بانک آینده منحل نشده، فقط پالانش عوض شده!

بابک زنجانی نوشت: پس از بازداشت مدیرعامل منصوب جدید، برای جلوگیری از افشای تخلفات، سناریوی «انحلال صوری» مطرح شد. اما در واقع همان بدهی‌ها و طلب‌ها حالا با نامی دیگر به بانکی دیگر منتقل شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۴۶
| |
1974 بازدید

به گزارش تابناک؛ بابک زنجانی در صفحه شخصی خود درخصوص انحلال بانک آینده در اظهارنظری نوشته است:
بانک آینده صرفاً تغییر نام و مالکیت داده، نه انحلال واقعی. به گفته او، از زمانی که بانک از سهامدار اصلی گرفته شد و به‌دست افراد «ناتوان» افتاد، جابه‌جایی و تهاترهای مالی مشکوکی میان بانک‌ها صورت گرفته تا رد فسادها پنهان شود.
زنجانی مدعی است:
پس از بازداشت مدیرعامل منصوب جدید، برای جلوگیری از افشای تخلفات، سناریوی «انحلال صوری» مطرح شد. اما در واقع همان بدهی‌ها و طلب‌ها حالا با نامی دیگر به بانکی دیگر منتقل شده‌اند.
 او در پایان کنایه‌آمیز گفت:
«ناتوان‌ها یا پرونده می‌سازند، یا صورت‌مسئله را پاک می‌کنند!»

بابک زنجانی: «بانک آینده منحل نشده، فقط پالانش عوض شده!»

موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
