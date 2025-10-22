En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استقلال - الوحدات اردن؛ ساپینتو ترکیب آبی‌ها را اعلام کرد

دیدار تیم‌های استقلال ایران و الوحدات اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در تهران برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۱۷
| |
832 بازدید

استقلال - الوحدات اردن؛ ساپینتو ترکیب آبی‌ها را اعلام کرد

دو تیم ستقلال و الوحدات اردن در آخرین دیدار از دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف هم رفتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال ایران در آخرین دیدار دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ امشب، چهارشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس از الوحدات اردن میزبانی می‌کند.

ریکاردو ساپینتو شاگردان خود را با این ترکیب به زمین فرستاد: حبیب فرعباسی، صالح حردانی(کاپیتان)، حسین گودرزی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، مهران احمدی، منیر الحدادی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب الوحدات اردن: عبداللهالفاخوری، عامر جاموس، عرفات الحاج، المنذر العلوی، شوقی القزعه، مصطفى کمال كزعر، مهند سمرین، مصطفى معوض، أحمد ثائر داوود، محمد موالی و وجدی نبهان

این خبر تکمیل می‌شود... 

اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال الوحدات اردن لیگ قهرمانان آسیا ۲ لیگ قهرمانان آسیا دو
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لیگ قهرمانان آسیا| شکست استقلال در خانه مقابل المحرق
خلاصه بازی الوصل 7 - استقلال 1
ثبت منفی‌ترین رکورد دروازه‌بان اسپانیایی در استقلال
بازگشت ساپینتو از مرخصی با تغییر چهره/ جنگ بقا در استقلال و فرصت محدود چند بازیکن
آخرین شانس استقلال برای بازگشت در آسیا/ ترکیب احتمالی ساپینتو مقابل الوحدات اردن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۹۰ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۸۸ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۳ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۸ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۸ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۵۸ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۵۴ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bVR
tabnak.ir/005bVR