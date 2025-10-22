En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیراندازی مقابل پارلمان صربستان

در پی تیراندازی امروز (چهارشنبه) در مقابل ساختمان پارلمان صربستان، یک مرد به‌شدت مجروح شد. پلیس یک نفر را بازداشت کرده و رئیس‌جمهور این واقعه را «اقدام تروریستی» توصیف کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۲۰
| |
200 بازدید
تیراندازی مقابل پارلمان صربستان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی تیراندازی مقابل ساختمان پارلمان صربستان در بلگراد، در نزدیکی چادری که توسط حامیان «الکساندر ووچیچ» رئیس‌جمهور این کشور برپا شده بود، یک مرد امروز به‌شدت مجروح شد.
 
به‌گزارش مقامات و رسانه‌های محلی، در این رابطه یک نفر بازداشت شد و پلیس صحنه را ایمن‌سازی کرد. ووچیچ که در حال سخنرانی در یک مراسم دولتی بود، اعلام کرد که به دلیل «یک اقدام تروریستی که همین الان مقابل ساختمان مجلس صربستان رخ داده» مجبور است جلسه را ترک کند.
 
تظاهرات گسترده خیابانی علیه ووچیچ به‌مدت یک سال در جریان بوده است. این اعتراضات پس از فروریختن سایبان یکی از ایستگاه‌های قطار در شهر نووی‌ساد در نوامبر گذشته آغاز شد، حادثه‌ای که ۱۶ کشته در پی داشت و بسیاری آن را نتیجه سهل‌انگاری و فساد حکومت می‌دانند.
 
تیراندازی چهارشنبه در پارکی میان پارلمان و دفتر ووچیچ رخ داد؛ جایی که حامیان او چادرهایی برپا کرده‌اند تا مانع نزدیک شدن معترضان به ساختمان‌ها شوند. در زمان وقوع حادثه هیچ تظاهراتی در حال برگزاری نبود.
 
یک ویدئو منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد مأموران مسلح امنیتی به سمت یکی از چادرها نزدیک می‌شوند، در حالی که مردی لنگ‌لنگان از صحنه دور می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که چند تیراندازی انجام شده و سپس داخل یکی از چادرها آتش‌سوزی رخ داده است.
 
هنوز هویت عامل این حمله مشخص نیست، اما یک پایگاه خبری با استناد به منابعی گزارش داد که یک مرد ۷۰ ساله به پای مردی ۵۷ ساله شلیک کرده و سپس به یک کپسول گاز در اردوگاه چادرها تیراندازی کرده است.
 
وزیر بهداشت صربستان به خبرنگاران گفت که مرد مجروح جراحتی جدی دارد و باید به‌طور فوری تحت عمل جراحی قرار گیرد.
 
ویدیوی دیگری که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر و توسط رویترز تأیید شده، مردی را نشان می‌دهد که روی زمین دراز کشیده و دست‌هایش پشت سرش قرار دارد و مأموران پلیس او را احاطه کرده‌اند.
 
خبرنگار رویترز مشاهده کرده که خودروهای آتش‌نشانی و پلیس محل حادثه را محاصره کرده‌اند. پلیس محلی از اظهار نظر خودداری کرده، اما یکی از مأموران حاضر در صحنه گفته است: «دیگر خطری وجود ندارد.»
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیراندازی پارلمان صربستان تروریستی ایمن سازی فضای مجازی آتش نشانی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت متهم تیراندازی منجر به قتل در هویزه
پلیس نقشی در بازداشت بازیگر معروف نداشته
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۹۰ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۸۸ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۳ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۸ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۸ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۵۸ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۵۴ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bVU
tabnak.ir/005bVU