به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «رافائل گروسی» دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز چهارشنبه و در گفتوگو با یک روزنامه سوئیسی درباره اوضاع پیرامون برنامه هستهای ایران اظهارنظر کرد.
گروسی که با روزنامه «لوتن» گفتوگو میکرد، درباره امکان بازگشت بازرسان آژانس به ایران گفت: «پس از جنگ ۱۲ روزه، ایران میتوانست روابط خود با جامعه بینالمللی را قطع کند و از معاهده عدم اشاعه خارج شود... اما چنین نکرد.»
او در ادامه با استقبال از این رویکرد ایران، گفت که سعی دارد ضمن حفظ فضای دیپلماتیک، تماسها و ارتباطات خود را با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران گسترش دهد.
وی افزود: «فعلاً تهران فقط بهصورت محدود بازرسان ما را میپذیرد. کشور بهدلیل نگرانی از امنیت خود محدودیتهایی بر بازرسیها اعمال کرده است. ایرانیها دچار تردید هستند، که این را درک میکنم. اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، بیم آن دارم که دوباره از زور استفاده شود.»
مدیرکل آژانس همچنین در پاسخ به این پرسش که «برنامه هستهای ایران تا چه حد در بمبارانهای رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دیده؟»، گفت «خسارات شدید بوده» اما ادعای «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل توان هستهای ایران را تکذیب کرد و گفت: «دانشِ هستهای ایران از بین نرفته است. همچنین سانتریفیوژهایی که امکان غنیسازی اورانیوم را میدهند، قابل بازسازی هستند. در نهایت، ایران همچنان اورانیوم غنیشده در اختیار دارد؛ بهویژه ۴۰۰ کیلوگرم با غنای ۶۰ درصد.»
گروسی باز هم در اظهاراتی تنشزا، گفت که ایران یک گام تا دستیابی به اورانیوم لازم برای سلاح هستهای فاصله دارد و «اگر این مراحل را طی کند، به اندازه سوخت لازم برای حدود ۱۰ بمب هستهای دست خواهد یافت.»
با این حال، دبیرکل آژانس تصریح کرد: «ما مدرکی نداریم که تهران در پی دستیابی به سلاح هستهای باشد. برای اطمینان از اینکه چنین نیست، لازم است بازرسیها از سر گرفته شود. با این حال، ما بر این باوریم که بخش عمده اورانیوم با غنای بالا همچنان در اصفهان، نطنز و فردو نگهداری میشود.»
او در تایید این ادعای خود گفت که آژانس پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه از این سایتها بازرسی کرده بود و بررسیهای متعاقب تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که این اورانیوم همچنان در این سایتها باقی مانده است.