غریب‌آبادی: تحریم‌های فرامرزی ناقض حقوق‌بشر هستند

معاون وزیر خارجه ایران گفت تحریم‌هایی که دارای آثار فراسرزمینی هستند، به‌ویژه آن‌هایی که خارج از چارچوب منشور ملل متحد اعمال می‌شوند، ناقض حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل‌اند
غریب‌آبادی: تحریم‌های فرامرزی ناقض حقوق‌بشر هستند

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه و در نشستی با سفرا و کارداران ۹ کشور، به بررسی راهکارهای همکاری چندجانبه برای مقابله با اقدامات قهری یک‌جانبه پرداخت.

وی در این نشست با اشاره به مغایرت تحریم‌های یک‌جانبه با اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، تأکید کرد: «تحریم‌هایی که دارای آثار فراسرزمینی هستند، به‌ویژه آن‌هایی که خارج از چارچوب منشور ملل متحد اعمال می‌شوند، ناقض حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل‌اند. حتی تحریم‌هایی که بر اساس منشور ملل متحد وضع می‌شوند نیز باید با رعایت ملاحظات حقوق بشری همراه باشند.»

غریب‌آبادی با استناد به اسناد بین‌المللی متعدد، از جمله قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر، و بیانیه‌های گروه‌های چندجانبه نظیر جنبش عدم تعهد، گروه دوستان منشور ملل متحد، گروه ۷۷، سازمان همکاری شانگهای و بریکس، خاطرنشان کرد: «این اسناد همگی بر غیرقانونی بودن تحریم‌های یک‌جانبه تأکید دارند و از دولت‌ها می‌خواهند برای کاهش آثار منفی آن‌ها تلاش کنند.»

وی همچنین تصریح کرد که دولت‌های تحت تحریم وظیفه دارند با این اقدامات غیرقانونی مقابله کنند و سایر کشورها نیز باید از اجرای چنین تحریم‌هایی جلوگیری کرده و آثار سوء آن‌ها را، به‌ویژه در حوزه حقوق بشر، کاهش دهند.

معاون وزیر خارجه ایران در پایان از ابتکارات دولت‌های مستقل برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه استقبال کرد و تصمیم جامعه توسعه جنوب آفریقا مبنی بر نامگذاری روز ۳ آبان (۲۵ اکتبر) به عنوان «روز مقابله با تحریم‌ها» را اقدامی مثبت در این مسیر دانست.

موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
