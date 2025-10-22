En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنون‌ گلزنی در اروپا و آسیا؛ میانگین ۴.۵ گل در هر بازی/ خشکسالی هشدار دهنده در فوتبال ایران!

مسابقات فوتبال باشگاهی در دو قاره اروپا و آسیا برگزار شد و علاوه بر کیفیت بالا، نتایج حیرت‌انگیزی هم به ثبت رسید. بازی‌های مهیج، جذاب و پرگل آنقدر زیاد بود که میلیون‌ها علاقه‌مند در سراسر دنیا سیراب شدند.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۰۲
| |
530 بازدید

جنون‌ گلزنی در اروپا و آسیا؛ میانگین 4.5 گل در هر بازی/ خشکسالی هشداردهنده در فوتبال ایران!

در حقیقت فوتبال‌ ایران همچون آب و هوای آن در خشکسالی به سر می‌برد. در ۷ دیدار برگزار شده هفته هفتم (دیدار تراکتور - ملوان به تعویق افتاد)، تنها ۱۲ بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بازی‌های شب نخست هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵به معنای واقعی هواداران فوتبال در سراسر دنیا را سیراب کرد. در واقع قاره سبز، شب بسیار مهیجی را پشت‌سر گذاشت و آنقدر گل رد و بدل شد که بتوان آن را ویژه و خاص دانست.

در ۹ دیدار برگزار شده تنها یک بازی با نتیجه بدون گل به اتمام رسید و نقطه سیاهی در شبی بود که انواع و اقسام گل‌ها به ثمر رسید. ۴۳ گل در ۹ دیدار باعث شد آمار فوق‌العاده میانگین ۴.۷ گل در هر بازی به ثبت برسد.

جنون گلزنی سبب شد در چند بازی شاهد ثبت نتایجی عجیب و غیرمنتظره باشیم و علاوه بر این تعدادی از تیم‌ها با عملکردشان آماری تاریخی از خود به جا گذاشتند. نکته جالب اینکه پیروزی بزرگ آرسنال برابر اتلتیکومادرید در ورزشگاه امارات، در حضور دو میهمان ویژه رقم خورد. جیسون سودیکیس و برندن هانت بازیگران نقش «تد لاسو» و «مربی بیرد» سریال «Ted lasso» از نزدیک شاهد برد مهم توپچی‌ها بودند.

مرور برخی از آمارهای قابل توجه در دیدارهای سه‌شنبه شب لیگ قهرمانان اروپا:

*براساس مرجع آماری اوپتا، در حال حاضر تیم تحت هدایت میکل آرتتا صاحب آماری خاص است. آرسنال از زمان بازگشت به لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۴-۲۰۲۳، تمام ۹ بازی خانگی مرحله گروهی خود را با نتیجه مجموع ۲۷ بر صفر به سود خود به پایان رسانده است. در واقع، توپچی‌ها اولین تیم در تاریخ این رقابت‌ها هستند که در ۹ بازی پیاپی خانگی مرحله گروهی، دروازه خود را بسته نگه داشته‌اند.

*پاری‌سن‌ژرمن در سال تقویمی ۲۰۲۵ موفق به پیروزی در ۱۲ بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا شده و در ۲ دیدار نیز شکست خورده ‌است. این آمار برابر با بیشترین تعداد برد در یک سال تقویمی است که پیش‌تر رئال مادرید در ۲۰۱۴ و بایرن مونیخ در ۲۰۰۱ آن را به ثبت رسانده بودند. البته ۳ بازی دیگر مقابل تیم‌های بیلبائو، بایرن‌مونیخ و تاتنهام تا پایان سال باقی است و تیم آماده انریکه این فرصت را دارد تا رکورد را به تنهایی از آن خود کند.

*ناپولی برای اولین‌بار در رقابت‌های اروپایی ۶ گل دریافت کرد. به طور کلی از ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷ و باخت مقابل سمپدوریا در سری‌آ با نتیجه ۶ بر ۳، این تیم در یک بازی حداقل ۶ گل دریافت نکرده بود. از سویی ناپولی برای نخستین‌بار در لیگ قهرمانان اروپا بیش از ۴ گل دریافت کرد و برای همین شوک بزرگی به آنتونیو کونته و شاگردانش وارد شد.

*منچسترسیتی با پیروزی مقابل ویارئال، شکست‌ناپذیری خود در عرصهٔ اروپایی را به ۹ بازی رساند. از سویی ارلینگ هالند مهاجم نروژی سیتیزن‌ها که حسابی در اوج است، برای دوازدهمین بازی پیاپی در همه رقابت‌ها، برای تیم تحت هدایت گواردیولا گلزنی کرد.

شب اول هفته سوم  UCL را باید شب دیوانه‌وار فوتبال قلمداد کرد چرا که دیدارهای این شب ۵ اخراجی داشت و نکته جالب دیگر اینکه ۵ بازی با اختلاف حداقل ۴ گل به اتمام رسید.

نتایج دیدارها:

  • آرسنال ۴ - اتلتیکومادرید صفر
  • اونیون سن ژیلواز صفر - اینتر ۴
  • ویارئال صفر -  منچسترسیتی ۲
  • بایرلورکوزن ۲ - پاری سن‌ژرمن ۷
  • کپنهاگن ۲ - دورتموند ۴
  • نیوکاسل ۳ - بنفیکا صفر
  • آیندهوون ۶ - ناپولی ۲
  • بارسلونا ۶ - المپیاکوس یک
  • غیرت قزاقستان صفر - پافوس صفر

جنون‌ گلزنی در اروپا و آسیا؛ میانگین 4.5 گل در هر بازی/ خشکسالی هشداردهنده در فوتبال ایران!

