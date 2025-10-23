جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی

به گزارش تابناک؛ روزنامه هفت صبح نوشت: شکایت دختر جوان از بازیگر سرشناس پنج ماه پیش ثبت ‌‌و روند تحقیقات از همان زمان در دادگاه کیفری آغاز شد.

راستش را بخواهید قرار نبود نامی از بازیگر سرشناس برده شود. علتش هم این بود که این اتهام هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و جرمی به اثبات نرسیده اما حالا که این گزارش را می‌نویسیم حتما به خاطر کم‌لطفی بسیاری از سایت‌های خبری، شما می‌دانید که در مورد چه کسی صحبت می‌کنیم، اما باز هم به‌رسم رعایت آداب حرفه‌ای، از این بازیگر نام نمی‌بریم. حدود پنج ماه قبل بود که اولین خبر در مورد ثبت شکایت یک دختر جوان از آقای سوپراستار به گوش رسید و خبر آن را کار کردیم.

تا اینکه در جلسه تحقیقات صبح روز ۲۸ مهر ماه قرار بازداشت موقت برای این بازیگر صادر و او روانه زندان قزلحصار شد. انتشار این مطلب، بمب خبری این روزهاست و بسیاری از هواداران این بازیگر از شنیدن آن در شوک و ناباوری هستند. دلشان می‌خواهد بدانند پشت پرده ماجرا چیست و آیا همزمانی انتشار این خبر با انتشار کلیپ عروسی دختر شمخانی؛ می‌تواند ارتباطی بین این دو موضوع باشد؟ و حالا که پلیس در واکنش به خبر بازداشت این بازیگر اعلام کرد که نقشی در دستگیری او نداشته، پس چه کسی او را دستگیر کرده است؟

آقای سوپراستار چه مدت در زندان می‌ماند و سرانجام این پرونده چه خواهد شد؟

برای اینکه به پاسخ روشنی از جزئیات این ماجرای جنجالی برسید، تا پایان این گزارش همراه ما باشید.

ماجرا چه بود؟

پنج ماهی از زمانی که شکایت دختر جوان به ثبت رسید، می‌گذرد. شاکی در اظهارات اولیه خود مدعی شده بود که متهم او را ربوده و در خانه شخصی‌اش به او تجاوز کرده است. او در طرح ابتدایی شکایت خود گفت: «من یک بازیگر تازه‌کار هستم و از مدت‌ها قبل هنرجوی بازیگری بودم. رویای هنرپیشگی در سر داشتم تا اینکه در یک پروژه کاری با آقای سوپر‌استار سینما و تلویزیون آشنا شدم.

او به من وعده داد و گفت می‌تواند مرا وارد پروژه کاری کند. چند شب بعد به بهانه اینکه من را تا مسیری برساند، سوار ماشینش شدم، اما بعد از طی مسافتی، از مسیر منحرف شد و هر چه به او التماس کردم پیاده‌ام کند توجهی نکرد. بعد مرا با اجبار به خانه‌اش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»

با طرح این شکایت، در حالی که دختر جوان با دستور قضایی جهت انجام معاینات و آزمایش‌های لازم به پزشکی قانونی منتقل شد، تحقیقات بیشتری در این پرونده صورت گرفت. در همین حال متهم در همان روز‌های ابتدایی پس از ثبت شکایت به مرجع قضایی احضار شد و به دلیل اینکه در برابر اتهام تجاوز قرار گرفته بود، برای او وثیقه ۵ میلیارد تومانی تعیین شد.

چه کسی آقای بازیگر را بازداشت کرد؟

با طی روال قانونی در پرونده، متهم و شاکی روز ۲۸ مهر ماه بعد از گذشت چند ماه از ثبت شکایت و بعد از طی روند قضایی در جلسه‌ای که جهت مواجهه حضوری و تکمیل تحقیقات تعیین شده بود، روبه‌روی هم قرار گرفتند. این جلسه که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شده بود، به معنی محاکمه آقای سوپراستار نیست. در پرونده‌هایی که با موضوع تجاوز در مراجع قضایی باز می‌شود، روال رسیدگی به این صورت است که تحقیقات ابتدایی نیز در دادگاه کیفری یک هر استان برگزار می‌شود و همانند دیگر پرونده‌های قضایی وارد مراحله دادسرا نخواهد شد.

در‌نهایت پس از تکمیل تحقیقات، متهم در همان شعبه محاکمه می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی قضات بعد از محاکمه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل او انجام خواهد شد. در تمامی این مراحل در حالی که متهم هر پرونده‌ای موقع احضار به مرجع قضایی، شخصا حضور پیدا کند، طبیعتا توسط پلیس دستگیر نشده و ماموران انتظامی نقشی در دستگیری او نخواهند داشت چرا‌که بعد از اخذ احضاریه با پای خود به مرجع قضایی مراجعه کرده است.

قضات دادگاه کیفری بعد از تحقیقات اولیه در پرونده‌هایی که با موضوع تجاوز مطرح می‌شود، ممکن است تشخیص دهند قرار وثیقه را تشدید کنند یا در صورت صلاحدید قرار وثیقه ابتدایی را به قرار بازداشت تبدیل کنند. و، اما در مورد آقای بازیگر ماجرا به این صورت بود که او نیز بدون دستگیر شدن توسط پلیس با پای خود به مرجع قضایی مراجعه کرد. در تحقیقات ابتدایی آقای سوپر‌استار اتهام خود را قویا انکار کرد و اظهار داشت که شکایت شاکی را قبول ندارد.

در این مرحله از تحقیقات، قضات دادگاه قرار وثیقه را به قرار بازداشت تبدیل کرده و تشخیص دادند که متهم تا تکمیل تحقیقات در زندان بماند که متهم و وکلایش به این تبدیل قرار اعتراض کرده‌اند. اگر اعتراض آنها در تجدید نظر قبول شود، بار دیگر قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل می‌شود و اگر اعتراض پذیرفته نشود تا زمانی که قضات دادگاه تشخیص دهند در زندان می‌ماند. در نهایت متهم محاکمه شده و بنا بر ادله و مستندات موجود در پرونده برای او رای صادر می‌شود. همه این روال قضایی به این معنی نیست که تا این لحظه جرم آقای سوپراستار محرز شده یا نشده باشد.

نزدیکان آقای بازیگر چه می‌گویند؟

خبرنگار هفت‌صبح روز گذشته با یکی از نزدیکان آقای بازیگر که در جریان جزئیات پرونده قضایی هم هست، صحبت کرد. این فرد که تمایلی به افشای نامش ندارد، در مورد این پرونده گفت: «در این ماجرا به عنوان یک دوست در کنار هنرمند محبوب کشورمان هستم. هر آنچه تا به حال درباره او در پرونده مطرح شده، اتهاماتی است که اثبات نشده و ما در تلاش هستیم تا مشکل او حل شود. امیدوارم به زودی خبر‌های خوبی برای دوستداران او داشته باشیم.»

این فرد ادامه داد: «سال‌هاست که این هنرمند را می‌شناسم و با او دوست هستم. در این سال‌ها جز دل‌پاکی چیزی ندیدم. او فردی ساده و خیرخواه است و من شخصا به بی‌گناهی او باور دارم و به زودی همه چیز مشخص خواهد شد.»