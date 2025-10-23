En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حسگر ۳ کیلویی که آگاهی نبرد را متحول می‌کند

شرکت سوئدی ساب از یک حسگر پسیو (غیرفعال) و سبک وزن برای جنگ الکترونیک رونمایی کرده است که به نام “سیریوس کامپکت” (Sirius Compact) شناخته می شود. این حسگر به گونه ای طراحی شده تا به تنهایی یا در قالب مجموعه ای از حسگرها برای مکان‌یابی تهدیدات ورودی در سطوح مختلف تاکتیکی عمل کند، بدون آن که موقعیت مکانی خود حسگر افشا شود.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۴۱
| |
4 بازدید

حسگر ۳ کیلویی که آگاهی نبرد را متحول می‌کند

از زمان جنگ جهانی دوم قدرت های نظامی جهان وارد یک رقابت تسلیحاتی برای معرفی رادارها، حسگرها، جمرها، سلاح های سایبری و مجموعه ای از سامانه های تهاجمی، تدافعی، ضد حمله و شناسایی شده اند.

به گزارش تابناک؛ به عنوان بخشی از این جریان، پیمانکاران نظامی حسگرهایی را معرفی کرده اند که نه تنها به سیگنال های الکترونیکی ورودی حساس هستند، بلکه کوچک‌تر، سبک‌تر و کارآمدتر نیز بوده و حتی می توانند بدون افشای موقعیت مکانی خود فعالیت کنند.

فعالیت های الکترومغناطیسی در فضای نبرد مدرن به امری حیاتی تبدیل شده اند. در این محیط رقابتی و شلوغ، آگاهی موقعیتی عاملی کلیدی در عملیات تاکتیکی است. در همین راستا، حسگرهای پسیو که کاملا بی صدا بوده و سیگنالی منتشر نمی کنند، اما امواج الکترومغناطیسی را تشخیص می دهند، ابزارهای مفیدی هستند.

حسگرهای پسیو محصول جدیدی نیستند، اما سامانه ای جمع و جور و قابل حمل توسط انسان با توانایی پشتیبانی از عملیات تاکتیکی در هر سطح، چیز جدیدی است. سیریوس کامپکت حسگری است که می تواند سکوت را به یک گزینه ای بسیار قدرتمند تبدیل کند.

واحد ماژولار سیریوس کامپکت تنها 3 کیلوگرم وزن دارد و می توان آن را از قبل روی انواع مختلفی از پلتفرم ها مانند پهپادها، وسایل نقلیه و شناورهای سطحی نصب کرد، یا به سرعت توسط یک سرباز مستقر کرد تا شبکه های آشکارساز مقیاس‌پذیر شکل بگیرند، جایی که حسگرها می توانند تهدیدات ورودی را به صورت مخفیانه و از طریق امضای الکترونیکی آنها تشخیص دهند.

سیریوس کامپکت می تواند از طریق تشخیص، دسته بندی و اولویت بندی انتشارات راداری و دیتالینک، افق تشخیص را گسترش داده و آگاهی موقعیتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. همچنین، اطلاعات حیاتی را برای بهبود قابلیت های هشدار اولیه و توانایی تعیین موقعیت تهدیدات فراهم می کند.

سامانه های خودمختار سیریوس کامپکت می توانند با دقت و کارایی بالا که ساب مدعی است با حسگرهای بزرگتر و استاتیک قابل مقایسه است، سیگنال های متخاصم را تشخیص داده یا همراه با واحدهای دیگر، اطلاعات هدف را ارائه کرده و پشتیبان پدافند هوایی مستقر روی زمین (GBAD) باشند. همه این موارد در شرایطی است که این سامانه می تواند از دید پنهان باقی بماند.

از کاربردهای معمول سیریوس کامپکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مکمل سامانه های چند حسگری برای نظارت ساحلی/مرزی، پدافند هوایی مستقر روی زمین

وسایل نقلیه جنگی زرهی (AFV) و قایق های رزمی

هواپیماهای بدون سرنشین (UAV) و پهپادهای تجاری

نظارت هوابرد

عملیات ویژه

سیریوس کامپکت به گونه ای طراحی شده است تا به طور مستقل عمل کرده و با جذب و جمع آوری اطلاعات سیگنال به کسب آگاهی موقعیتی کمک کند. این در شرایطی است که هیچ اطلاعات حساسی در حسگر ذخیره نمی شود. به عنوان یک منبع مکمل برای حسگرهای اکتیو (فعال) یا پسیو دیگر، سیریوس کامپکت قابلیت جنگ الکترونیک قدرتمند و جامع را به عرصه تاکتیکی وارد می کند.

حسگر ۳ کیلویی که آگاهی نبرد را متحول می‌کند

حسگر ۳ کیلویی که آگاهی نبرد را متحول می‌کند

حسگر ۳ کیلویی که آگاهی نبرد را متحول می‌کند

 

حسگر ۳ کیلویی که آگاهی نبرد را متحول می‌کند

حسگر ۳ کیلویی که آگاهی نبرد را متحول می‌کند

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
حسگر ابزار نظامی سکوت قدرت نظامی خبر فوری جنگ جهانی دوم سیریوس کامپکت
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرلشکرجعفری: امروز در اوج قدرت هستیم
ساخت نانوحسگری برای شناسایی دقیق‌تر گاز ید
درخواست رهبر کره شمالی برای تقویت قدرت نظامی
سکوت سخنگوی دولت، نشانه‌ای از همدلی یا فانتزی سیاسی؟!
توتی به شایعات پایان داد
اینفوتابناک/ مقایسه قدرت نظامی هند و پاکستان
جنگ شناختی، یا آناتومی اطلاعات نادرست
حسگری که غذای فاسد را بو می‌کشد!
عکس: بمب افکن ۱۰۰ تنی نیروی هوایی آمریکا از نمایی متفاوت
کشف ۴۰۰ هکتار پایگاه نظامی در زیر زمین + عکس
کم رنگ شدن نقش دلار در نظام مالی جهانی
نانوحسگرهای فوق‌حساس برای دید در تاریکی
روسیه درصدد تقویت قدرت خود در شرق اوکراین است
سردار حاجی‌زاده: مردم نگرانی به خود راه ندهند
تشخیص مواد مخدر در خون تنها با یک برچسب
حسگر هوشمند برای پیدا کردن اشیای گم‌شده
مرگ خبرنگاری که آغاز جنگ جهانی را اعلام کرد
سکوت‌ ادامه دار و شائبه‌برانگیز مظلومی!
قدرت نظامی خیره‌کننده عربستان! +عکس
چرا حاتمی‌کیا هشت سال سکوت کرد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۴۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۲ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۷ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bVp
tabnak.ir/005bVp