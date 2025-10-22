جنون‌ گلزنی در اروپا و آسیا؛ میانگین ۴.۵ گل در هر بازی/ خشکسالی هشدار دهنده در فوتبال ایران!

مسابقات فوتبال باشگاهی در دو قاره اروپا و آسیا برگزار شد و علاوه بر کیفیت بالا، نتایج حیرت‌انگیزی هم به ثبت رسید. بازی‌های مهیج، جذاب و پرگل آنقدر زیاد بود که میلیون‌ها علاقه‌مند در سراسر دنیا سیراب شدند.

در حقیقت فوتبال‌ ایران همچون آب و هوای آن در خشکسالی به سر می‌برد. در ۷ دیدار برگزار شده هفته هفتم (دیدار تراکتور - ملوان به تعویق افتاد)، تنها ۱۲ بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بازی‌های شب نخست هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵به معنای واقعی هواداران فوتبال در سراسر دنیا را سیراب کرد. در واقع قاره سبز، شب بسیار مهیجی را پشت‌سر گذاشت و آنقدر گل رد و بدل شد که بتوان آن را ویژه و خاص دانست.

در ۹ دیدار برگزار شده تنها یک بازی با نتیجه بدون گل به اتمام رسید و نقطه سیاهی در شبی بود که انواع و اقسام گل‌ها به ثمر رسید. ۴۳ گل در ۹ دیدار باعث شد آمار فوق‌العاده میانگین ۴.۷ گل در هر بازی به ثبت برسد.

جنون گلزنی سبب شد در چند بازی شاهد ثبت نتایجی عجیب و غیرمنتظره باشیم و علاوه بر این تعدادی از تیم‌ها با عملکردشان آماری تاریخی از خود به جا گذاشتند. نکته جالب اینکه پیروزی بزرگ آرسنال برابر اتلتیکومادرید در ورزشگاه امارات، در حضور دو میهمان ویژه رقم خورد. جیسون سودیکیس و برندن هانت بازیگران نقش «تد لاسو» و «مربی بیرد» سریال «Ted lasso» از نزدیک شاهد برد مهم توپچی‌ها بودند.

مرور برخی از آمارهای قابل توجه در دیدارهای سه‌شنبه شب لیگ قهرمانان اروپا:

*براساس مرجع آماری اوپتا، در حال حاضر تیم تحت هدایت میکل آرتتا صاحب آماری خاص است. آرسنال از زمان بازگشت به لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۴-۲۰۲۳، تمام ۹ بازی خانگی مرحله گروهی خود را با نتیجه مجموع ۲۷ بر صفر به سود خود به پایان رسانده است. در واقع، توپچی‌ها اولین تیم در تاریخ این رقابت‌ها هستند که در ۹ بازی پیاپی خانگی مرحله گروهی، دروازه خود را بسته نگه داشته‌اند.

*پاری‌سن‌ژرمن در سال تقویمی ۲۰۲۵ موفق به پیروزی در ۱۲ بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا شده و در ۲ دیدار نیز شکست خورده ‌است. این آمار برابر با بیشترین تعداد برد در یک سال تقویمی است که پیش‌تر رئال مادرید در ۲۰۱۴ و بایرن مونیخ در ۲۰۰۱ آن را به ثبت رسانده بودند. البته ۳ بازی دیگر مقابل تیم‌های بیلبائو، بایرن‌مونیخ و تاتنهام تا پایان سال باقی است و تیم آماده انریکه این فرصت را دارد تا رکورد را به تنهایی از آن خود کند.

*ناپولی برای اولین‌بار در رقابت‌های اروپایی ۶ گل دریافت کرد. به طور کلی از ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷ و باخت مقابل سمپدوریا در سری‌آ با نتیجه ۶ بر ۳، این تیم در یک بازی حداقل ۶ گل دریافت نکرده بود. از سویی ناپولی برای نخستین‌بار در لیگ قهرمانان اروپا بیش از ۴ گل دریافت کرد و برای همین شوک بزرگی به آنتونیو کونته و شاگردانش وارد شد.

*منچسترسیتی با پیروزی مقابل ویارئال، شکست‌ناپذیری خود در عرصهٔ اروپایی را به ۹ بازی رساند. از سویی ارلینگ هالند مهاجم نروژی سیتیزن‌ها که حسابی در اوج است، برای دوازدهمین بازی پیاپی در همه رقابت‌ها، برای تیم تحت هدایت گواردیولا گلزنی کرد.

