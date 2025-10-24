En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دلیل خواب‌های رنگی چیست؟

در طب رایج، رویا یا خواب‌هایی که فرد در طول شب می‌بیند، ناشی از افکار یا آرزوهایی است که روزانه، به طور مکرر در ذهن افراد نقش بسته است. اما در طب سنتی، رویا نشانه مزاج یا غلبه اخلاطی در بدن است.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۶۴
| |
283 بازدید
دلیل خواب‌های رنگی چیست؟

به گزارش تابناک؛ از دیدگاه طب سنتی تا حدودی می‌توان بر اساس نوع خواب و رویا‌هایی که فرد می‌بیند، مزاج یا سوءمزاج یا نوع بیماری را تشخیص داد. رنگ اشیا و دمای احساس شده در رویا، بو‌های حس شده، وضعیت روانی فرد در زمان دیدن خواب و... می‌تواند گویای علائمی برای پی بردن به مزاج یا بیماری فرد باشد.

مزاج گرم و‌تر (دموی)

افراد دارای مزاج گرم بیشتر در خواب آتش، حرارت، سوختن یا سوزاندن می‌بینند. نشانه رویا در افراد دموی یا با غلبه دم، دیدن خواب آفتاب و صاعقه است؛ خواب‌های قرمز رنگی که در آن خونریزی و خونگیری است و دیدن وسایل لهوولعب و غذا‌های لذیذ و باغ و بوستان در مزاج‌های گرم و‌تر بیشتر دیده می‌شود.

مزاج گرم و خشک (صفراوی)

افراد دارای مزاج یا سوءمزاج صفراوی، رنگ خواب و رویا‌های شان اغلب زرد رنگ و آتش، شعله، حرارت، پوشیدن لباس‌های زرد، فرش و خانه و هر چیز زرد و براق و حمله شیر یا حیوانات درنده است. احساس طعم تلخ و خوردن چیز‌های تلخ در خواب نشانه وجود صفرا در بدن است. رویا‌های مشوش، دلالت بر گرمی و خشکی مغز دارد و نشانه استعداد ابتلا به بیماری‌های گرم مغزی است.

مزاج سرد و‌تر (بلغمی)

اگر مزاج فرد سرد باشد، در خواب، مواد و اشیای سرد را می‌بیند و معمولا رنگ خواب‌هایشان سفیدرنگ است. برف، یخ، تگرگ، باران، رودخانه، دریا، رعد و برق، باد‌های سرد، احساس سرمای زیاد در خواب، در آب افتادن، غرق شدن و شناکردن در استخر یا دریا و هر چه سرد و مرطوب است یا برداشتن بار سنگین و چیز‌های بدبو از نشانه‌های تجمع بلغم یا سرد و‌تر بودن مزاج است. رویا‌هایی که فرد در خواب می‌بیند ولی پس از بیداری به یاد نمی‌آورد یا کم خواب دیدن، اغلب دلیل بر سرد و تری مزاج مغز است.

مزاج سرد و خشک (سوداوی)

از نشانه‌های مزاج یا سوءمزاج سوداوی دیدن اشیا و چیز‌های تیره رنگ، سیاه، دودی و تاریکی‌هاست. نشانه‌های دیگری مثل پرت شدن از پله، سقوط، حمله حیوانات سیاه و وحشی مثل مار، سگ و فیل در مکان‌های غبارآلود یا دفع فضولات در خواب یا خواب‌هایی که ترس شدیدی در فرد به وجود می‌آورند و برخی اوقات افراد می‌خواهند فریاد بزنند ولی نمی‌توانند از جمله علائم این قبیل خواب‌هاست؛ البته بوعلی سینا می‌گوید: از علائم امتلاء (یعنی پری) و افزایش کلی اخلاط در بدن خواب‌هایی است که دلالت بر سنگینی دارد و اغلب فرد در خواب می‌بیند که قادر به برخاستن و حرکت یا تکلم نیست.

در منابع آمده است در خواب‌های با غلبه بلغم و سودا، دیدن خواب مرداب، تالاب، آب‌های کثیف و متعفن و وجود کرم یا هزارپا وجود دارد. رویا‌های خوشایند و لذت بخش از جمله بو‌های خوش و صدا‌ها و مجالس مسرت آور دلیل بر اعتدال مزاج و رویا‌های مختلط دلیل بر وجود ریاح و باد‌های غلیظ در بدن است.

البته باید توجه داشت در دیدن خواب موارد دیگری هم دخیل هستند. فرد باید پیش‌تر در مورد موضوع رویا، گفت‌و‌گو، مشغولیت فکری و عملی نداشته باشد و در اغلب خواب‌ها و رویاهایش، مکرر موارد مطرح شده را ببیند تا بتوان از روی مداومت آنها به تشخیص مزاج، سوءمزاج یا بیماری پی برد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خواب خواب رنگی مزاج سرد و تر
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وضعیت ماه روی خواب تاثیر می‌گذارد؟
آیا می‌توانیم در خواب با هم حرف بزنیم؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
آخرین اخبار
دلیل خواب‌های رنگی چیست؟
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
۱۳ میوه برای درمان فوری کراتین بالا
پشت پرده ۹ میلیون دلار واردات لوازم آرایشی / منابع ارزی کشور خرج «آب پنیر و سنگ پا» می‌شود؟
عکس | خشکی بی‌سابقه رود دجله در عراق
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد
بهائیت بدون رتوش؛ دگماتیسم و چرخش‌ها/حمایت شوقی‌افندی از رضاخان برای محدودکردن نفوذ اسلام در ایران
پزشکیان: مشکل کشور ریشه در نحوه مدیریت ما دارد
اذعان ترامپ به همدستی آمریکا در عملیات پیجری
مرتکبان جنایات جنگی در غزه باید تعقیب و محاکمه شوند
عکس: شکوفه پاییزی درخت آلبالو در مشهد!
برنامه دولت پزشکیان برای احیای دریاچه ارومیه
خروج یک میلیون و ۴۵۰ هزار اتباع غیرمجاز از کشور
گفتگوی جالب خاتمی با یک خانم مسن درباره دست دادن!
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bXo
tabnak.ir/005bXo