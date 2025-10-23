استوری محمد بنا در حمایت از وحید هاشمیان

به گزارش تابناک؛ پرسپولیس با هدایت وحید هاشمیان نتایج خوبی کسب نکرده و این مربی تحت فشار قرار گرفته است. مدیران پرسپولیس به دنبال جایگزینی برای وحید هاشمیان هستند و بازی با ذوب آهن احتمالا آخرین شانس هاشمیان برای حضور در پرسپولیس است.

محمد بنا سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی ایران با انتشار یک استوری برای وحید هاشمیان نوشت:

آقا وحید

شما ذهنیت و تفکر فوتبالت، سیستم فوتبال آلمانیه.

جایی که همه چیز رو اصول و قاعده‌ست!

ولی عزیز یادمون نره که اینجا ایرانه!

فوتبال اینجا تو زمین نتیجه نمی‌گیره؛ نتایج بیرون زمین و قبل از بازی مشخص میشه!

اینجا فوتبال خلاصه میشه تو دلال‌های بزرگ و اگه مافیا کنارت نباشن، قطعاً نتیجه نخواهی گرفت!

در حال حاضر تکلیف ورزش این مملکتو مافیای رسانه دارن مشخص می‌کنن!

و اگه باب دلشون نباشی، طرد می‌شی!

مربی ایرانی باشی، تو بهترین تیمای دنیا بازی کرده باشی، باارزش‌ترین مدرک مربی‌گری رو هم داشته باشی ولی بازم دنبال تفاله‌های خارجی واسه دلالی‌شون می‌گردن!