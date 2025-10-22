واکنش مایلی کهن به حواشی اخیر برای پژمان جمشیدی

محمد مایلی‌کهن، سرمربی اسبق تیم ملی که پژمان جمشیدی در سایپا جزو شاگردانش بود، نسبت به ماجرای دستگیری او واکنش نشان داد.

محمد مایلی کهن، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و سایپا در مطلبی در واکنش به مسائل مطرح شده پیرامون پژمان جمشدی گفت:

پژمان جمشیدی قبل از اینکه راهی پرسپولیس بشود، در سایپا شاگردم بود و او را به طور کامل می‌شناسم. هدف من از بیان این جملات، دفاع کردن مطلق از او نیست بلکه می‌خواهم به عنوان یک شهروند سوالی را مطرح کنم و از هموطنان عزیزم بخواهم واقع بینانه قضیه را مد نظر قرار بدهند. در فضای مجازی این گونه مطرح شده که ایشان خدای نکرده به یک نفر با اتکا بر زور و اجبار تعرض کرده است!

من اصلاً نمی‌دانم این شایعه که مطرح شده از کجا سرمنشا گرفته است ولی سوالم اینجاست آیا آقای پژمان جمشیدی که هم فوتبالیست سرشناسی در این مملکت بوده و هم اینکه حالا در جامعه سینمایی از او به عنوان یک سوپر استار یاد می‌شود، واقعا نیاز به تجاوز و خفتگیری داشته است؟ آیا واقعا با این سطح از شهرت و محبوبیت، بر فرض محال، برای انجام برخی امور نیازمند به اجبار و حمله بوده؟ این دقیقاً همان پرسشی است که خیلی دوست دارم به آن جواب داده شود.

من خودم الان سال‌هاست در فوتبال هیچ سمتی ندارم ولی وقتی داخل خیابان می‌روم، گروهی از هموطنان عزیزمان که بعضی از آن‌ها بانوان محترم همین مملکت هستند، لطف می‌کنند و عکس یادگاری می‌گیرند. وقتی با من مایلی‌کهن که شصت سالگی را هم رد کرده‌ام عکس یادگاری می‌گیرند، آیا با پژمان جمشیدی چنین کاری نمی‌کنند؟

به نظرتان الان پژمان اگر میدان ولیعصر (عج) تهران از اتومبیلش پیاده شود، می‌تواند تا چهارراه زرتشت پیاده راه برود؟ باور کنید حتی ۲۰ قدم هم نمی‌تواند راه برود چون به واسطه لطف و تجمع مردم، گیر می‌افتد. علی دایی و مهدی مهدوی‌کیا هم همین‌طور هستند. جامعه سینمایی نیز به همین شکل است. به نظر شما آقایان گلزار و رادان می‌توانند به راحتی در خیابان قدم بزنند؟ همین علی‌آقای پروین خودمان که ایشالله همیشه سالم و قبراق باشد، نمی‌تواند در خیابان به راحتی تردد کند چون لطف مردم بسیار زیاد است.

وی در ادامه گفت: یادمان باشد که آبرو و حریم شخصی افراد بسیار مهم است. همان‌طور که گفتم، اصلا دلم نمی‌خواهد یک مدافع صرف برای پژمان باشم ولی از جامعه درخواست می‌کنم تمام تکه‌های این پازل را کنار هم بگذارند و خودشان منصفانه به سوالی که من مطرح کردم جواب بدهند. وارد شدن به حریم شخصی افراد و تهمت زدن خیلی بد است و به هیچ عنوان نباید با آبروی اشخاص بازی کرد. همین‌جا از طریق خبرورزشی اعلام می‌کنم همان‌طور که طی سالیان گذشته وقتی احساس می‌کردم برخی از شاگردان و همکارانم به کمک احتیاج دارند، با صراحت وارد میدان می‌شدم، الان هم اگر لازم باشد برای کمک به پژمان جمشیدی وارد گود می‌شوم تا همه ببینند محمد مایلی‌کهن دقیقا مانند گذشته است و به حرفش عمل می‌کند. این را هم بگویم که وقتی می‌گویم حریم شخصی افراد همیشه باید محترم باقی بماند منظورم صرفا اشخاص خاصی نیست بلکه تمام اقشار جامعه را شامل می‌شود. من به عنوان یک شهروند به شما می‌گویم که از انتشار فیلم عروسی دختر آقای شمخانی هم واقعا ناراحت شدم چون در آن‌جا نیز حریم خصوصی افراد زیر پا گذاشته شد.