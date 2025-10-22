دو تیم ستقلال و الوحدات اردن در آخرین دیدار از دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف هم رفتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال ایران در آخرین دیدار دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ امشب، چهارشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس از الوحدات اردن میزبانی می‌کند.

ریکاردو ساپینتو شاگردان خود را با این ترکیب به زمین فرستاد: حبیب فرعباسی، صالح حردانی(کاپیتان)، حسین گودرزی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، مهران احمدی، منیر الحدادی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب الوحدات اردن: عبداللهالفاخوری، عامر جاموس، عرفات الحاج، المنذر العلوی، شوقی القزعه، مصطفى کمال كزعر، مهند سمرین، مصطفى معوض، أحمد ثائر داوود، محمد موالی و وجدی نبهان

آبی پوشان بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۸ بازی توسط منیر الحدادی روی پاس سعید سحرخیزان به گل اول بازی دست پیدا کردند، استقلالی‌ها فرصت داشتند خیلی زود بازی را ۲ بر ۰ کنند اما ضربه مهران احمدی در دقیقه ۲۶ به تیرک دروازه الوحدات برخورد کرد.یاسر آسانی در دقیقه ۴۳ با پاس فوق العاده منیر الحدادی استقلال را به گل دوم رساند، در دقیقه ۶۰ الحاج بازیکن الوحدات به دلیل خطای هند عمد از زمین مسابقه اخراج شد و در دقیقه ۶۴ علیرضا کوشکی با یک حرکت بچه‌گانه و به دلیل درگیری با بازیکن حریف از زمین مسابقه اخراج شد تا دوتیم نیز ده نفره شوند.سرانجام تا دقایق آخر بازی دوتیم به دنبال زدن گل بودند اما بازی با همان نتیجه ۲ بر ۰ به اتمام رسید.

شاگردان ساپینتو با کسب یک برد و ۲ باخت با ۳امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارند.