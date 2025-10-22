روایت عجیب قاتلی خطرناک به نام «مافی»

قاتلی معروف به مافی توسط ماموران پلیس آگاهی تهران دستگیر شده و روایت عجیبی را مطرح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، یکی از مجرمانی که در تازه ترین طرح پلیس آگاهی تهران دستگیر شده، به مافی معروف است. او خودش را یکی از خطرناک ترین تبهکاران پایتخت می داند.

معنی لقبت چیست؟

چون مافیا لقب تکراری بود، مافی را انتخاب کردم. من آدم خطرناکی هستم.

مگر چه کار کرده‌ای؟

۴ نفر را کشته‌ام. ۳ سال پیش یک طلافروش را به قتل رساندم. آمارش را داشتم از آشنایان بود. می‌دانستم ۹ کیلو طلا همراهش است. با همدستانم سر راهش سبز شدیم. با شلیک گلوله جانش را گرفتیم و طلاهایش را سرقت کردیم. چند وقت بعد نقشه سرقت مسلحانه از یک طلافروشی را کشیدم اما ماموران رسیدند و در جریان تعقیب و گریز تیراندازی کردم و ۲ مامور و یک عابرپیاده را به قتل رساندم.

همه این اتفاق ها در تهران رخ داد؟

اتفاق اول که مطمئنم در تهران بود اما سه قتل بعدی را شک دارم. نمی‌دانم واقعی است یا توهم.

مواد مصرف می کنی؟

شیشه می کشم. مصرفم خیلی بالاست.

در این مدت کجا بودی؟

بعد از قتل طلافروش رفتم ترکیه. مدتی آنجا بودم تا ۹ کیلو طلایی که سرقت کرده بودم را بردارم. طلاها پیش پدرم بود و نمی‌توانست آبشان کند. برگشتم که خودم آبشان کنم اما دستگیر شدم.

به غیر از سرقت طلا، سرقت‌های دیگری هم انجام می‌دادی؟

من سارق مسلح و خطرناکم. دله دزدی نمی کنم. اصلا کلاس من به دله دزدی نمی خورد. فقط گاهی با سارقان تازه کار می روم سرقت تا به آنها آموزش بدهم. بهرحال باید تخصصی را که دارم بدون منت به دیگران بیاموزم.