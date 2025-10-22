ارزش جواهرات سرقتی لوور اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک دادستان فرانسوی اعلام کرد جواهرات سلطنتی سرقتشده از موزه لوور، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار (حدود ۸۸ میلیون یورو) ارزشگذاری شدهاند.
لور بکو، دادستان عمومی پاریس روز سهشنبه در مصاحبهای گفت: «مهم است به خاطر بسپاریم این خسارت، خسارت اقتصادی است، اما هیچچیزی در مقایسه با خسارت تاریخی ناشی از این سرقت نیست.»
دادستان عمومی پاریس همچنین گفت: «سرپرست لوور خسارات را ۸۸ میلیون یورو (معادل ۱۰۲ میلیون دلار) برآورد کرده است.»
هشت قطعه جواهر سرقتشده شامل تاج و گوشوارههایی از مجموعه ملکه ماری- آملی و ملکه هورتنس، متعلق به اوایل قرن نوزدهم بود. تاج ملکه اوژنی در خارج از موزه پیدا شد و ظاهرا توسط سارقان هنگام فرار رها شده بود.
این سرقت توسط چهار دزد نقابدار انجام شد که با استفاده از جرثقیل، پنجرهای در طبقه بالا در گالری آپولون در لوور را شکستند، جواهرات را در یک سرقت روز روشن که فقط هفت دقیقه طول کشید، به سرقت بردند.
طبق وبسایت لوور، حدود ۸.۷ میلیون نفر سال گذشته از این مجموعه بازدید کردهاند و ۸.۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳، که این موزه را در «صدر فهرست بزرگترین میراثها و سایتهای موزهای جهان» قرار میدهد.
رسانههای فرانسوی اوایل سال جاری گزارش دادند انتظار میرود بلیت ورودی لوور برای بازدیدکنندگان غیر اتحادیه اروپا از ۲۲ یورو به ۳۰ یورو (۲۵.۵۰ تا ۳۴.۸۴ دلار) در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ افزایش یابد.