شرکت سوئدی ساب از یک حسگر پسیو (غیرفعال) و سبک وزن برای جنگ الکترونیک رونمایی کرده است که به نام “سیریوس کامپکت” (Sirius Compact) شناخته می شود. این حسگر به گونه ای طراحی شده تا به تنهایی یا در قالب مجموعه ای از حسگرها برای مکان‌یابی تهدیدات ورودی در سطوح مختلف تاکتیکی عمل کند، بدون آن که موقعیت مکانی خود حسگر افشا شود.

از زمان جنگ جهانی دوم قدرت های نظامی جهان وارد یک رقابت تسلیحاتی برای معرفی رادارها، حسگرها، جمرها، سلاح های سایبری و مجموعه ای از سامانه های تهاجمی، تدافعی، ضد حمله و شناسایی شده اند.

به گزارش تابناک؛ به عنوان بخشی از این جریان، پیمانکاران نظامی حسگرهایی را معرفی کرده اند که نه تنها به سیگنال های الکترونیکی ورودی حساس هستند، بلکه کوچک‌تر، سبک‌تر و کارآمدتر نیز بوده و حتی می توانند بدون افشای موقعیت مکانی خود فعالیت کنند.

فعالیت های الکترومغناطیسی در فضای نبرد مدرن به امری حیاتی تبدیل شده اند. در این محیط رقابتی و شلوغ، آگاهی موقعیتی عاملی کلیدی در عملیات تاکتیکی است. در همین راستا، حسگرهای پسیو که کاملا بی صدا بوده و سیگنالی منتشر نمی کنند، اما امواج الکترومغناطیسی را تشخیص می دهند، ابزارهای مفیدی هستند.

حسگرهای پسیو محصول جدیدی نیستند، اما سامانه ای جمع و جور و قابل حمل توسط انسان با توانایی پشتیبانی از عملیات تاکتیکی در هر سطح، چیز جدیدی است. سیریوس کامپکت حسگری است که می تواند سکوت را به یک گزینه ای بسیار قدرتمند تبدیل کند.

واحد ماژولار سیریوس کامپکت تنها 3 کیلوگرم وزن دارد و می توان آن را از قبل روی انواع مختلفی از پلتفرم ها مانند پهپادها، وسایل نقلیه و شناورهای سطحی نصب کرد، یا به سرعت توسط یک سرباز مستقر کرد تا شبکه های آشکارساز مقیاس‌پذیر شکل بگیرند، جایی که حسگرها می توانند تهدیدات ورودی را به صورت مخفیانه و از طریق امضای الکترونیکی آنها تشخیص دهند.

سیریوس کامپکت می تواند از طریق تشخیص، دسته بندی و اولویت بندی انتشارات راداری و دیتالینک، افق تشخیص را گسترش داده و آگاهی موقعیتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. همچنین، اطلاعات حیاتی را برای بهبود قابلیت های هشدار اولیه و توانایی تعیین موقعیت تهدیدات فراهم می کند.

سامانه های خودمختار سیریوس کامپکت می توانند با دقت و کارایی بالا که ساب مدعی است با حسگرهای بزرگتر و استاتیک قابل مقایسه است، سیگنال های متخاصم را تشخیص داده یا همراه با واحدهای دیگر، اطلاعات هدف را ارائه کرده و پشتیبان پدافند هوایی مستقر روی زمین (GBAD) باشند. همه این موارد در شرایطی است که این سامانه می تواند از دید پنهان باقی بماند.

از کاربردهای معمول سیریوس کامپکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مکمل سامانه های چند حسگری برای نظارت ساحلی/مرزی، پدافند هوایی مستقر روی زمین

وسایل نقلیه جنگی زرهی (AFV) و قایق های رزمی

هواپیماهای بدون سرنشین (UAV) و پهپادهای تجاری

نظارت هوابرد

عملیات ویژه

سیریوس کامپکت به گونه ای طراحی شده است تا به طور مستقل عمل کرده و با جذب و جمع آوری اطلاعات سیگنال به کسب آگاهی موقعیتی کمک کند. این در شرایطی است که هیچ اطلاعات حساسی در حسگر ذخیره نمی شود. به عنوان یک منبع مکمل برای حسگرهای اکتیو (فعال) یا پسیو دیگر، سیریوس کامپکت قابلیت جنگ الکترونیک قدرتمند و جامع را به عرصه تاکتیکی وارد می کند.