شب اول هفته سوم UCL را باید شب دیوانه‌وار فوتبال قلمداد کرد چرا که دیدارهای این شب ۵ اخراجی داشت و نکته جالب دیگر اینکه ۵ بازی با اختلاف حداقل ۴ گل به اتمام رسید.

نتایج دیدارها:

آرسنال ۴ - اتلتیکومادرید صفر

اونیون سن ژیلواز صفر - اینتر ۴

ویارئال صفر - منچسترسیتی ۲

بایرلورکوزن ۲ - پاری سن‌ژرمن ۷

کپنهاگن ۲ - دورتموند ۴

نیوکاسل ۳ - بنفیکا صفر

آیندهوون ۶ - ناپولی ۲

بارسلونا ۶ - المپیاکوس یک

غیرت قزاقستان صفر - پافوس صفر

در این میان مسابقات باشگاهی در قاره آسیا هم برگزار شد و در سطح اول قاره که موسوم به لیگ نخبگان است، ۶ دیدار هفته سوم فصل جاری، در دو روز دوشنبه و سه‌شنبه انجام شد که ۲۷ گل به ثمر رسید؛ میانگین ۴.۵ گل در هر بازی. خوشبختانه در این آمار تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان هم سهم قابل توجهی داشت.

تراکتور در حالی موفق شد شارجه امارات را با ۵ گل شکست دهد که در دو بازی ابتدایی خود برابر شباب الاهلی و الوحده امارات تنها یک گل زده بود. در واقع موتور گلزنی تیم دراگان اسکوچیچ در این هفته روشن شد و آنها به نتیجه‌ای خوب دست یافتند.

نتایج بازی‌های هفته سوم لیگ نخبگان آسیا:

الوحده امارات ۳ – الدحیل قطر یک

شارجه امارات صفر – تراکتور تبریز ۵

الشرطه عراق یک – الاتحاد عربستان ۴

الاهلی عربستان ۴ – الغرافه قطر صفر

شباب الاهلی ۴ – نسف قارشی یک

الهلال عربستان ۳ – السد قطر یک

با تمام این اوصاف، آنچه همچنان ناراحت کننده است اینکه لیگ برتر فوتبال ایران حتی نزدیک به استانداردهای گلزنی هم نیست. در شرایطی که در آستانه آغاز هفته هشتم مسابقات هستیم و بازی‌های این هفته از جمعه شروع می‌شود، هفته هفتم مسابقات بازهم کم گل بود. در ۷ دیدار برگزار شده این هفته (دیدار تراکتور - ملوان به تعویق افتاد)، تنها ۱۲ بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد تا میانگین ۱.۷ گل در هر بازی به ثبت برسد.

در حقیقت فوتبال‌ ایران همچون آب و هوای آن در خشکسالی به سر می‌برد. در همین روزهای گذشته منابع بسیاری درباره آمار بارندگی بسیار پایین هشدار دادند و از سویی اعلام شد که بیش از ۵۰ شهر ایران در آستانه تنش آبی شدید است. لیگ برتر فوتبال‌مان هم با تمام هزینه‌هایی که حداقل چند تیم انجام داده‌اند، از حیث گلزنی اصلاً شرایط خوبی ندارد و هیچ هواداری از تماشای آن سیراب نمی‌شود و لذت نمی‌برد.

در همین مدت کوتاهی که از لیگ فصل جاری می‌گذرد، کم گل بودن بازی‌های صدای اعتراض و انتقاد بسیاری از هواداران و کارشناسان را در آورده است. چند روز پیش مهدی تارتار تأکید کرد که وقتی ترس زیاد باشد تساوی‌ها بیشتر می‌شود. او درباره کم گل بودن بازی‌ها گفت: «تیم‌های ضعیف‌تر طوری بازی می‌کنند که بازنده نباشند. عدم ثبات مدیران و مربیان یکی از دلایل دیگر است. وقتی ثبات نیست، ترس زیاد می‌شود و وقتی ترس زیاد باشد تساوی‌ها بیشتر می‌شود.»

نتایج دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر: (به جز دیدار معوقه تراکتور - ملوان)