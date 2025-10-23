En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
دستیار وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفت‌و‌گو با تابناک

«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند

«مارک فیتزپاتریک» معتقد است استیو ویتکاف خوش‌بین ابدی است که همیشه تلاش می‌کند بهترین تفسیر ممکن را از تحولات ارائه دهد. این نوع خوش‌بینی می‌تواند برای دیپلماسی مفید باشد.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۷۲
| |
538 بازدید

«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند

سرپرست اسبق معاونت بخش عدم اشاعه وزارت خارجه آمریکا گفت: وقتی اتحادیه اروپا سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (مکانیسم ماشه) را فعال کرد، برخی تحلیلگران ادعا کردند این اقدام اهرم فشار E۳ را از بین برده است. این ارزیابی نادرست بود.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، لورنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال ادعا کرده است: «به من گفته شده که در صورت عدم همکاری، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان ممکن است پرونده ایران را حداکثر تا نوامبر به شورای امنیت بفرستند. ایران می‌تواند تظاهر کند که مسئله از بین رفته است. اینطور نیست. شایان ذکر است که گروه E ۳ تا ۱۲ ماه فرصت دارد قطعنامه عدم پایبندی ماه ژوئن را به شورای امنیت ارجاع دهد.»

در خصوص دلایل این اقدام تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) خبرنگار تابناک گفتگویی با «مارک فیتزپاتریک» سرپرست اسبق معاونت بخش عدم اشاعه وزارت خارجه آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

فیتزپاتریک تا چندی قبل مدیریت اجرایی اندیشکده انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) را برعهده داشت. او از سال ۲۰۰۵ به عضویت اندیشکده انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک در آمده بود. پیش از آن، فیتزپاتریک ۲۶ سال به عنوان دیپلمات در وزارت خارجه امریکا خدمت کرده‌بود. در طول این سال‌ها او در دفاتر نمایندگی امریکا در سئول، توکیو، ولینگتون، وین و همچنین به عنوان دستیار موقت وزیر امورخارجه در امور عدم اشاعه، خدمت کرده است. این سوابق دیپلماتیک او را به یکی از کارشناسان مطرح امریکایی در حوزه خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه تبدیل کرده است. او کتاب‌های متعددی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه منتشر کرده است. کتاب «قدرت‌های هسته‌ای پنهان آسیا: ژاپن، کره جنوبی و تایوان»، «فائق آمدن بر خطرات هسته‌ای پاکستان» و «بحران هسته‌ای ایران: اجتناب از بدترین سناریوها» بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ توسط او در مورد مسائل خلع سلاح هسته‌ای نوشته‌شده است.

*لورنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال ادعا کرده است: «به من گفته شده که در صورت عدم همکاری، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان ممکن است پرونده ایران را حداکثر تا نوامبر به شورای امنیت بفرستند. ایران می‌تواند تظاهر کند که مسئله از بین رفته است. اینطور نیست. شایان ذکر است که گروه E ۳ تا ۱۲ ماه فرصت دارد قطعنامه عدم پایبندی ماه ژوئن را به شورای امنیت ارجاع دهد.» به نظر می‌رسد منظور خبرنگار وال استریت ژورنال، قطعنامه شورای حکام آژانس باشد که قبل از حمله اسرائیل به ایران صادر شد. بر این اساس اروپا می‌خواهد پرونده هسته‌ای ایران را از طریق شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل بفرستد. با توجه به اینکه پرونده هسته‌ای ایران با فعال شدن مکانیسم ماشه ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار دارد اقدام جدید اروپا با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟

کشور‌های انگلیس، فرانسه و آلمان (E۳) تلاش می‌کنند از اهرم فشار برای متقاعد کردن ایران به پذیرش مسئولیت خود در ازسرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) استفاده کنند. 

وقتی اتحادیه اروپا سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (مکانیسم ماشه) را فعال کرد، برخی تحلیلگران ادعا کردند این اقدام اهرم فشار E۳ را از بین برده است. این ارزیابی نادرست بود.

E۳ همچنان اهرم فشار دیگری دارد و آن تهدید به ارسال قطعنامه عدم پایبندی ایران به شورای امنیت سازمان ملل است. این تهدید دلیل دیگری است برای اینکه ایران باید به تعهدات پادمانی خود عمل کرده و اجازه بازرسی‌های آژانس از تمام تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای خود را بدهد.

*در صورت این اقدام اروپا، آیا محتمل نیست چین و روسیه آن را وتو کنند؟ دو کشوری که در نامه مشترک با ایران فعال شدن مکانیسم ماشه را غیر قانونی اعلام کرده‌اند و گفته‌اند با تحریم‌های سازمان ملل همراهی نخواهند کرد.

روسیه و چین نمی‌توانند جلوی اقدامات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بگیرند. اگر اکثریت اعضا از گزارش تخلف ایران به شورای امنیت سازمان ملل حمایت کنند، این موضوع گزارش خواهد شد. 

روسیه و چین در نیویورک (شورای امنیت) حق وتو دارند، اما در وین ندارند؛ بنابراین توانایی آنها برای حمایت دیپلماتیک از ایران محدود است.

*علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران اعلام کرده اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهادی برای همکاری با ایران ارائه دهد، توسط کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی خواهد شد. لاریجانی همچنین گفته است که «رافائل گروسی، مدیرکل آژانس کار خود را انجام داده است و گزارش‌های (آتی) او (به شورای حکام) دیگر تاثیری نخواهد داشت.» ارزیابی شما از سخنان لاریجانی چیست؟

اظهارات لاریجانی دارای جنبه‌ای مثبت است، اما از نظر من در مجموع امیدوارکننده نیست. از یک سو، او اشاره کرده که پیشنهاد آژانس برای همکاری به‌طور جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و توسط کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود. با این حال، چنین بررسی‌ای می‌تواند باعث تأخیر‌های غیرضروری در پاسخ به آژانس شود. 

همکاری با بازرسی‌های آژانس تاکنون بیش از حد به تأخیر افتاده است. همچنین اظهارنظر لاریجانی مبنی بر اینکه گزارش‌های مدیرکل آژانس، آقای گروسی، دیگر تأثیری ندارند، نگران‌کننده است اگر به این معنا باشد که ایران دیگر به آنها توجه نخواهد کرد.

*استیو ویتکاف اخیراً اعلام کرده «تماس‌هایی از ایرانی‌ها هم دریافت می‌کنیم. می‌دانید امیدواریم که یک راه حل دیپلماتیک بلندمدت با ایران داشته باشیم.» وی افزوده است: داریم روی این مساله کار می‌کنیم. ارزیابی شما از این سخنان چیست؟

استیو ویتکاف خوش‌بین ابدی است که همیشه تلاش می‌کند بهترین تفسیر ممکن را از تحولات ارائه دهد. این نوع خوش‌بینی می‌تواند برای دیپلماسی مفید باشد. 

هنگام حرکت به‌سوی هدف، مهم است که سعی شود بر همه موانع غلبه کرد، حتی اگر به معنای نادیده گرفتن آنها باشد. 

اظهارنظر ویتکاف درباره داشتن یک راه‌حل دیپلماتیک بلندمدت هدف درستی است و هر دو طرف باید برای دستیابی به آن تلاش کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مارک فیتزپاتریک برنامه هسته ای ایران علی لاریجانی ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
پیشنهاد عراقچی به اروپا چه بود و چرا رد شد؟/ دیدار ایران با «ویتکاف»
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۴۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۲ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۷ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bWK
tabnak.ir/005bWK