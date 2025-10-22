En
یک انتصاب جدید از سوی پزشکیان

رئیس جمهور در حکمی حبیب الله حقیقی را به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منصوب کرد.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب حبیب الله حقیقی به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی نسبت به سازماندهی و تشدید مبارزه قاطع و بی‌امان با قاچاق کالا و ارز اقدام نمایید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حبیب الله حقیقی

به استناد ماده (۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰.۱۱.۱۰ مجلس شورای اسلامی و نظر به تعهد، تجارب و سوابق مدیریتی ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی نسبت به سازماندهی و تشدید مبارزه قاطع و بی‌امان با قاچاق کالا و ارز با بهره‌مندی از عناصر مؤمن و پاکدست و با تکیه بر مسأله‌شناسی دقیق موضوع قاچاق، آسیب‌شناسی فرآیندها و روش‌های موجود در کلیه حوزه‌های مرتبط، رصد و شناسایی زمینه‌ها و شبکه قاچاق مبتنی بر نظارت سازمان یافته و دقیق، اصلاح یا بهبود فرآیندها و بسترهای تأثیرگذار بر قاچاق، ارائه راهکارهای مناسب در راستای قطع زمینه‌های قاچاق کالا و ارز با استفاده از ظرفیت نخبگان و نهادهای مردمی، برگزاری منظم جلسات، پیگیری مستمر مصوبات تا حصول نتیجه، افزایش همکاری و هم‌افزایی صمیمانه بین دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر عملکرد آنان اقدام نمایید. بدیهی است سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول مکلف به همکاری و پاسخ‌گویی نسبت به وظایف قانونی خویش می‌باشند.

توفیقات روز افزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

