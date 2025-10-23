En
در مصاحبه استخدامی از من خواستند وضو بگیرم

در مصاحبه استخدامی معلمان چه سوالاتی از آنها می پرسند؟
کد خبر: ۱۳۳۵۸۹۵
1356 بازدید
۹
در مصاحبه استخدامی از من خواستند وضو بگیرم

به گزارش تابناک؛ رونامه فرهیختگان روایت جلسه مصاحبه یک متقاضی استخدام برای شغل معلمی در آموزش وپرورش را نقل کرده است.

این مصاحبه شونده در خصوص نحوه مصاحبه و سؤالاتی که در مصاحبه تخصصی پرسیده شد، می‌افزاید: «وقتی وارد اتاق شدم، جوانی محجوب و آرام به نام امین مسئول مصاحبه بود. او درباره انگیزه‌ام، مدرکم و موارد دیگر پرسید. تعامل مثبتی بین ما شکل گرفت و خیلی محترمانه سؤال می‌پرسید؛ اما برخی سؤال‌ها خیلی کلیشه‌ای بودند. مثلاً پرسید: «نمازت قضا می‌شود؟» گفتم گاهی قضا می‌شود. پرسید: «چطور قضا می‌شود؟» گفتم گاهی نماز صبح قضا می‌شود. پرسید: «چند وقت یک‌بار؟» گفتم منظم نیست؛ گاهی چند روز پشت‌سرهم، گاهی مدتی قضا نمی‌شود. او گفت: «من می‌نویسم ماهی یک‌بار.» یا گفت: «همین‌جا جلوی من وضو بگیر.» گفتم بهتر است سؤال‌ها متناسب با افراد باشد. او گفت روالی وجود دارد و باید همان را انجام دهیم و تیک بزنیم. مصاحبه کاملاً کلیشه‌ای و طولانی بود. افرادی که وارد اتاق‌ها می‌شدند، زمان زیادی صرف گفت‌و‌گو می‌کردند. گاهی می‌دیدم وقتی کسی از اتاق خارج می‌شد، حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می‌کشید تا ارزیاب مطالب را ثبت کند.»

مصاحبه استخدامی شغل معلمی وضو نماز صبح قضا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
20
16
پاسخ
در مصاحبه اگر این چیزها پرسیده نشود پس لابد باید از روی عکس فقط خوشگلها و خوش تیپها انتخاب شوند. معلم تربیت کننده نسل این ملت است اگر اهل نماز نباشد همان معلم هندی وارد کنید که خرجش هم کمتر است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
می خوای تو برو هند بعد بجای تو از اونجا معلم بیارن.هند هم با کثرت مذاهب سیستم آموزشی خوبی داره. بدون آزمون وضو گرفتنا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
معلم شیمی و فیزیک و ریاضی و انگلیسی و ... باید به مطلب و نحوه انتقال آن به بچه ها مسلط باشند
فقط معلم دین و احکام لازمه که به ایم امور مسلط باشه
شما اگه مدرسه رفته باشی می دونی که معل ریاضی و دیگر دروس تخصصی آنقدر همیشه از برنامه عقبه و فرصت کم داره که حرف غیر درسی تقریبا نمی زنه
از نظر من معلمی که نماز اول وقت می خونه ولی به درسی که تدریس می کنه مسلط نیست و یا دانش داره روش تدریس بلدنیست - صلاحیت نداره
در کنکور رشته ریاضی یا شیمی یا فیزیک فقط از همون مقوله سوال میاد نه دین و احکام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
10
4
پاسخ
اگر مصاحبه معلم ها را در کشور انگلستان دیده بودی ، اینطور نمی گفتی.... یک معلم باید شریعت کاتولیک و پروتستان را کامل بداند و بتواند آن را تبیین کند. بعلاوه، التزام او برای مصاحبه کننده ثابت شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
2
7
پاسخ
استخدام افراد برای معلمی مثل استخدام برای سایرشغلها نیست. معلمان تربیت کننده بچه ها و شکل دهنده شخصیت و روح و اخلاق آنها هستند و در آینده بچه ها نقش اساسی دارند. به نظر من در استخدام معلمان باید از جنبه های مختلف سخت گیری کرد و با اخلاق ترین و متعهد ترین ها را انتخاب کرد. البته معلمان از نظر مالی هم باید اقناع شوند ک بتوانند بر کار خود تمرکز کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
اگه خبر نداری بدان . تازه معلمهای اخیر اکثرشان نماز که سهله حتی ابتدایی ترین اصول فرهنگی مانند احترام گذاشتن به معلم قدیمی تر را هم بلد نیستند . مهارت در تدریس و کلاس داری هم که کلا زیر صفر . از سوادشان نگویم که بهتر است .
ناشناس
|
Poland
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
1
1
پاسخ
اگر به نتیجه گزینش بپردازیم ، معلوم میشود ، مملکتی با مسئولین متعهد را انتخاب کرده اید که وضعیت اقتصادی و اجتماعی و صد البته اعتقادی مردم در طراز جهانی مثال زدنی و برای سایرین رشک بر انگیز است !!
لطفا با همین سیستم کارهارا پیش ببرید
فقط حیف شد نزاشتیم رییس جمهوری که خواهان مدیریت جهانی بود به کارش ادامه دهد والا جهان نیز از نخبگان ما بسیار نفع می برد
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
0
0
پاسخ
علاوه بر این سوالات و دانستن شرع و اصولات دین آیا روان و روان شناختی که کاملاً برای معلمی که از خود خانواده ها بیشتر برای بچه ما زحمت می کشند نیاز نیست خود خانواده یک بچه هفت ساله که چیزی بلد نیست رو آموزش میده اصل و بتن ماجرا نسبت به شغل استخدامی باید مد نظر باشد
مانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
1
2
پاسخ
اخیرا یکی از اشنا ها که اصلا اعتقادی به نماز ندارد در مصاحبه رد شد. مادرشون چون فرهنگی بودن رفتن پارتی بازی کردن و قبولشون کردن و رفتن دانشگاه ...
این هم مثل خیلی سهل انگاری های دیگه ما دودش رو چند سال بعد در چشم نسل بعدی خواهیم دید. الان مساله این نیست که معلم نماز بخونه یا تشویق به دین داری کنه ... مشکل این هست که همین ها میان روی مخ بچه ها و نمازخواندن و دین داری بچه ها را مسخره میکنند . اون وقت اثری از دوستانی که قايل به ازادی هستند پیدا نمیشود چون برای دیندار حقی قابل نیستند.
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
