تیراندازی مقابل پارلمان صربستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی تیراندازی مقابل ساختمان پارلمان صربستان در بلگراد، در نزدیکی چادری که توسط حامیان «الکساندر ووچیچ» رئیسجمهور این کشور برپا شده بود، یک مرد امروز بهشدت مجروح شد.
بهگزارش مقامات و رسانههای محلی، در این رابطه یک نفر بازداشت شد و پلیس صحنه را ایمنسازی کرد. ووچیچ که در حال سخنرانی در یک مراسم دولتی بود، اعلام کرد که به دلیل «یک اقدام تروریستی که همین الان مقابل ساختمان مجلس صربستان رخ داده» مجبور است جلسه را ترک کند.
تظاهرات گسترده خیابانی علیه ووچیچ بهمدت یک سال در جریان بوده است. این اعتراضات پس از فروریختن سایبان یکی از ایستگاههای قطار در شهر نوویساد در نوامبر گذشته آغاز شد، حادثهای که ۱۶ کشته در پی داشت و بسیاری آن را نتیجه سهلانگاری و فساد حکومت میدانند.
تیراندازی چهارشنبه در پارکی میان پارلمان و دفتر ووچیچ رخ داد؛ جایی که حامیان او چادرهایی برپا کردهاند تا مانع نزدیک شدن معترضان به ساختمانها شوند. در زمان وقوع حادثه هیچ تظاهراتی در حال برگزاری نبود.
یک ویدئو منتشرشده در فضای مجازی نشان میدهد مأموران مسلح امنیتی به سمت یکی از چادرها نزدیک میشوند، در حالی که مردی لنگلنگان از صحنه دور میشود. گزارشها حاکی از آن است که چند تیراندازی انجام شده و سپس داخل یکی از چادرها آتشسوزی رخ داده است.
هنوز هویت عامل این حمله مشخص نیست، اما یک پایگاه خبری با استناد به منابعی گزارش داد که یک مرد ۷۰ ساله به پای مردی ۵۷ ساله شلیک کرده و سپس به یک کپسول گاز در اردوگاه چادرها تیراندازی کرده است.
وزیر بهداشت صربستان به خبرنگاران گفت که مرد مجروح جراحتی جدی دارد و باید بهطور فوری تحت عمل جراحی قرار گیرد.
ویدیوی دیگری که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر و توسط رویترز تأیید شده، مردی را نشان میدهد که روی زمین دراز کشیده و دستهایش پشت سرش قرار دارد و مأموران پلیس او را احاطه کردهاند.
خبرنگار رویترز مشاهده کرده که خودروهای آتشنشانی و پلیس محل حادثه را محاصره کردهاند. پلیس محلی از اظهار نظر خودداری کرده، اما یکی از مأموران حاضر در صحنه گفته است: «دیگر خطری وجود ندارد.»