز تیم ایران متشکل از زینب شهریاری و بهداد نقی‌ئی در نخستین دیدار خود برابر تیم پاکستان به برتری رسیده و راهی یک‌چهارم نهایی شدند.

نمایندگان ایران در این مرحله به مصاف تیم کره‌جنوبی رفت که با امتیاز ۸.۶۵ حریف خود را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید تا مدال برنز خود را قطعی کند.

دو پومسه‌کار ایران برای رسیدن به فینال رودرروی تیم چین‌تایپه قرار گرفتند که با کسب ۸.۶۳ امتیاز پیروز مسابقه شدند و به دیدار نهایی رسیدند.

در فینال تیم کشورمان برابر تایلند با امتیاز ۸.۷۸ به برتری رسیدند و سومین طلای کاروان کشورمان در این بازی‌ها را به نام خود ثبت کردند.
در ادامه این رقابت‌ها و در بخش فری‌استایل نیز محمدامین حبیب‌زاده و سنا شایگان به مدال برنز رسیدند.
حبیب‌زاده در رقابت با ۷ شرکت کننده دیگر امتیاز ۷.۱۴ را بدست آورد و پس از نمایندگان تایلند و چین در رده سوم قرار گرفت.
در بخش دختران نیز سنا شایگان امتیاز ۶.۹۰ را بدست آورد و پشت سر رقبایی از چین‌تایپه و چین به مدال برنز رسید.
همچنین در قسمت میکس فری‌استایل نیز تیم ایران متشکل از محمدامین حبیب‌زاده و سنا شایگان به مدال برنز رسید.
تیم ایران در این بخش موفق با کسب امتیاز ۶.۸۸ شد و پس از نمایندگان تیم‌های تایلند و چین در رده سوم قرار گرفتند.

هدایت تیم پسران برعهده سیدحسین موسی‌نیا است و مربیگری تیم دختران را مهدیه عقبایی برعهده دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بحرین بازی های آسیایی جوانان تکواندو پومسه مدال طلا مدال برنز خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امیدهای جهان شد
«غریب‌شاهی» با شکستن رکورد جهان طلایی شد
علیرضا مرتاضی به مدال برنز بسنده کرد
اینفوتابناک | مسیر راهیابی تکواندوی ایران به المپیک
تاخت‌وتاز اعجوبه با صید دومین طلا در یک‌ماه!
احترام نظامی به پرچم کشورمان در بحرین + عکس
یک نقره و برنز برای کوارش ایران
پرونده کوراش با دو نقره و دو برنز بسته شد
نخستین گروه ورزشی کشورمان صبح امروز عازم منامه شد
طلای سنگین‌وزن امیدهای جهان هم به ایران رسید
مدال برنز بر گردن ورزشکار پاراوزنه‌برداری ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو  (۴۹ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bXw
tabnak.ir/005bXw