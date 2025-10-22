En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

میراث اسحاقی در نفت ایرانول؛ رشد ۹۶ درصدی سود

شرکت نفت ایرانول (شرانل) با انتشار صورت‌های مالی شش‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴، یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌های خود در سال‌های اخیر را به نمایش گذاشت.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۶۸
| |
11 بازدید

میراث اسحاقی در نفت ایرانول؛ رشد ۹۶ درصدی سود

به گزارش تابناک به نقل از بورس ۲۴، شرکت نفت ایرانول (شرانل) با انتشار صورت‌های مالی شش‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴، یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌های خود در سال‌های اخیر را به نمایش گذاشت. این شرکت توانست در نیمه نخست سال با ثبت ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، رشد قابل‌توجه ۵۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رقم بزند.

موفقیت شرانل در افزایش سودآوری تنها به درآمد محدود نمانده است. بهای تمام‌شده شرکت با وجود رشد ۵۲ درصدی، به‌خوبی تحت کنترل مانده و نتیجه آن دستیابی به سود ناخالص ۳۴۸۲ میلیارد تومانی بوده که ۷۹ درصد بیشتر از سال گذشته است؛ نشانه‌ای از بهبود ترکیب فروش، رشد صادرات روانکار و مدیریت دقیق هزینه‌ها.

در ادامه، سود عملیاتی شرکت با جهش ۹۶ درصدی به ۲۷۸۵ میلیارد تومان رسیده که این عملکرد استثنایی، حاصل سیاست‌های توسعه بازار و افزایش بازده عملیاتی خطوط تولید است.

در نهایت، سود خالص نفت ایرانول با رشد ۸۶ درصدی از ۱۱۴۸ میلیارد تومان به ۲۱۳۷ میلیارد تومان افزایش یافته و جایگاه شرانل را در میان سودآورترین مجموعه‌های صنعت روانکار تثبیت کرده است. تحلیل‌گران معتقدند با تداوم رشد صادرات و ثبات نرخ پایه محصولات، چشم‌انداز سودآوری شرانل در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ همچنان صعودی خواهد بود.

گفتنی است مهندس عیسی اسحاقی، مدیرعامل موفق شرکت نفت ایرانول که سال ۱۴۰۳ را به عنوان یکی از درخشان‌ترین دوره‌های عملکردی در تاریخ این شرکت رقم زد، پس از کسب عنوان واحد نمونه ملی از سوی ریاست‌جمهوری، به هلدینگ خلیج فارس پیوست.

بر اساس آمار رسمی، ایرانول در دوره مدیریت اسحاقی توانست با رشد ۶۳% سود خالص، ۴۸% افزایش درآمد عملیاتی، ۱۳% رشد تولید و فروش مقداری و نیز افزایش ۳۴% صادرات، رکورد‌های متعددی را در صنعت روانکاران کشور بشکند. این عملکرد موجب شد که در ۶ شهریور ۱۴۰۳، رئیس‌جمهور با اهدای تندیس زرین واحد نمونه ملی از شرکت نفت ایرانول و مدیرعامل آن تقدیر کند.

جالب آن‌که تنها ده روز پس از این مراسم تقدیر ملی، اسحاقی تغییر و سپس با پذیرش مسئولیتی جدید به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و مجموعه پترول ملحق شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایرانول شرکت نفت ایران شرکت نفتی عیسی اسحاقی مدیرعامل رشد تولید رشد سودآوری هلیدنگ خلیج فارس خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسحاقی دو سال دیگر مدیر عامل ایرانول می‌ماند
مدیرعامل موفق ایرانول خداحافظی کرد
فروش ایرانول به مرز ۳۵ هزار میلیارد می‌رسد
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول عزادار شد
رکورد فروش ایرانول شکسته شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۴۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۱۷ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۷۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bWG
tabnak.ir/005bWG