در این میان مسابقات باشگاهی در قاره آسیا هم برگزار شد و در سطح اول قاره که موسوم به لیگ نخبگان است، ۶ دیدار هفته سوم فصل جاری، در دو روز دوشنبه و سه‌شنبه انجام شد که ۲۷ گل به ثمر رسید؛ میانگین ۴.۵ گل در هر بازی. خوشبختانه در این آمار تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان هم سهم قابل توجهی داشت.

تراکتور در حالی موفق شد شارجه امارات را با ۵ گل شکست دهد که در دو بازی ابتدایی خود برابر شباب الاهلی و الوحده امارات تنها یک گل زده بود. در واقع موتور گلزنی تیم دراگان اسکوچیچ در این هفته روشن شد و آنها به نتیجه‌ای خوب دست یافتند.

نتایج بازی‌های هفته سوم لیگ نخبگان آسیا:

  • الوحده امارات ۳ – الدحیل قطر یک
  • شارجه امارات صفر – تراکتور تبریز ۵
  • الشرطه عراق یک – الاتحاد عربستان ۴
  • الاهلی عربستان ۴ – الغرافه قطر صفر
  • شباب الاهلی ۴ – نسف قارشی یک
  • الهلال عربستان ۳ – السد قطر یک

با تمام این اوصاف، آنچه همچنان ناراحت کننده است اینکه لیگ برتر فوتبال ایران حتی نزدیک به استانداردهای گلزنی هم نیست. در شرایطی که در آستانه آغاز هفته هشتم مسابقات هستیم و بازی‌های این هفته از جمعه شروع می‌شود، هفته هفتم مسابقات بازهم کم گل بود. در ۷ دیدار برگزار شده این هفته (دیدار تراکتور - ملوان به تعویق افتاد)، تنها ۱۲ بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد تا میانگین ۱.۷ گل در هر بازی به ثبت برسد.

در حقیقت فوتبال‌ ایران همچون آب و هوای آن در خشکسالی به سر می‌برد. در همین روزهای گذشته منابع بسیاری درباره آمار بارندگی بسیار پایین هشدار دادند و از سویی اعلام شد که بیش از ۵۰ شهر ایران در آستانه تنش آبی شدید است. لیگ برتر فوتبال‌مان هم با تمام هزینه‌هایی که حداقل چند تیم انجام داده‌اند، از حیث گلزنی اصلاً شرایط خوبی ندارد و هیچ هواداری از تماشای آن سیراب نمی‌شود و لذت نمی‌برد.

در همین مدت کوتاهی که از لیگ فصل جاری می‌گذرد، کم گل بودن بازی‌های صدای اعتراض و انتقاد بسیاری از هواداران و کارشناسان را در آورده است. چند روز پیش مهدی تارتار تأکید کرد که وقتی ترس زیاد باشد تساوی‌ها بیشتر می‌شود. او درباره کم گل بودن بازی‌ها گفت: «تیم‌های ضعیف‌تر طوری بازی می‌کنند که بازنده نباشند. عدم ثبات مدیران و مربیان یکی از دلایل دیگر است. وقتی ثبات نیست، ترس زیاد می‌شود و وقتی ترس زیاد باشد تساوی‌ها بیشتر می‌شود.»

نتایج دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر: (به جز دیدار معوقه تراکتور - ملوان)

  • گل‌گهر سیرجان ۲ - چادرملو اردکان صفر
  • استقلال یک - مس رفسنجان صفر
  • استقلال خوزستان صفر - سپاهان ۲
  • پیکان صفر - آلومینیوم اراک یک
  • ذوب‌آهن اصفهان یک - فولاد خوزستان یک
  • شمس‌آذر قزوین صفر - فجرسپاسی شیراز یک
  • خیبر خرم‌آباد ۲ - پرسپولیس یک
اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال ایران لیگ برتر آمار گلزنی لیگ نخبگان آسیا لیگ قهرمانان اروپا بارسا آرسنال تراکتور
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سوپراستارهای فیلم «تیم ملی نامحبوب» در جشنواره غیرمردمی
بارسلونا، المپیاکوس را نابود کرد
شاگردان اسکوچیچ الشارجه را در امارات گل‌باران کردند/ نمایشی در حد یک نخبه در لیگ نخبگان!
خلاصه بازی شارجه 0 - تراکتور 5
شهرآورد پایتخت ۱۴ آذر!
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
اخراج فلیک در آستانه ال‌کلاسیکو؛ پیروزی سخت بارسا با گل آرائوخو
فقرِ گل، گلزن، بازیساز و همه‌چیز/ ۶ گل در ۸ دیدار؛ فوتبال‌مان را با کجا مقایسه کنیم؟
بیدارباش به تبریز، شب‌بخیر به مخالفان؛ خیزش تاریخی اسکوچیچ روی دست تی‌تی‌ها
تساوی‌های بدون گل خسته‌کننده/تراکتور هم برابر فولاد متوقف شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۹۰ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۸۸ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۳ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۸ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۸ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۵۸ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۵۴ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bVC
tabnak.ir/005bVC