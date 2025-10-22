به گزارش تابناک، ریکاردو ساپینتو پس از برتری ۲ بر صفر تیم فوتبال استقلال برابر الوحدات اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: بازی خوبی را دیدیم. در نیمه اول چه با توپ و چه بدون توپ عالی بودیم و ۴۵ دقیقه کامل بازی کردیم. در نیمه دوم خواستیم نتیجه را مدیریت کنیم. در این بین فرصت‌هایی داشتیم که بازی را با سه یا چهار گل برنده شویم. بازی می‌توانست پرگل‌تر از این نتیجه باشد. متأسفانه علیرضا کوشکی کارت قرمز دریافت کرد و تا آخر بازی را مدیریت کردیم. به بازیکنانم افتخار می‌کنم و این استقلالی است که می‌خواهم.

وی در مورد اینکه در صحنه مصدومیت صالح حردانی به نظر می‌رسید رامین رضاییان به میدان برود ولی این اتفاق نیفتاد، گفت: آیا فقط می‌خواهید درباره رامین صحبت کنید؟! از صالح پرسیدم که آیا اوکی هستی که گفت خوب هستم و می‌توانم ادامه دهم. من نمی‌خواهم خط دفاعی‌ام را جابه‌جا کنم و فقط زمانی که مصدوم می‌شوند تغییر می‌دهم. اگر به این باور برسم که صالح حردانی روی فرم نیست، این کار (تغییر) را انجام می‌دهم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال راجع به عملکرد خوب امیرمحمد رزاقی‌نیا خاطر نشان کرد: ما چند بازیکن جوان داریم که دوست‌شان دارم. رزاقی‌نیا، ابوالفضل زمانی، اسماعیل قلی‌زاده، حسین گودرزی و محمدحسین اسلامی جزو این بازیکنان هستند. بازیکن ۱۹ ساله داریم که می‌تواند بازی کند. امسال اسکواد بزرگی داریم و گزینه‌هایی زیادی. در تیم ما همه دوست دارند بازی کنند.

ساپینتو ادامه داد: در خط میانی برخی مواقع رزاقی‌نیا بازی می‌کند، برخی مواقع مهران احمدی یا دیدیه اندونگ و روزبه چشمی. رزاقی‌نیا مثل یک شماره هشت کار با توپ زیادی دارد. بازی بازیکنان شماره هشت با شش با هم متفاوت است. به رزاقی‌نیا افتخار می‌کنم، اما او باید یاد بگیرد که رشد کند. چه بازیکنانی که بازی می‌کنند و چه نفراتی که بازی نمی‌کنند، همه هماهنگ هستند. در رختکن، بازیکنان از بازی نکردن ناراحت هستند، ولی به نفراتی که به میدان می‌روند، افتخار می‌کنند. ما یک تیم داریم و زمانی که تیم باشیم نتیجه می‌گیریم و استقلالی می‌شود که من می‌خواهم.

وی در پایان تصریح کرد: من نیز همان نظر منیر (تفاوت‌های بین لیگ قهرمانان اروپا و آسیا) را دارم، اما الوصل امارات و النصر عربستان بازیکنان خوبی دارند. النصر رونالدو را در اختیار دارد. ما شروع سختی در آسیا داشتیم و باید بیشتر کار کنیم. ما می‌توانیم مثل یک تیم رشد کنیم. امروز چیز‌های خوبی در بازی دیدیم، اما فردا باید به بازی بعدی‌مان فکر کنیم.