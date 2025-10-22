میراث اسحاقی در نفت ایرانول؛ رشد ۹۶ درصدی سود

شرکت نفت ایرانول (شرانل) با انتشار صورت‌های مالی شش‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴، یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌های خود در سال‌های اخیر را به نمایش گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از بورس ۲۴، شرکت نفت ایرانول (شرانل) با انتشار صورت‌های مالی شش‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴، یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌های خود در سال‌های اخیر را به نمایش گذاشت. این شرکت توانست در نیمه نخست سال با ثبت ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، رشد قابل‌توجه ۵۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رقم بزند.

موفقیت شرانل در افزایش سودآوری تنها به درآمد محدود نمانده است. بهای تمام‌شده شرکت با وجود رشد ۵۲ درصدی، به‌خوبی تحت کنترل مانده و نتیجه آن دستیابی به سود ناخالص ۳۴۸۲ میلیارد تومانی بوده که ۷۹ درصد بیشتر از سال گذشته است؛ نشانه‌ای از بهبود ترکیب فروش، رشد صادرات روانکار و مدیریت دقیق هزینه‌ها.

در ادامه، سود عملیاتی شرکت با جهش ۹۶ درصدی به ۲۷۸۵ میلیارد تومان رسیده که این عملکرد استثنایی، حاصل سیاست‌های توسعه بازار و افزایش بازده عملیاتی خطوط تولید است.

در نهایت، سود خالص نفت ایرانول با رشد ۸۶ درصدی از ۱۱۴۸ میلیارد تومان به ۲۱۳۷ میلیارد تومان افزایش یافته و جایگاه شرانل را در میان سودآورترین مجموعه‌های صنعت روانکار تثبیت کرده است. تحلیل‌گران معتقدند با تداوم رشد صادرات و ثبات نرخ پایه محصولات، چشم‌انداز سودآوری شرانل در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ همچنان صعودی خواهد بود.

گفتنی است مهندس عیسی اسحاقی، مدیرعامل موفق شرکت نفت ایرانول که سال ۱۴۰۳ را به عنوان یکی از درخشان‌ترین دوره‌های عملکردی در تاریخ این شرکت رقم زد، پس از کسب عنوان واحد نمونه ملی از سوی ریاست‌جمهوری، به هلدینگ خلیج فارس پیوست.

بر اساس آمار رسمی، ایرانول در دوره مدیریت اسحاقی توانست با رشد ۶۳% سود خالص، ۴۸% افزایش درآمد عملیاتی، ۱۳% رشد تولید و فروش مقداری و نیز افزایش ۳۴% صادرات، رکورد‌های متعددی را در صنعت روانکاران کشور بشکند. این عملکرد موجب شد که در ۶ شهریور ۱۴۰۳، رئیس‌جمهور با اهدای تندیس زرین واحد نمونه ملی از شرکت نفت ایرانول و مدیرعامل آن تقدیر کند.

جالب آن‌که تنها ده روز پس از این مراسم تقدیر ملی، اسحاقی تغییر و سپس با پذیرش مسئولیتی جدید به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و مجموعه پترول ملحق شد.