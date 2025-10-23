En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

از مدرک نامرتبط تا حکم جلب فرزند/ حاشیه‌های مدیرعاملی که سودای صندلی پگاه دارد

لابی‌های پنهان برای گماردن مدیری پرحاشیه و ضعیف بر رأس شرکت صنایع شیر ایران، نشان می‌دهد حلقه نفوذ در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان فعال است و نیازمند توجه ویژه نهادهای نظارتی است.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۰۸
| |
3 بازدید

از مدرک نامعتبر تا حکم جلب فرزند/ حاشیه‌های مدیرعاملی که سودای صندلی پگاه دارد

شنیده‌های موثق «تابناک» از تلاش‌های گسترده و لابی‌های سنگین فردی خبر می‌دهد که با وجود پرونده‌های جنجالی در گذشته، در پی نشستن بر صندلی مدیرعاملی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) است؛ فردی که نه تنها کارنامه مدیریتی‌اش مملو از ابهام است، بلکه فرزندش نیز در پرونده‌های مالی مرتبط با همین مجموعه، دارای محکومیت قضایی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صندوق بازنشستگی کشوری از طریق چندین هلدینگ بزرگ، شرکت‌های اقتصادی متعددی را در اختیار دارد. یکی از این مجموعه‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد است؛ شرکتی که زیرمجموعه‌های متعددی از جمله شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) را در کنترل خود دارد.

اکنون شنیده‌ها حکایت از آن دارد که یکی از مدیران پیشین شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد، با استفاده از ارتباطات و لابی‌های گسترده در بدنه مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری، در تلاش است تا خود را به عنوان مدیرعامل جدید پگاه معرفی و تأیید کند.

این فرد که با حروف اختصاری «ف.م» معرفی می‌شود، ۶۲ سال سن دارد و در دوران حضورش در صبا جهاد، نامش با حواشی متعددی از جمله مدرک تحصیلی نامعتبر و انتصابات بحث‌برانگیز گره خورده بود. با این حال، آنچه ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند، ارتباط مستقیم فرزند او با تخلفات مالی در همین مجموعه است.

طبق اسناد در اختیار تابناک، فرزند این مدیر پرحاشیه (ح.م) دارای پرونده قضایی و تخلفات مالی مرتبط با شرکت صنایع شیر ایران است و در یکی از همین پرونده‌ها، حکم محکومیت و جلب وی نیز صادر شده است.

از مدرک نامرتبط تا حکم جلب فرزند/ حاشیه‌های مدیرعاملی که سودای صندلی پگاه دارد

از مدرک نامرتبط تا حکم جلب فرزند/ حاشیه‌های مدیرعاملی که سودای صندلی پگاه دارد

در شرایطی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری بر شفافیت و سلامت اداری تأکید دارند، تداوم چنین لابی‌هایی برای واگذاری یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق به فردی با کارنامه‌ای مبهم، می‌تواند آزمونی جدی برای نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیران وزارتخانه باشد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت تعاون کار و رفاه صنایع شیر ایران شیر پگاه انتصابات
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۷ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۸۰ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۲ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bVI
tabnak.ir/005bVI