En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد پزشکیان از چرخه معیوب واسطه‌گری در توزیع کالاها

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم اصلاح ساز و کار توزیع کالاهای اساسی، گفت: کالاهای اساسی باید به قیمت مناسب و به میزان کافی تأمین شود و چرخه معیوب فعلی که باعث می‌شود منابع مالی و ارزی متعلق به مردم به جیب واسطه‌ها برود، باید اصلاح شود.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۴۵
| |
341 بازدید
انتقاد پزشکیان از چرخه معیوب واسطه‌گری در توزیع کالاها

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در ادامه جلسات منظم پیگیری پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار و کلان کشور در حوزه نفت و گاز شامل جمع آوری گازهای مشعل، افزایش تولیدنفت و فشار افزایی میادین و همچنین توزیع کالابرگ از سوی دکتر مسعود پزشکیان، ظهر امروز چهارشنبه 30 مهر 1404 و پس از جلسه صبح هیئت دولت، رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهادکشاورزی و تعدادی دیگر از مدیران دستگاه‌های اجرایی، به بررسی گزارش پیشرفت طرح‌هایی پرداختند که سازمان برنامه و بودجه گزارش آنها را به جلسه ارائه کرده بود.

پزشکیان در این جلسه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تسریع در قطع سوزاندن گازهای همراه در مشعل، اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده روند جمع‌آوری این گازها بسیار تسریع شده که جای قدردانی دارد، اما نکته مهم این است که بنده به عنوان یک ایرانی هرگز نمی‌توانم بپذیرم که ثروت ملی کشور و مردم اینگونه هدر برود و باعث آلودگی شدید محیط زیست نیز بشود.

رئیس جمهور از مسئولان اجرای این طرح خواست که لیست نیازمندی‌های تکمیل هر چه سریع‌تر این طرح در زمینه‌های مالی، فنی و تجهیزات را تهیه و ارائه کنند تا تأمین آنها از همه طرق ممکن پیگیری شود و افزود: به همه صاحبان فرآیند و فعالان این عرصه فراخوان دهید و از هر کمک و امکانی استفاده کنید تا در حد مقدور زمان اجرا و تکمیل این طرح کوتاه‌تر شود.

در این جلسه علاوه بر گزارش پیشرفت پروژه جمع‌آوری گازهای مشعل، گزارش پیشرفت طرح ضربتی افزایش 250 هزار بشکه‌ای نفت، تولید نفت در میدان آزادگان، طرح فشارافزایی در میدان پارس جنوبی و کیفیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز ارائه و پس از بررسی میزان پیشرفت، مشکلات پیش‌روی تسریع در اجرا و تکمیل این طرح‌ها و راهکارهای رفع آنها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

بر اساس گزارش ارائه شده تلاش‌های خوبی در زمینه رفع مشکلات محیط‌زیستی، تأمین مالی، تکنولوژیک، تأمین تجهیزات و رفع کمبود قطعات برای اجرای طرح‌های حوزه انرژی صورت گرفته و وزرا و مقامات مسئول در اجرای هر پروژه موظف شدند، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و دستورات دکتر پزشکیان، اقدامات خود را تسریع بخشیده و گزارش آن را در جلسه هفته بعد ارائه کنند.

همچنین در ادامه موضوع اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز مورد بررسی قرار گرفت.

پزشکیان البته با تأکید بر اینکه معیشت مردم نباید به هیچ وجه آسیب ببیند، تصریح کرد: کالاهای اساسی باید به قیمت مناسب و به میزان کافی تأمین شود و فقط چرخه معیوب فعلی که باعث می‌شود منابع مالی و ارزی متعلق به مردم به جیب واسطه‌ها برود، باید اصلاح شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور واسطه ها واسطه گری کالاهای اساسی خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها در دستور کار است
پزشکیان: تحریم‌های داخلی را اصلاح و رفع می‌کنیم
یک انتصاب جدید از سوی پزشکیان
پزشکیان: هدف اسنپ‌بک، ‌محدود کردن فروش نفت است
پزشکیان قانون CFT را ابلاغ کرد
پزشکیان: جایگاه ایران خیلی بالاتر از چیزی که هست باید باشد
فریادمان بازگشت به زندگی و تلاش‌مان برای ایران بود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۴۱ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۱۱ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۴ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۳ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۷۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۵۴ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bVt
tabnak.ir/005bVt