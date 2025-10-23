علائمی وجود دارند که در صورت تداوم یا بروز غیرمعمول، میتوانند نشانه بالقوه تومور مغزی باشند و نیاز به بررسی پزشکی دارند.
به گزارش تابناک به نقل از زومیت، همه گاهی دچار سردرد میشوند. گاهی پیش میآید گوشی خود را گم کنیم یا نام کسی را فراموش کنیم. بیشتر اوقات، این موقعیتها بیخطر هستند و به دلیل استرس، خستگی یا ذهن درگیر رخ میدهند. بااینحال، در موارد نادر، همین نشانهها میتوانند علامت وجود تومور مغزی باشند. اما چگونه میتوان تفاوت بین تومور مغزی و سردرد معمولی، استرس یا کمخوابی را تشخیص داد؟
لورا استندن، پژوهشگر دوره دکتری و سوزان اسکات، استاد روانشناسی سلامت و تشخیص زودهنگام سرطان در مؤسسه سلامت جمعیت وُلفسون، در بخشی از پژوهش خود که در دانشگاه کوئین مری لندن انجام دادند، با بیمارانی گفتوگو کردند که از تومور مغزی رنج میبردند. تجربههای بیماران الگوی مشابهی را نشان داد: بیماران و پزشکان عمومی در بسیاری از موارد علائم اولیه را نادیده گرفتهاند و این موضوع گاهی باعث تأخیر در تشخیص شده است.
یافتهی پژوهشگران با نتایج پژوهشهای پیشین نیز همخوانی دارد که نشان میدهد مردم اغلب نشانههای هشداردهنده را جدی نمیگیرند. این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت تشخیص دیرهنگام، درمان تومور مغزی معمولاً دشوارتر و تهاجمیتر خواهد بود.
پژوهشگران گزارش میدهند که علائم تومور مغزی اغلب به تجربیات روزمره مانند خستگی، استرس، میگرن یا علائم یائسگی شبیه هستند و با بیماریهای شایعتر مانند اضطراب، عفونت سینوس یا سردردهای مزمن همپوشانی دارند.