به گزارش تابناک، علی مولوی، رئیس پلیسراه استان اصفهان اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح ارتقای ایمنی تردد در جادههای استان، تیم گشت نامحسوس یک دستگاه سواری بیامو را که با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه شهید حجازی در حال تردد بود، متوقف و راهی پارکینگ کردند.
وی افزود: ترمز خودروهای دارای سرعتهای بحرانی در محورهای استان کشیده میشود.
مولوی به همه رانندگان هشدار داد که محورهای مواصلاتی استان تحت نظارت تیم های محسوس و نامحسوس است و جایی برای رانندگی با سرعتهای بحرانی و غیرمجاز نیست و در صورت مشاهده با رانندگان اینگونه خودروها بهشدت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.