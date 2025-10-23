بانک آینده منحل نشده، فقط پالانش عوض شده!

به گزارش تابناک؛ بابک زنجانی در صفحه شخصی خود درخصوص انحلال بانک آینده در اظهارنظری نوشته است:

بانک آینده صرفاً تغییر نام و مالکیت داده، نه انحلال واقعی. به گفته او، از زمانی که بانک از سهامدار اصلی گرفته شد و به‌دست افراد «ناتوان» افتاد، جابه‌جایی و تهاترهای مالی مشکوکی میان بانک‌ها صورت گرفته تا رد فسادها پنهان شود.

زنجانی مدعی است:

پس از بازداشت مدیرعامل منصوب جدید، برای جلوگیری از افشای تخلفات، سناریوی «انحلال صوری» مطرح شد. اما در واقع همان بدهی‌ها و طلب‌ها حالا با نامی دیگر به بانکی دیگر منتقل شده‌اند.

او در پایان کنایه‌آمیز گفت:

«ناتوان‌ها یا پرونده می‌سازند، یا صورت‌مسئله را پاک می‌کنند!»