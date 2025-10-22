پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه جدید ژاپن

عباس عراقچی انتصاب موته‌گی توشی‌میتسو به‌عنوان وزیر خارجه ژاپن را تبریک گفت و با اشاره به تجربه خود در دوران سفارت در توکیو، ابراز امیدواری کرد که روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور در دوره جدید، با اعتماد، تفاهم و همکاری گسترده‌تر همراه شود.

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به وزیر امور خارجه ژاپن انتصاب ایشان را تبریک گفت.

جناب آقای موته‌گی توشی میتسو انتصاب جنابعالی به عنوان وزیر امور خارجه ژاپن را صمیمانه تبریک می‌گویم.

اطمینان دارم با تکیه بر سوابق درخشان و تجربیات گران‌بهای شما روابط دوستانه و همکاری‌های دیرینه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست ژاپن بیش از پیش تعمیق و گسترش خواهد یافت.

با توجه به تجربه ارزشمندم از روابط مستحکم دو کشور در دوران سفارتم در توکیو، امیدوارم در دوره مسئولیت جنابعالی، تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور در فضایی مبتنی بر اعتماد و تفاهم متقابل توسعه یابد و در تحقق اهداف مشترک دوجانبه و بین‌المللی گام های موثری برداشته شود. برای جنابعالی آرزوی پیروزی دارم.