به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بنیامین نتانیاهو ضمن استقبال از جی دی ونس در دفتر نخستوزیری این رژیم گفت که «اسرائیل، تحتالحمایه ایالات متحده نیست.»
نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتانیاهو پیش از دیدار رسمی با نفر دوم دولت آمریکا، به خبرنگاران گفت: «ما یک همکاری و اتحادی داریم که شامل ارزشها و اهداف مشترکی است. میتوانیم بحث کنیم، میتوانیم اختلاف نظر داشته باشیم.»
به ادعای او، «ما (تلآویو و واشنگتن) توانستهایم دو کار انجام دهیم: چاقو را در گلوی حماس فرو کنیم... و حماس را در جهان عرب و مسلمان منزوی کنیم.»
معاون رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار درباره تحت الحمایه بودن رژیم صهیونیستی تأکید کرد که اسرائیل شریک ایالات متحده است.
ونس گفت: «ما یک کشور دست نشانده نمیخواهیم، ما یک کشور وابسته نمیخواهیم، ما یک متحد میخواهیم.»
معاون ترامپ افزود، یک اسرائیل قوی میتواند نقش رهبری بسیار مثبتی در خاورمیانه ایفا کند و به ایالات متحده اجازه دهد که «اهمیت کمتری» به منطقه بدهد و تمرکز خود را به دیگر نقاط جهان معطوف کند.
نتانیاهو با تایید اظهارات ونس گفت که «یک اسرائیل قوی به نفع ایالات متحده خواهد بود و یک آمریکای قوی به نفع اسرائیل خواهد بود.»