شنیدههای موثق «تابناک» از تلاشهای گسترده و لابیهای سنگین فردی خبر میدهد که با وجود پروندههای جنجالی در گذشته، در پی نشستن بر صندلی مدیرعاملی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) است؛ فردی که نه تنها کارنامه مدیریتیاش مملو از ابهام است، بلکه فرزندش نیز در پروندههای مالی مرتبط با همین مجموعه، دارای محکومیت قضایی است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صندوق بازنشستگی کشوری از طریق چندین هلدینگ بزرگ، شرکتهای اقتصادی متعددی را در اختیار دارد. یکی از این مجموعهها، شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد است؛ شرکتی که زیرمجموعههای متعددی از جمله شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) را در کنترل خود دارد.
اکنون شنیدهها حکایت از آن دارد که یکی از مدیران پیشین شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد، با استفاده از ارتباطات و لابیهای گسترده در بدنه مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری، در تلاش است تا خود را به عنوان مدیرعامل جدید پگاه معرفی و تأیید کند.
این فرد که با حروف اختصاری «ف.م» معرفی میشود، ۶۲ سال سن دارد و در دوران حضورش در صبا جهاد، نامش با حواشی متعددی از جمله مدرک تحصیلی نامعتبر و انتصابات بحثبرانگیز گره خورده بود. با این حال، آنچه ماجرا را پیچیدهتر میکند، ارتباط مستقیم فرزند او با تخلفات مالی در همین مجموعه است.
طبق اسناد در اختیار تابناک، فرزند این مدیر پرحاشیه (ح.م) دارای پرونده قضایی و تخلفات مالی مرتبط با شرکت صنایع شیر ایران است و در یکی از همین پروندهها، حکم محکومیت و جلب وی نیز صادر شده است.
در شرایطی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری بر شفافیت و سلامت اداری تأکید دارند، تداوم چنین لابیهایی برای واگذاری یکی از مهمترین شرکتهای زیرمجموعه صندوق به فردی با کارنامهای مبهم، میتواند آزمونی جدی برای نهادهای نظارتی و تصمیمگیران وزارتخانه باشد.