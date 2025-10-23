در مصاحبه استخدامی از من خواستند وضو بگیرم

به گزارش تابناک؛ رونامه فرهیختگان روایت جلسه مصاحبه یک متقاضی استخدام برای شغل معلمی در آموزش وپرورش را نقل کرده است.

این مصاحبه شونده در خصوص نحوه مصاحبه و سؤالاتی که در مصاحبه تخصصی پرسیده شد، می‌افزاید: «وقتی وارد اتاق شدم، جوانی محجوب و آرام به نام امین مسئول مصاحبه بود. او درباره انگیزه‌ام، مدرکم و موارد دیگر پرسید. تعامل مثبتی بین ما شکل گرفت و خیلی محترمانه سؤال می‌پرسید؛ اما برخی سؤال‌ها خیلی کلیشه‌ای بودند. مثلاً پرسید: «نمازت قضا می‌شود؟» گفتم گاهی قضا می‌شود. پرسید: «چطور قضا می‌شود؟» گفتم گاهی نماز صبح قضا می‌شود. پرسید: «چند وقت یک‌بار؟» گفتم منظم نیست؛ گاهی چند روز پشت‌سرهم، گاهی مدتی قضا نمی‌شود. او گفت: «من می‌نویسم ماهی یک‌بار.» یا گفت: «همین‌جا جلوی من وضو بگیر.» گفتم بهتر است سؤال‌ها متناسب با افراد باشد. او گفت روالی وجود دارد و باید همان را انجام دهیم و تیک بزنیم. مصاحبه کاملاً کلیشه‌ای و طولانی بود. افرادی که وارد اتاق‌ها می‌شدند، زمان زیادی صرف گفت‌و‌گو می‌کردند. گاهی می‌دیدم وقتی کسی از اتاق خارج می‌شد، حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می‌کشید تا ارزیاب مطالب را ثبت کند.»