دو تیم ستقلال و الوحدات اردن در آخرین دیدار از دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف هم رفتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال ایران در آخرین دیدار دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ امشب، چهارشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس از الوحدات اردن میزبانی می‌کند.

ریکاردو ساپینتو شاگردان خود را با این ترکیب به زمین فرستاد: حبیب فرعباسی، صالح حردانی(کاپیتان)، حسین گودرزی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، مهران احمدی، منیر الحدادی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب الوحدات اردن: عبداللهالفاخوری، عامر جاموس، عرفات الحاج، المنذر العلوی، شوقی القزعه، مصطفى کمال كزعر، مهند سمرین، مصطفى معوض، أحمد ثائر داوود، محمد موالی و وجدی نبهان

این خبر تکمیل می‌شود...