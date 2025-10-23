En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۷ نشانه مهم تومور مغزی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند

علائمی وجود دارند که در صورت تداوم یا بروز غیرمعمول، می‌توانند نشانه بالقوه تومور مغزی باشند و نیاز به بررسی پزشکی دارند.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۲۸
| |
221 بازدید
۷ نشانه مهم تومور مغزی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند

علائمی وجود دارند که در صورت تداوم یا بروز غیرمعمول، می‌توانند نشانه بالقوه تومور مغزی باشند و نیاز به بررسی پزشکی دارند.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، همه گاهی دچار سردرد می‌شوند. گاهی پیش می‌آید گوشی خود را گم کنیم یا نام کسی را فراموش کنیم. بیشتر اوقات، این موقعیت‌ها بی‌خطر هستند و به دلیل استرس، خستگی یا ذهن درگیر رخ می‌دهند. با‌این‌حال، در موارد نادر، همین نشانه‌ها می‌توانند علامت وجود تومور مغزی باشند. اما چگونه می‌توان تفاوت بین تومور مغزی و سردرد معمولی، استرس یا کم‌خوابی را تشخیص داد؟

لورا استندن، پژوهشگر دوره دکتری و سوزان اسکات، استاد روان‌شناسی سلامت و تشخیص زودهنگام سرطان در مؤسسه سلامت جمعیت وُلفسون، در بخشی از پژوهش خود که در دانشگاه کوئین مری لندن انجام دادند، با بیمارانی گفت‌و‌گو کردند که از تومور مغزی رنج می‌بردند. تجربه‌های بیماران الگوی مشابهی را نشان داد: بیماران و پزشکان عمومی در بسیاری از موارد علائم اولیه را نادیده گرفته‌اند و این موضوع گاهی باعث تأخیر در تشخیص شده است.

یافته‌ی پژوهشگران با نتایج پژوهش‌های پیشین نیز هم‌خوانی دارد که نشان می‌دهد مردم اغلب نشانه‌های هشداردهنده را جدی نمی‌گیرند. این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت تشخیص دیرهنگام، درمان تومور مغزی معمولاً دشوارتر و تهاجمی‌تر خواهد بود.

پژوهشگران گزارش می‌دهند که علائم تومور مغزی اغلب به تجربیات روزمره مانند خستگی، استرس، میگرن یا علائم یائسگی شبیه هستند و با بیماری‌های شایع‌تر مانند اضطراب، عفونت سینوس یا سردرد‌های مزمن هم‌پوشانی دارند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تومور مغزی پزشکی خستگی استرس
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اوزمپیک چطور باعث لاغری می‌شود؟
با مشکل بی خوابی شبانه چه کنیم؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۴۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۲ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۷ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bVc
tabnak.ir/005bVc